La volatilidad del petróleo y las bolsas aumenta ante posibles avances diplomáticos sobre el estrecho de Ormuz

El S&P 500 y los principales índices bursátiles de EE.UU. cierran a la baja por la inestabilidad de los precios energéticos. REUTERS/Brendan McDermid

El precio del barril de petróleo Brent cayó un 1,19% este jueves y cerró en USD 100,06, su tercer descenso consecutivo, en medio de una jornada volátil marcada por las expectativas de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que podría desbloquear el estrecho de Ormuz y aliviar la presión sobre los mercados energéticos globales.

Durante la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, el crudo del mar del Norte llegó a tocar mínimos de USD 96 por barril tras declaraciones del portavoz del Ministerio de Exteriores de Pakistán —país mediador en las negociaciones— quien afirmó que se esperaba “un acuerdo más pronto que tarde”. El contrato luego recuperó terreno y superó brevemente los USD 102, lo que generó nuevas presiones sobre las bolsas de valores.

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El West Texas Intermediate (WTI), referencial estadounidense, cerró en USD 94,81, con una caída de 27 centavos o un 0,28%.

La volatilidad se intensificó después de que The Wall Street Journal informara que Arabia Saudita y Kuwait levantaron las restricciones al uso de su espacio aéreo y bases militares por parte del ejército de Estados Unidos. Según el mismo medio, Washington tenía previsto reanudar esta semana el denominado “Proyecto Libertad”, su operación para escoltar buques comerciales a través del estrecho de Ormuz, que permanece cerrado desde el inicio del conflicto.

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La agencia Fars añadió otro elemento de tensión al reportar que se escucharon varios sonidos similares a explosiones cerca de la ciudad de Bandar Abbas, en Irán. Los contratos de futuros pasaron a terreno positivo en las operaciones posteriores al cierre tras esa información.

La caída de precios del crudo Brent y WTI refleja la volatilidad del mercado petrolero ante las negociaciones entre EE.UU. e Irán. REUTERS/Eli Hartman/File Photo

Fawad Razaqzada, analista de mercado de StoneX, señaló en su boletín: “Los inversores se mantuvieron a la expectativa mientras Estados Unidos esperaba la respuesta de Irán a la propuesta de acuerdo de paz. De concretarse el acuerdo, podría reabrirse el estrecho de Ormuz y aliviar el conflicto regional”.

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Fuentes y funcionarios citados por agencias informaron el jueves que Teherán estudia una propuesta que detendría los combates pero dejaría sin resolver las cuestiones más controvertidas del conflicto. El Brent acumula una caída desde los USD 115 registrados a principios de semana.

Ole Hvalbye, analista de SEB Research, trazó dos escenarios opuestos: “Un acuerdo confirmado probablemente devolvería al Brent rápidamente al rango de 80-90 dólares”, mientras que un fracaso en las negociaciones o un giro hacia operaciones militares por parte de Washington empujaría los precios por encima de los USD 120 por barril.

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Por el lado de la oferta, Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, declaró en una entrevista con Fox News que Irán habría recortado su producción en 400.000 barriles por día y que es probable que la reduzca aún más a medida que se saturen sus instalaciones de almacenamiento.

El precio del barril de petróleo Brent baja a USD 100,06 tras expectativas de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. REUTERS/Amr Alfiky/File Photo

La incertidumbre petrolera arrastró a los mercados bursátiles estadounidenses. El S&P 500 retrocedió un 0,4% desde el récord histórico alcanzado la víspera, para cerrar en 7.337,11 puntos. El Dow Jones Industrial Average perdió 313,62 puntos, o un 0,6%, hasta 49.596,97, mientras que el Nasdaq Composite cedió 32,75 puntos, un 0,1%, hasta los 25.806,20.

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El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió a 4,38% desde el 4,36% del miércoles, nivel que antes del inicio del conflicto se ubicaba en 3,97%. Los mayores rendimientos encarecen las hipotecas y otros créditos para hogares y empresas, con potencial efecto de freno sobre la economía.

Entre las empresas que publicaron resultados, Datadog lideró las ganancias con un alza de 31,3% tras superar las expectativas de beneficios para su plataforma de monitoreo y seguridad en la nube. Axon Enterprise, fabricante del Taser, subió un 10,6% después de elevar su previsión de ingresos anuales, impulsada en parte por el crecimiento en sus productos contra drones.

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En sentido contrario, Whirlpool se desplomó un 11,9% tras presentar resultados muy por debajo de lo esperado. La compañía anunció los mayores aumentos de precios en sus electrodomésticos en América del Norte en una década, al tiempo que acelera recortes de costos ante la debilidad del consumo. Shake Shack cayó un 28,3% después de que sus cifras trimestrales quedaran muy por debajo de las proyecciones de los analistas.

Las bolsas europeas cerraron en rojo: Londres perdió un 1,5% y París un 1,2%. El índice Nikkei 225 de Tokio avanzó un 5,6% al reanudar operaciones tras un feriado, acumulando un alza de casi un 71% en los últimos 12 meses, impulsado por valores tecnológicos vinculados al auge de la inteligencia artificial.

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Takashi Hiroki, estratega jefe de MONEX, advirtió sobre los riesgos de esa concentración: “Creo que es una especie de burbuja, porque la actividad compradora se concentra en las acciones líderes de inteligencia artificial y semiconductores”.

(Con información de AP, AFP y EFE)

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