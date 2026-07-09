Comisión Permanente blinda a Víctor Rodríguez Monteza y archiva denuncia por caso Cuellos Blancos

Rodríguez Monteza acudió al Congreso junto a su abogado Javier Velásquez Quesquen. Foto: Congreso

La Comisión Permanente del Congreso blindó al abogado Víctor Rodríguez Monteza y mandó al archivo el informe final que recomendaba acusarlo por presuntamente integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Fueron 20 votos en contra de ratificar el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y 5 abstenciones. Rechazaron con su voto la acusación los congresistas Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla, Patricia Juárez, Eduardo Salhuana, Lady Camones, Ilich López, Alejandro Muñante, Jorge Zevallos, Darwin Espinoza, Juan Burgos, Guido Bellido, Elvis Vergara, Carlos Alva, Ana Zegarra, Héctor Valer, Alejandro Cavero, Gladyz Echaíz, Edgar Reymundo y María Acuña.

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Las abstenciones fueron de Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, María Taipe, Alfredo Pariona y Germán Tacuri.

Cabe precisar que Rodríguez Monteza acudió al hemiciclo para ejercer su derecho a la defensa junto a su abogado, el expremier aprista Javier Velásquez Quesquen, quien viene siendo investigado en el caso Lava Jato.

La intervención de Velásquez Quesquen fue, sobre todo, una defensa política. Dijo que la denuncia constitucional era “absurda” y “política”, pero omitió mencionar que fue presentada por Patricia Benavides cuando era fiscal de la Nación. También dijo que la Fiscalía estaba tomada “por una ONG”.

Informe final contra Víctor Rodríguez Monteza

Luego, cuando Rodríguez Monteza se preparaba para hacer uso de la palabra, la transmisión del Congreso se interrumpió abruptamente. Se reanudó cuando los congresistas ya debatían y Rodríguez ya se había retirado del recinto.

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Los congresistas cuestionaron el informe final, pero solo se mencionaron el extremo de la denuncia que versa sobre la postulación de Rodríguez Monteza a la Asociación Nacional de Magistrados. Dijeron, en resumen, que era imposible que mediante este gremio se haya pretendido copar el sistema de justicia. Sin embargo, esto es una versión sesgada.

Según la denuncia, Rodríguez Monteza habría coordinado su candidatura con otros presuntos integrantes y financistas de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, como el prófugo exjuez César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo. Se dice que el interés de la red criminal en la elección del Consejo Directivo de esta asociación habría sido en que era considerada un espacio estratégico que posibilitaba el encuentro entre jueces y fiscales de todo el país. Esta situación, dicen, les habría permitido generar y estrechar relaciones con magistrados claves del sistema de justicia.

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Como parte de las acciones para asegurar su victoria, se habría realizado reuniones destinadas a presentar su plan de trabajo a los delegados e incluso se habría organizado una cena el día previo a la asamblea de elecciones en la casa de Antonio Camayo. Según los testimonios, al día siguiente, luego de resultar ganadora su plancha, Rodríguez Monteza y sus allegados habrían regresado a la casa de dicho empresario para celebrar.

Pero no es lo único que se le imputó al exmiembro del JNE.

De izquierda a derecha: Tomás Gálvez, Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez Monteza.

La denuncia constitucional

A Víctor Rodríguez Monteza se le acusó de ser integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. En su condición de fiscal supremo titular, fue señalado por el Ministerio Público como un “hombre clave” dentro de la estructura de la red, cuyo rol principal habría sido garantizar la impunidad de sus miembros.

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Por ejemplo, se le acusó de aprovechar su posición en la Fiscalía Suprema de Control Interno para alertar a los miembros de la red sobre investigaciones en su contra. En mayo de 2018, tras ser informado sobre la existencia de interceptaciones telefónicas autorizadas contra el exjuez Walter Ríos, Rodríguez Monteza habría filtrado esta información a la organización. Esto permitió que los involucrados iniciaran un “control de daños” y cambiaran sus patrones de conversación, según Fiscalía.

La acusación sostiene que no solo filtró información, sino que formó parte de las acciones para obtener más datos sobre las investigaciones. Esto porque habría encargado al fiscal provincial Juan Alberto Orihuela Legonia que acudiera a las fiscalías de crimen organizado de Lima para averiguar si registraban investigaciones con interceptaciones contra magistrados.

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También se menciona el intento de descubrir las fuentes de las filtraciones al solicitar a IDL-Reporteros y al programa Panorama, en julio de 2018, que revelaran la forma y circunstancias en que accedieron a los audios relacionados con Los Cuellos Blancos del Puerto.

La Fiscalía también documentó su participación activa en diversas reuniones, celebraciones y encuentros privados entre 2016 y 2018 con los principales líderes y presuntos financistas de la organización, como César Hinostroza, Mario Mendoza, Antonio Camayo, Orlando Velásquez y Walter Ríos.