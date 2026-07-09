Cosmética sin conservantes y con vencimiento de seis meses: marca austriaca elige a Perú como su apuesta más ambiciosa en la región

arca austriaca de cosmética natural elige a Perú como su apuesta más ambiciosa en Latinoamérica

La marca austriaca de cosméticos y suplementos frescos, Ringana, desembarca en Perú con una propuesta que, según sus propios fundadores, no tiene equivalente en el mercado latinoamericano: productos elaborados sin conservantes, con fecha de vencimiento máxima de seis meses y una cadena de producción que funciona bajo el mismo principio que un alimento recién preparado.

La empresa, fundada hace 30 años en Graz, la segunda ciudad más grande de Austria, llegó al mercado peruano en febrero de este año y ya alcanzó un tamaño comercial comparable al de Colombia, donde opera desde hace un año. La revelación la hizo el propio cofundador y CEO, Andreas Wilfinger. “Perú es nuestro tercer mercado en Latinoamérica, después de México, y ya tiene el mismo tamaño que Colombia”, señaló Wilfinger, visiblemente sorprendido por la velocidad del crecimiento.

PUBLICIDAD

El origen de la marca no está en un laboratorio corporativo ni en una estrategia de inversión. Andreas Wilfinger relató que todo comenzó durante sus estudios en Viena, cuando participó en un programa educativo financiado por el Ministerio de Salud austriaco y una empresa fabricante de pasta dental. Al leer los ingredientes del producto que se repartía gratuitamente a niños, encontró triclosan, una sustancia que en estudios con animales mostró propiedades tóxicas, mutágenas y potencialmente cancerígenas. “Es una sustancia orgánica halogenada muy tóxica”, explicó, y añadió que junto a su cofundadora Ulla Wilfinger redactaron una carta a Greenpeace que nunca fue respondida. Esa indignación fue el punto de partida. “Hicimos las cosas de forma diferente. Esa fue la visión desde el inicio”, afirmó el CEO.

arca austriaca de cosmética natural elige a Perú como su apuesta más ambiciosa en Latinoamérica

Treinta años después, la empresa despacha alrededor de 10 mil paquetes diarios desde sus instalaciones, con picos de entre 2.000 y 2.200 envíos por hora durante las temporadas de mayor demanda. Todo se produce en lotes pequeños para preservar la frescura de los ingredientes activos, bajo el principio de que los antioxidantes y los péptidos se degradan con el tiempo, igual que ocurre con el aceite de oliva o el jugo de naranja recién exprimido.

PUBLICIDAD

La frescura como diferencial técnico

El concepto de frescura en Ringana no es una promesa de marketing: tiene implicaciones directas en la formulación de los productos. Wilfinger explicó que en una fórmula cosmética convencional, entre el 30% y el 40% del espacio disponible se destina a conservantes y estabilizantes que prolongan la vida útil del producto en estantes. Al eliminar esos ingredientes, la empresa libera ese espacio para concentrar ingredientes activos. “No hay ningún producto cosmético en el mercado con esa concentración de ingredientes activos”, afirmó el directivo en una de las sesiones del Campus.

La comparación que usa la empresa es la del jugo de naranja: uno envasado en caja y otro recién exprimido. Ambos son jugo de naranja, pero su contenido nutricional y organoléptico es distinto. Lo mismo, sostiene Wilfinger, ocurre con sus cosméticos. La fecha de vencimiento máxima de sus productos es de seis meses, una restricción que obliga a producir en volúmenes pequeños, comprar materias primas en lotes reducidos y despachar al consumidor final en el menor tiempo posible.

PUBLICIDAD

arca austriaca de cosmética natural elige a Perú como su apuesta más ambiciosa en Latinoamérica

La empresa también informa las concentraciones reales de ingredientes activos en sus etiquetas, una práctica que el CEO describió como inusual en la industria cosmética. Mientras que la regulación obliga a listar los ingredientes, no exige indicar en qué proporción están presentes. Ringana apuesta por esa transparencia como parte de su identidad.

El desafío logístico de mantener la frescura a escala global

Garantizar la frescura de los productos en mercados alejados de Graz representa uno de los retos operativos más complejos de la empresa. Wilfinger explicó que la cadena de frescura no empieza en el producto terminado, sino en los propios ingredientes: “La vida útil no es solo la del producto, es también la de los ingredientes. Eso hace que la logística de abastecimiento sea realmente compleja para nosotros”.

