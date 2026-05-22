Magaly Medina pone en duda ‘romance’ entre Laura Huarcayo y Carlos Alcántara: “Puede ser marketing”

El actor y la conductora sorprendieron al mostrarse de la mano y con gestos cariñosos frente a miles de personas en el Estadio Nacional. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las imágenes de Laura Huarcayo y Carlos Alcántara caminando de la mano durante el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional terminaron convirtiéndose en uno de los temas más comentados del espectáculo local. Lo que para algunos parecía una simple salida entre amigos, para otros fue una clara señal de cercanía emocional entre ambos personajes de televisión.

Sin embargo, quien no dejó pasar el momento fue Magaly Medina, que decidió analizar cada detalle de las imágenes y lanzó una polémica teoría sobre el inesperado vínculo entre la conductora y el actor.

La escena rápidamente llamó la atención en redes sociales debido a la naturalidad y confianza con la que ambos se mostraron frente a miles de asistentes. En los videos difundidos se observa al actor caminando junto a rubia conductora, tomándola de la mano e incluso abrazándola por la cintura mientras conversaban en medio del concierto. Las imágenes provocaron inmediatamente especulaciones sobre un posible romance, especialmente porque el actor atraviesa actualmente una nueva etapa en su vida tras su reciente divorcio.

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¿Nuevo romance? Laura Huarcayo y Carlos Alcántara sorprenden con muestras de cariño en el Estadio Nacional. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre ‘Cachín’ y Laura Huarcayo?

Durante la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’, la popular ‘Urraca’ dedicó varios minutos a comentar el tema y dejó claro que las imágenes la sorprendieron. Según explicó, hasta ahora Carlos Alcántara había sido visto con distintas mujeres en salidas nocturnas, pero nunca antes se había mostrado públicamente de manera tan cercana con alguna de ellas.

“Lo raro es que él todos los días lo vemos con una chica diferente, va a una fiesta, sale con una, se amanece un día en una salsoteca y termina siempre yéndose en su carro con alguna chica. Esta vez nos sorprendió que llegaran al concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional de la mano, así lo escuchan, de la mano así, manitas entrelazaditas así, manitas así. No, no que te doy la mano por educación para que no te caigas o no te tropieces, no, así”, comentó Magaly Medina mientras se emitían las imágenes en pantalla.

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La conductora continuó describiendo el momento y resaltó que no se trataba simplemente de un gesto casual entre amigos, sino de una cercanía que llamó la atención incluso de las personas que se encontraban alrededor de ellos.

“Manitas entrelazadas con Laura Huarcayo, que está divorciada hace bastante tiempo, dicho sea de paso, que está conduciendo un programa, regia. Claro, alguna gente no sabe que está conduciendo un programa, pero sí, Laura Huarcayo está conduciendo un programa. No, no rebota, no trasciende los medios, lo que ella dice, deja de decir, pero sí está conduciendo un programa”, señaló entre risas.

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¿Nuevo romance? Laura Huarcayo y Carlos Alcántara sorprenden con muestras de cariño en el Estadio Nacional. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina no cree en romance

A partir de ello, Magaly Medina lanzó una teoría que rápidamente generó controversia en redes sociales. Según comentó, la aparición pública de Laura Huarcayo junto a un personaje tan mediático como Carlos Alcántara podría formar parte de una estrategia para generar atención mediática alrededor de la conductora y del programa que actualmente conduce.

“Entonces, yo no sé si es una campaña de promoción de Laura Huarcayo, parte de su marketing personal, aparecer con un personaje que está tan mediático, que está en la cresta de la ola ahorita, aparecer de la mano de él. No sé si es: ‘Oye, vamos a aparecer de la mano y dar que hablar, cosa que así me salpica un poco de tu brillo, un poco de lo mediático que estás’”, expresó.

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La ‘Urraca’ incluso consideró que la producción televisiva detrás del programa de Laura Huarcayo podría haber pensado en una estrategia para hacer que el nombre de la conductora vuelva a generar conversación pública.

“Porque puede ser, ¿no? Puede ser, porque creo que Laura Huarcayo no está trascendiendo en el programa. El rating está bien, los anunciantes bien, ahí en este programa que ella heredó de María Pía Copello, pero más allá no trasciende Laura Huarcayo”, sostuvo.

¿Nuevo romance? Laura Huarcayo y Carlos Alcántara sorprenden con muestras de cariño en el Estadio Nacional. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora siguió desarrollando su teoría y señaló que la presencia mediática de Carlos Alcántara actualmente es muy fuerte debido a las constantes imágenes que aparecen de él disfrutando de su vida de soltero.

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“Entonces, de repente, quién sabe, a algunos del programa, algunos marketeros del programa se les ha ocurrido: ‘Oye, tengo una salida con alguien que va a causar el chisme, que va a causar la habladuría’. Y bueno, pues aparecieron así, manitas entrelazadas, y él le agarraba la cintura y, según algunas personas que estaban alrededor, me contaron que había una confianza que parecía no de simples amigos, sino de manos que se conocen”, comentó.

Precisamente por ello, Magaly Medina aseguró sentirse sorprendida al ver que el actor decidiera mostrarse tan cercano con alguien en un lugar tan concurrido como el Estadio Nacional. “Bueno, pues no sé si ustedes se han quedado con el ojo así grande, estupefactos de ver esto, porque de verdad para mí es asombroso”, comentó la conductora.

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¿Nuevo romance? Laura Huarcayo y Carlos Alcántara sorprenden con muestras de cariño en el Estadio Nacional. Captura: Magaly TV La Firme.