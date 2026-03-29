Perú

Mujeres toman el mando: el 40% de las exportadoras peruanas ya están bajo su liderazgo, ¿En qué sectores?

El liderazgo femenino en las exportaciones peruanas alcanza cifras sin precedentes, según el Ministerio de la Producción. ¿Qué productos y regiones concentran esta tendencia?

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El número de empresas exportadoras gestionadas por mujeres aumentó de 1.504 en 2020 a 2.496 en 2024, con una participación femenina del 38,6%.

Cerca del 40% de empresas exportadoras en Perú son lideradas por mujeres, según el informe “Las Mipyme en cifras 2024” publicado por el Ministerio de la Producción (PRODUCE). El documento detalla que el 38,6% de las exportadoras formales cuentan con una mujer al frente, lo que equivale a casi cuatro de cada diez firmas en todo el país.

Este avance representa un aumento de más de 14 puntos porcentuales respecto al 24,1% registrado en 2020, lo que según PRODUCE marca un hito en el empoderamiento femenino en sectores clave de la economía.

El 40% de las exportadoras peruanas ya están dirigidas por mujeres

El reporte oficial, consultado por Infobae Perú, muestra que el número de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) exportadoras lideradas por mujeres pasó de 1.504 en 2020 a 2.496 en 2024, con una tasa de crecimiento anual promedio del 8,4%.

De ese total, el 47,8% corresponde a pequeñas, el 47,4% a micro y el 4,8% a medianas. El valor de las exportaciones realizadas por estas compañías superó los 653 millones de dólares en 2024, un incremento promedio anual del 30,7% en los últimos 5 años.

exportaciones
Las empresas lideradas por mujeres en Perú generaron exportaciones valoradas en más de USD 653 millones en 2024, con un crecimiento anual promedio del 30,7% desde 2019.

De acuerdo con el informe del PRODUCE, las empresas gestionadas por mujeres ya concentran el 14,6% del total exportado por las Mipyme peruanas.

Pero el liderazgo femenino en el comercio exterior se observa tanto en la diversificación sectorial como geográfica. Si bien Lima sigue siendo el principal polo, la provincia de Puno sobresale por el valor de sus exportaciones encabezadas por mujeres, consolidando una tendencia descentralizadora.

Entre los productos más demandados por los mercados internacionales destacan el oro, las paltas, los arándanos y los mangos, en línea con la fortaleza peruana en minería y agroexportaciones.

El impacto de la formalización y la capacitación

Según el análisis de Ana Lucía Rivera, coordinadora académica de Negocios Internacionales de CERTUS, este crecimiento tiene un trasfondo estructural.

“En 2020 la participación femenina en empresas exportadoras estaba cerca del 20%. Cinco años después, esa cifra prácticamente se ha duplicado”, señaló Rivera durante una entrevista con Infobae Perú.

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Las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras lideradas por mujeres representan el 14,6% del total de ventas internacionales del sector Mipyme peruano.

Añadió que la tendencia no responde a un fenómeno ocasional, sino a políticas y programas implementados tras la pandemia, que facilitaron la formalización y capacitación de mujeres empresarias. “La capacitación ha sido clave para que las microempresas puedan acceder a mercados internacionales”, afirmó.

Rivera remarcó que muchas de las empresas lideradas por mujeres, antes informales, lograron formalizarse y recibir asistencia técnica, lo que les permitió superar barreras y despachar productos al exterior. “El know-how se ha construido sobre la base de la capacitación en temas comerciales, de negociación y exportación”, agregó.

Nuevos sectores y valor agregado en la oferta exportadora

El análisis de CERTUS también destaca el crecimiento de la participación femenina en sectores como el textil, las confecciones y la joyería, ámbitos que históricamente tenían menor representación de mujeres.

Ahora exportamos productos terminados con mayor valor agregado, como ropa, calzado y joyería, no solo materia prima”, puntualizó Rivera. Este cambio diversifica la oferta y posiciona a las empresas dirigidas por mujeres en nuevos mercados globales.

Los principales destinos de estas exportaciones en 2024 fueron Emiratos Árabes Unidos, India y Estados Unidos, mercados que valoran la calidad y las buenas prácticas.

“El mercado es amplio y existen oportunidades para empresas gestionadas por mujeres, sobre todo si cuentan con certificaciones como Women Owned, que avalan sus estándares de calidad y sostenibilidad”, resaltó la experta.

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Lima se mantiene como principal motor exportador, pero la provincia de Puno destaca como la segunda en valor exportado bajo liderazgo femenino, promoviendo la descentralización.

Barreras y desafíos para el liderazgo femenino

A pesar del avance, persisten obstáculos para el acceso de mujeres empresarias al sector exportador. Las principales brechas se encuentran en el acceso al crédito y en la llamada economía del cuidado, que limita la disponibilidad de tiempo para desarrollar actividades empresariales.

“El acceso a financiamiento sigue siendo una barrera”, sostuvo Rivera. Además, la dinámica del comercio internacional exige disponibilidad fuera del horario habitual, lo que supone un reto adicional para quienes tienen responsabilidades familiares.

La coordinadora académica explicó que “cuando una empresa exportadora liderada por una mujer busca ingresar a nuevos mercados, debe contar con un equipo de apoyo familiar o institucional que le permita cumplir con los clientes internacionales, que operan en diferentes husos horarios”.

La capacidad para equilibrar las demandas laborales y familiares sigue siendo un desafío, dijo, aunque el crecimiento del liderazgo femenino también “refleja el apoyo de redes familiares y sociales”.

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El liderazgo femenino en exportaciones peruanas fomenta la diversificación sectorial, con presencia creciente en textil, confecciones y joyería.

El rol de la formalización y el apoyo institucional

Frente a estos retos, la formalización aparece como herramienta clave para acceder a financiamiento y nuevas oportunidades. “Mientras más empresas sean formales y demuestren rentabilidad, más fácil será obtener crédito, porque los números no ven género”, afirmó Rivera.

Subrayó que el fortalecimiento de capacidades, tanto desde el Estado como desde el sector privado, es esencial para sostener la tendencia positiva y afianzar la competitividad de las Mipyme gestionadas por mujeres.

CERTUS concluyó que el liderazgo femenino es ya un pilar para la diversificación y la internacionalización de las pequeñas empresas peruanas. “El empoderamiento económico de la mujer impacta en el poder adquisitivo del hogar y de la economía en general”, sentenció.

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