PUBLICIDAD

El CEO admitió que esa complejidad tiene un costo ambiental: en algunos casos, la empresa todavía recurre al transporte aéreo para preservar la frescura de las materias primas, aunque reconoce que ese modo de envío no siempre es el más sostenible. “Nuestro enemigo es el tiempo”, sintetizó Wilfinger, al explicar por qué abastece sus ingredientes a escala mundial en lugar de limitarse a proveedores locales de la región de Estiria, en Austria.

arca austriaca de cosmética natural elige a Perú como su apuesta más ambiciosa en Latinoamérica

Adaptación al mercado latinoamericano e ingredientes de la región

Ante la pregunta de si la compañía adapta sus productos al clima y los tipos de piel de América Latina, Wilfinger respondió con ejemplos concretos. La línea de hidratantes con tono incluye una opción específica para pieles bronceadas, más frecuente en la región que en Europa. El champú reparador fue desarrollado pensando en que el cabello latinoamericano tiende a ser más grueso que el europeo. “La filosofía es siempre la misma y funciona para el 95 o 98% de todos los consumidores, pero ese 2% sí nos lleva a crear productos especiales para determinados mercados”, explicó el CEO.

PUBLICIDAD

En cuanto a los ingredientes de origen latinoamericano, Wilfinger confirmó que la empresa trabaja con alrededor de 800 ingredientes distintos provenientes de todo el mundo, entre ellos varios de la región.

Andreas Wilfinger, CEO y cofundador de la firma de Graz, reveló que el mercado peruano superó todas las proyecciones iniciales y proyectó que su ingreso per cápita será el más alto de la región para la compañía

Regulación: el obstáculo más complejo

La expansión en la región no ha estado exenta de fricciones. Wilfinger admitió que las autoridades sanitarias de México y Colombia son significativamente más restrictivas con los suplementos que las de Perú, donde la empresa planea ofrecer próximamente casi toda su gama de productos. En Colombia, ciertos ingredientes tienen un límite de concentración de 3.500 unidades; en México, ese tope baja a 2.000; en Europa, el umbral llega a 4.000. Esas diferencias obligan a reformular productos para cada mercado, lo que en algunos casos hace inviable mantener la eficacia original. “A veces me apena que los consumidores colombianos, mexicanos y españoles no puedan acceder a ciertos productos”, reconoció el CEO.

PUBLICIDAD

Perú, por el contrario, presenta condiciones regulatorias más favorables para los suplementos, lo que convierte al país en un mercado estratégico dentro del plan de expansión regional. Argentina será el próximo destino, seguido posiblemente por Ecuador. Brasil figura en el horizonte de largo plazo, pero Wilfinger precisó que la empresa prefiere primero consolidar su reciente entrada al mercado de Estados Unidos, donde el primer envío se realizó este año.

arca austriaca de cosmética natural elige a Perú como su apuesta más ambiciosa en Latinoamérica

Neurocosmética y reformulación continua

Uno de los aspectos que distingue a Ringana de otras marcas de cosmética natural es su disposición a reformular productos ya establecidos. Una experta en belleza de la marca explicó que el Toner Com, uno de sus productos para el cuidado facial, acaba de ser reformulado para incorporar principios de neurocosmética, una tendencia que estudia la relación entre los ingredientes aplicados sobre la piel y el estado emocional del usuario. “Hay una relación estrecha entre lo que te aplicas en la piel y cómo te sientes. Los ingredientes, al absorberse, transmiten sensaciones de calma y pueden ayudar a dormir mejor”, detalló la vocera.

PUBLICIDAD

La misma lógica aplica a los sérums, los exfoliantes y los concentrados en gel. El Fresh Enzyme Mask utiliza enzimas de papaya y kiwi para una exfoliación química apta para pieles sensibles, a diferencia de los exfoliantes físicos con partículas. El Fresh Scrub Face and Body emplea residuos de frambuesa y otros materiales naturales en lugar de microplásticos, una práctica que la vocera señaló como habitual en otras marcas de la industria.

Mercados europeos y visión de crecimiento

El mercado más grande de Ringana no es Austria, su país de origen, sino Alemania, seguido por España. Austria ocupa el tercer lugar. La empresa opera exclusivamente de forma orgánica —sin adquisiciones ni fusiones— y su modelo de distribución se basa en una red de partners que venden directamente a consumidores finales.

PUBLICIDAD

arca austriaca de cosmética natural elige a Perú como su apuesta más ambiciosa en Latinoamérica

Andreas Wilfinger fijó una meta para los próximos diez años: multiplicar por ocho el tamaño actual de la empresa. “Como los últimos diez años, pero multiplicado por ocho”, resumió el CEO. La entrada simultánea a Estados Unidos y la consolidación en Latinoamérica forman parte de ese plan de crecimiento, que la dirección describe como gradual y sin prisas.