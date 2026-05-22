Perú

Incautan celulares y accesorios telefónicos enterrados en el penal de Cochamarca

Se descubrieron teléfonos celulares, cargadores convencionales, cargadores hechizos, cables USB, una gramera digital y una máquina para tatuajes

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La requisa se activó tras información de inteligencia penitenciaria sobre objetos prohibidos enterrados detrás del área de cocina - Créditos: INPE.
La requisa se activó tras información de inteligencia penitenciaria sobre objetos prohibidos enterrados detrás del área de cocina - Créditos: INPE.

Los agentes del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) incautaron celulares y accesorios telefónicos durante una requisa en el penal de Cochamarca en Oyón en Lima. La intervención permitió ubicar objetos ilícitos ocultos dentro del recinto y activar el protocolo de comunicación con las autoridades competentes.

La inspección focalizada se ejecutó luego de que se procesó información de inteligencia penitenciaria que advirtió la presencia de elementos prohibidos enterrados en la parte trasera del área de cocina del establecimiento penitenciario. Con ese dato, el equipo de seguridad organizó la revisión del sector señalado y delimitó la zona de búsqueda para evitar alteraciones.

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El personal de seguridad, junto al director del penal, Francisco Ruiz Bejar, excavó un hoyo de aproximadamente 40 centímetros de profundidad. En ese punto halló una caja de radio acondicionada y camuflada, que contenía paquetes sellados con plásticos transparentes y cintas adhesivas, dispuestos de modo que pasaran inadvertidos en el entorno.

El personal, junto al director Francisco Ruiz Bejar, excavó un hoyo de 40 centímetros y encontró una caja de radio camuflada - Créditos: INPE.
El personal, junto al director Francisco Ruiz Bejar, excavó un hoyo de 40 centímetros y encontró una caja de radio camuflada - Créditos: INPE.

Tras la apertura de los envoltorios, los agentes encontraron teléfonos celulares, cargadores convencionales, cargadores hechizos y cables de entrada USB. Además, el paquete incluyó una gramera digital y una máquina para realizar tatuajes, artículos que quedaron bajo custodia como parte del registro de lo decomisado.

De inmediato, las autoridades penitenciarias dispusieron el resguardo perimetral del lugar de los hechos y ordenaron la inmovilización de los objetos. También se comunicaron con representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, a fin de realizar las diligencias de ley correspondientes.

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El equipo de seguridad y el director Francisco Ruiz Bejar excavaron un hoyo de 40 centímetros y hallaron una caja de radio camuflada - Créditos: INPE.
El equipo de seguridad y el director Francisco Ruiz Bejar excavaron un hoyo de 40 centímetros y hallaron una caja de radio camuflada - Créditos: INPE.

Frustran ingreso de laptop y cargador ocultos

Un control de rutina en la puerta principal del Establecimiento Penitenciario Varones Arequipa impidió el ingreso de una laptop y su cargador, que estaban ocultos dentro del vehículo de un proveedor. El hallazgo se produjo durante la inspección preventiva que ejecuta el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como parte de sus medidas de seguridad en accesos y zonas de tránsito.

El vehículo era conducido por Marco Antonio Chiquicallata Callata. El conductor acudió al recinto para entregar estructuras metálicas destinadas a la fabricación de cajas chinas para el interno Erick Carlos Cruz Peláez, recluido en el pabellón 1. La carga declarada motivó la verificación completa del automóvil, conforme al protocolo para el ingreso de bienes y materiales.

La laptop y el cargador estaban escondidos detrás del asiento del conductor. El personal intervino al proveedor e incautó los equipos - Créditos: INPE.
La laptop y el cargador estaban escondidos detrás del asiento del conductor. El personal intervino al proveedor e incautó los equipos - Créditos: INPE.

Durante la revisión de seguridad, el personal penitenciario detectó una laptop y su respectivo cargador escondidos detrás del asiento del conductor. Al constatar la presencia de esos objetos prohibidos, los agentes intervinieron al proveedor y dispusieron la incautación inmediata de los equipos, con el fin de evitar su ingreso a las instalaciones.

Tras el hallazgo, la administración del penal adoptó medidas para asegurar la conservación de lo decomisado y garantizar la trazabilidad del procedimiento. Las autoridades comunicaron el hecho al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para el desarrollo de las diligencias e investigaciones de ley correspondientes, de acuerdo con los lineamientos vigentes para este tipo de incidencias.

Además, la dirección del establecimiento ordenó la suspensión del ingreso del intervenido mientras duren las investigaciones, como medida preventiva. El caso quedó en manos de las instancias competentes, que deberán determinar el origen, el destino previsto y las responsabilidades vinculadas al intento de introducción del equipo informático dentro del recinto penitenciario.

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