Rosángela Espinoza celebra la compra de su segundo departamento frente al mar: “Todo esfuerzo tiene su recompensa”

Rosángela Espinoza celebra la compra de su segundo departamento. IG

Rosángela Espinoza anunció la adquisición de un segundo departamento con vista al mar, destacando que “todo esfuerzo tiene su recompensa” en una publicación que generó miles de reacciones en redes sociales. La modelo y figura televisiva compartió imágenes de su nuevo inmueble, posando con las llaves y una botella de champagne, acompañada de su mascota Bonita. El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde recibió felicitaciones de seguidores y figuras del espectáculo.

La adquisición de la propiedad representa un nuevo logro en la vida personal y profesional de Rosángela Espinoza, quien en 2022 ya había concretado la compra de su primer departamento, ubicado en Barranco, con motivo de su cumpleaños número 33. La reciente adquisición marca una continuidad en los avances patrimoniales de la modelo, quien ha ganado fama a raíz de su participación en ‘Esto es Guerra’.

En la publicación, Espinoza escribió: “¿Dónde celebramos? Agradecida mucho con Dios. Todo esfuerzo tiene su recompensa”, palabras que acompañaron la serie de fotografías donde se muestra sonriente y orgullosa junto a su perra de raza boyero de Berna.

Rosángela Espinoza adquirió un departamento frente al mal. IG

Amigos y seguidores la felicitan

La noticia generó más de 10 mil “me gusta” y cientos de comentarios, muchos de ellos provenientes de compañeros de televisión y personalidades del medio local. Entre los mensajes destacados se encontraron los de Raúl Carpena, integrante del programa ‘Esto es Guerra’, y el bailarín conocido como ‘Zumba’, quienes enviaron sus mejores deseos por la nueva etapa de la modelo.

La compra del segundo departamento frente al mar refleja el crecimiento sostenido de Espinoza en el ámbito inmobiliario y profesional. Desde su primera aparición en la televisión, la modelo ha participado en diferentes formatos de entretenimiento, logrando construir una imagen pública que le ha permitido diversificar sus ingresos y alcanzar metas personales. Además de su carrera en TV, Espinoza tiene formación universitaria en marketing, egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en 2021.

El perfil académico de Rosángela Espinoza ha sido un elemento relevante en su trayectoria, ya que le ha dado herramientas para equilibrar la exposición mediática y la planificación de sus proyectos personales. En diversas ocasiones, la modelo ha manifestado la importancia del esfuerzo y la disciplina para lograr objetivos concretos.

Departamento frente al mar

Las imágenes del nuevo departamento evidencian un estilo moderno y una ubicación privilegiada, con ventanales que permiten apreciar el mar.

La adquisición de propiedades por parte de figuras del espectáculo suele generar interés y comentarios en redes sociales, tanto por el valor simbólico como por el componente aspiracional que representan. En el caso de Espinoza, la noticia se difundió rápidamente y motivó a seguidores a compartir mensajes de apoyo y reconocimiento. “Felicidades mi Rochita Dios bendiga tu nuevo hogar”, “Felicidades bella”, fueron algunos de los mensajes enviados por colegas del medio televisivo.

La presencia de la mascota Bonita en las imágenes también atrajo la atención de los usuarios, convirtiéndose en un elemento recurrente en las publicaciones de la modelo. Espinoza suele compartir momentos de su vida cotidiana, integrando a su mascota en celebraciones y actividades personales. Las imágenes junto al mar y la celebración con champagne reforzaron el mensaje de gratitud y satisfacción por el logro alcanzado.

Rosángela Espinoza festeja junto a su mascota.

La modelo mantiene una activa interacción con su comunidad digital, donde suele responder mensajes y compartir aspectos de sus proyectos. El respaldo de colegas y amigos del medio resalta la buena relación que mantiene con los integrantes de los realities y otros espacios televisivos.