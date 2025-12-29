Perú

¿Cuándo inicia el primer feriado largo del 2026 y por qué el 2 de enero será día no laborable?

La medida oficial permitirá que trabajadores públicos disfruten de un periodo continuo de descanso, con la inclusión de un día libre compensable que se suma al asueto nacional por Año Nuevo

Instituciones educativas y centros de
Instituciones educativas y centros de trabajo ofrecen beneficios adicionales durante estos períodos, aumentando aún más el atractivo de estos descansos.

Perú dará la bienvenida al 2026 con un feriado largo de cuatro días, dado que el jueves 1 de enero será feriado nacional por Año Nuevo y el viernes 2 de enero ha sido oficialmente declarado día no laborable para el sector público, según decretó el Gobierno. Esta combinación permitirá que miles de personas extiendan el descanso hasta el domingo 4, conformando el primer gran fin de semana largo del año.

El Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM estableció que el viernes 2 de enero de 2026 será considerado día no laborable compensable para los trabajadores del sector público en todo el país. Esta disposición, que ya se aplicó a fechas previas como el viernes 2 de mayo y el viernes 26 de diciembre de 2025, busca facilitar la planificación de actividades personales y familiares, además de dinamizar el turismo interno.

El descanso se extenderá al sumar este día no laborable al tradicional feriado del jueves 1 de enero y los días sábado y domingo siguientes, generando así un periodo de cuatro días continuos sin obligaciones laborales para una parte significativa de la población.

El feriado largo de Año
El feriado largo de Año Nuevo 2026 en Perú se extiende del jueves 1 al domingo 4 de enero, generando cuatro días continuos de descanso. (Andina)

Feriado y día no laborable

Los feriados nacionales están regulados en el artículo 6 del Decreto Legislativo N.º 713. En estas fechas, los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado, sin que sea obligatorio asistir a sus centros de trabajo.

Para quienes deban laborar el feriado sin día de descanso sustitutorio, la ley establece que recibirán el pago del día feriado más una remuneración diaria adicional con una sobretasa del 100 %. El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción muy grave, con multas que pueden oscilar entre S/ 1,058 y S/ 24,163, dependiendo del tamaño de la empresa.

Los días no laborables, en cambio, funcionan como “puentes” decretados por el Ejecutivo y, principalmente, aplican al sector público. Durante estos días, los trabajadores continúan recibiendo su remuneración habitual, pero deben compensar posteriormente las horas no trabajadas, según lo determine cada entidad. En estos casos, no existe pago adicional ni compensación económica.

El calendario laboral del Perú
El calendario laboral del Perú ofrece un feriado largo de cuatro días en diciembre de 2025 para el sector público. (Andina)

¿Y el sector privado?

Los centros de trabajo del sector privado pueden acogerse a los días no laborables, siempre que exista un acuerdo previo entre el empleador y los trabajadores. Ambas partes deben establecer la forma en que se compensarán las horas dejadas de laborar, permitiendo así que el feriado largo sea disfrutado tanto por empleados públicos como privados, según cada caso.

El calendario señala que durante el 2026 se han programado 16 feriados nacionales, distribuidos a lo largo del año. En algunos casos, la combinación de feriados y días no laborables genera fines de semana largos adicionales, lo que incentiva la organización de viajes, reuniones familiares y actividades recreativas o de descanso.

La organización de feriados y días no laborables representa una oportunidad para que los ciudadanos anticipen actividades, programen viajes o reserven tiempos de descanso antes del cierre de un año y el inicio del siguiente. El primer feriado largo del 2026, compuesto por el jueves 1, el viernes 2, el sábado 3 y el domingo 4 de enero, marca el inicio de un calendario con múltiples oportunidades para planificar pausas laborales a lo largo del año.

Las multas por el incumplimiento
Las multas por el incumplimiento de derechos laborales en días feriados pueden oscilar entre S/ 1,058 y S/ 24,163, según lo dispone la legislación peruana. (Andina)

Feriados nacionales en 2026

Los feriados del 2026 en Perú son los siguientes:

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Jueves 2 de abril: Jueves Santo
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
  • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
  • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Multas y derechos laborales

El cumplimiento de las normativas sobre feriados y días no laborables es supervisado por las entidades correspondientes. Andina informa que el pago doble más la sobretasa del 100 % en días feriados constituye un derecho irrenunciable, respaldado por la legislación vigente. Las multas por incumplimiento oscilan entre S/ 1,058 y S/ 24,163, lo que refuerza la importancia de respetar los derechos de los trabajadores en estas fechas.

El primer feriado largo del 2026, que se inicia el jueves 1 de enero y culmina el domingo 4, se perfila como una de las fechas más esperadas para quienes buscan organizar viajes, actividades recreativas o simplemente disfrutar de un descanso prolongado.

