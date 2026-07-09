Mirian Patiño se sincera sobre su retiro del vóley en Universitario y su deseo de ser mamá: “Yo he dicho que hasta esta temporada”

La líbero de Universitario ya estableció una fecha límite para dejar el voleibol. Créditos: Movistar Deportes.

Mirian Patiño, líbero de Universitario de Deportes y referente de la selección peruana de vóley, confirmó que afronta la que sería su última temporada como jugadora profesional. La experimentada deportista, de 36 años, explicó que su decisión responde a la necesidad de priorizar metas personales, entre las que destaca su deseo de ser madre, tras una carrera marcada por la constancia y la competitividad en la élite nacional.

Durante una conversación reciente con Movistar Deportes, Patiño abordó de forma abierta su futuro deportivo ante las recurrentes consultas sobre su retiro. “Cómo me comprometen. Yo he dicho que hasta este año. He dicho hasta este año, pero no sé. Tenemos que ir viendo cómo van las cosas. Posiblemente sí, esta temporada. Posiblemente, no estoy afirmando nada. Pero está más allá que sí”, expresó.

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La jugadora subrayó que su determinación está ligada a motivos personales postergados durante años. “Yo ya he aplazado mucho. Tengo planes personales, quiero ser mamá. Es por eso que también he decidido jugar un año más”, declaró.

El retiro de una de las figuras más reconocidas del vóley peruano llega después de un ciclo en el que la líbero acumuló participaciones con la selección nacional y campañas destacadas con Universitario de Deportes. “Después de toda la espinita que nos quedó, porque me hubiera gustado jugar una final con Universitario. No íbamos tan mal y por todo lo que veníamos haciendo y trabajando, sí nos merecíamos jugar una final, pero lastimosamente no se logró. Por algo pasan las cosas, así que creo que quiere que juegue un año más”, remarcó, aludiendo a las sensaciones y metas no cumplidas en la última temporada.

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Mirian Patiño se sincera sobre su retiro del vóley en Universitario y su deseo de ser mamá.

Su principal objetivo con Universitario

El presente de Universitario y la competencia nacional también formaron parte de su balance. “No creo que solamente la ‘U’, todos los equipos se están armando muy bien. La ‘U’ como club grande quiere más. Y nosotras mismas también queremos más. Eso se va a ir viendo partido tras partido. Lo principal es estar dentro de los cuatro. Viendo cómo se está armando la liga, no va a estar nada fácil”. La deportista destacó el crecimiento de los clubes en la Liga Nacional Superior de Vóley y el aumento del nivel de competencia, lo que incrementa la exigencia interna y externa.

En cuanto a sus expectativas personales, Patiño señaló su objetivo de mantener el rendimiento alcanzado en la última campaña. “Creo que siempre es un escalón más de lo que vienes haciendo. Espero seguir con el nivel con el que terminé en la liga y, si se puede, mucho mejor. Eso es lo principal para poder apoyar al equipo”, explicó.

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La voz de Mirian Patiño representa una referencia para el vóley peruano, no solo por su trayectoria, sino por su capacidad para enfrentar decisiones complejas en el tramo final de su carrera. La líbero se despide del alto rendimiento con el objetivo de abrir un nuevo capítulo personal, convencida de que su ciclo deportivo ha llegado a un punto de inflexión.

Mirian Patiño celebrando su galardón individual junto a su familia. Crédito: Prensa U

Las críticas por su convocatoria a la selección peruana

En paralelo a su anuncio de retiro, Patiño también se refirió a las críticas que recibe por su continuidad en la selección peruana de vóley pese a tener 36 años. En los últimos años, su presencia en la lista de convocadas ha generado comentarios sobre la edad y la renovación de la plantilla nacional.

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“Lo tomo de quienes viene. Lo único que me importa es lo que diga mi familia, lo que diga mi novio, las personas importantes para mí. Ellos me apoyan y eso es lo único que me va a importar de lo que digan. Ya son tantos años de las cosas que me dicen”, expresó la jugadora, restando importancia a las opiniones externas y priorizando el respaldo de su entorno cercano.

Antonio Rizola, DT de la selección peruana de vóley: "Perú está más cerca del objetivo de lo que imaginaba". YouTube

La deportista también abordó los comentarios que cuestionan su vigencia. “No es que sean muchas cosas de que sé feo y todo eso, simplemente que, como mujer, igual las cosas, como que no deberían decírtelo, que ya estás vieja, que todo eso. Sí, soy mayor, pero aún así me convocan. Yo feliz. Algo bien estoy haciendo, como dicen por ahí. Algo bien estás haciendo, por eso que están hablando de ti. Igual creo que voy a seguir dando lo mejor, aportando en lo que pueda”.

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El recorrido de Patiño en la selección ha coincidido con procesos de recambio y formación de nuevos talentos. En ese sentido, la líbero remarcó la etapa de construcción que vive el equipo nacional. “Creo que fue justo el segundo partido que tuvimos en ese cuadrangular. Así sea una Argentina Sub 23, es un equipo que viene jugando tiempo, ya están bien complementadas y se comprenden. En cambio, nosotros somos un equipo con chicas nuevas, jóvenes, y es un grupo que poco a poco se está armando. Nos vamos conociendo poco a poco y estos partidos nos han servido para ir viendo nuestro juego”.

El testimonio de Mirian Patiño evidencia los retos y debates en torno a la experiencia, la edad y el recambio en el vóley peruano, en un contexto en el que la búsqueda de resultados convive con la formación de nuevas generaciones.

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