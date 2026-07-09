Perú

Delincuentes se llevan lingotes de oro luego de interceptar vehículo a balazos en Surco: secuestran a copiloto y dejan conductor herido

Cinco delincuentes encapuchados interceptaron el vehículo, dispararon con armas cortas y largas y se llevaron al copiloto junto con el cargamento

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Balacera y secuestro en Surco en plena avenida El Derby por robo de lingotes de oro. Latina

Una intensa balacera registrada la mañana de este miércoles en la bajada de la avenida Derby, con salida hacia la Panamericana Sur, en el distrito de Santiago de Surco, dejó un conductor herido de bala, un hombre secuestrado y el robo de una mochila que, según información policial, contenía oro. La zona permanece acordonada mientras agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad de los responsables, así como la forma en que se ejecutó el violento ataque.

De acuerdo con el parte policial, las víctimas se desplazaban en un vehículo cuando fueron interceptadas por una camioneta blanca. Del automóvil descendieron cinco sujetos encapuchados, quienes abrieron fuego contra la unidad con armas de corto y largo alcance. Tras el ataque, los delincuentes redujeron al copiloto, conocido con el alias de Urbano, y se lo llevaron junto con la mochila que transportaba el metal precioso.

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Como consecuencia del atentado, el conductor, identificado como César Augusto Espinosa Hernández, resultó herido por impactos de bala y fue trasladado al Hospital Nacional Cayetano Heredia para recibir atención médica. Según declaró a las autoridades, no conocía a su acompañante y aseguró que ambos fueron sorprendidos por los atacantes, quienes actuaron con el rostro cubierto, lo que impidió identificar sus características físicas o la placa del vehículo utilizado en el asalto.

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El sobreviviente también manifestó que la mochila con oro había sido recogida previamente en la avenida El Polo y que el destino del cargamento era el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De acuerdo con su versión, el envío debía llegar al almacén Sasa. No obstante, precisó que desconocía la cantidad de oro transportada, su valor o la identidad de la persona responsable del envío.

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Tras la intervención policial, personal de Criminalística inició el levantamiento de evidencias en el lugar. Durante la inspección fueron hallados al menos 27 casquillos de bala, correspondientes tanto a armas de fuego cortas como a fusiles, lo que evidencia la magnitud del ataque. La vía fue cerrada al tránsito para facilitar el trabajo de los peritos y preservar la escena.

La Policía investiga la hipótesis de que la organización criminal conocía previamente la ruta del traslado y el contenido de la mochila con oro - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
La Policía investiga la hipótesis de que la organización criminal conocía previamente la ruta del traslado y el contenido de la mochila con oro - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Las investigaciones también quedaron a cargo de efectivos de la comisaría de Monterrico, quienes buscan determinar la secuencia de los hechos e identificar a los responsables. Entre las primeras hipótesis figura que el grupo criminal conocía con anticipación la ruta del traslado y el contenido de la mochila, debido a la precisión con la que ejecutó la emboscada.

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores es que el ataque ocurrió en un punto donde no se observaron cámaras de videovigilancia municipales. La ausencia de estos dispositivos en la bajada de la avenida Derby dificulta la obtención de imágenes directas del momento del crimen, aunque la Policía evalúa recopilar registros de cámaras privadas y de otros equipos de seguridad ubicados en vías cercanas, como la avenida El Polo y los accesos próximos al Jockey Club, con el objetivo de reconstruir el recorrido de los delincuentes y avanzar en la identificación de los implicados.

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