Corte de agua para este sábado 11 de julio: conoce los horarios y las zonas afectadas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que realizará un corte programado del suministro de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana como parte de un plan de mantenimiento preventivo de la red de distribución. La medida alcanzará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales ubicados en las zonas comprendidas en el cronograma.
La empresa estatal precisó que la suspensión del servicio se desarrollará de manera escalonada, por lo que la duración y el impacto variarán según el distrito, sector y horario establecidos para cada intervención. Estas acciones buscan garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura de abastecimiento.
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Asimismo, Sedapal indicó que los usuarios de las áreas involucradas fueron informados previamente sobre las fechas, horarios y sectores donde se ejecutará la restricción temporal. La entidad recomendó a la población tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación para evitar inconvenientes durante el periodo de interrupción.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Ate
- A. H. Huaycán zona N
- UCV 174B-175, 176-176B Ampliación
- UCV 177-177B
- A. H. Huaycán zona O
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
Comas
Urb. El Retablo.
Cuadrante: av. Alameda del Retablo, av. José de la Torre Ugarte, calle Hipólito Unanue, calle Mariano Necochea, calle Bolognesi, av. Túpac Amaru, av. Belaúnde Oeste, calle González Prada y calle Monteagudo.
Hora: 12 m - 8 p. m.
Lurigancho
Urb. Alameda de Huampaní.
Cuadrante:Urb. Sol de Huampaní, 1.ª, 2.ª, 3.ª y 6.ª etapa.
Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.
La empresa habilitó la línea Aquafono, al (01) 317-8000, para absolver consultas y recibir reportes de incidencias relacionadas con los inconvenientes ocasionados por la interrupción del servicio de agua potable.
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Consejos para ahorrar el agua
- Repara de inmediato cualquier fuga en caños, tuberías o sanitarios para evitar el desperdicio continuo de agua.
- Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes, te enjabonas las manos o lavas los platos.
- Toma duchas cortas y evita dejar correr el agua innecesariamente durante el baño.
- Lava frutas y verduras en un recipiente y reutiliza esa agua para regar plantas.
- Utiliza la lavadora únicamente cuando tenga la carga completa para optimizar el consumo.
- Revisa periódicamente el estado de las instalaciones sanitarias para detectar filtraciones ocultas.
- Riega jardines y áreas verdes durante las primeras horas de la mañana o al atardecer para reducir la evaporación.
- Emplea una escoba para limpiar patios, veredas o cocheras en lugar de utilizar una manguera.
- Instala dispositivos ahorradores de agua en duchas, caños e inodoros para disminuir el consumo diario.
- Recolecta agua de lluvia, cuando sea posible, para tareas de limpieza o riego.
- Descongela los alimentos de forma natural y evita hacerlo bajo el chorro de agua.
- Lava el vehículo con balde y esponja en lugar de usar una manguera de forma continua.
- No utilices el inodoro como basurero, ya que cada descarga implica un gasto importante de agua.
- Mantén un recipiente con agua en el refrigerador para evitar dejar correr el grifo hasta que salga fría.
- Enseña a todos los integrantes del hogar hábitos de consumo responsable para fomentar el cuidado de este recurso.
- Si se anuncia un corte programado, almacena solo el agua necesaria en recipientes limpios y bien tapados para evitar desperdicios.
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