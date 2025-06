Ruby Palomino: 11 años tras vencer en ‘La Voz Perú’ renunció a su premio y hoy brilla en la música vernacular con firmeza y autenticidad

La cantante peruana eligió el camino propio tras renunciar a un contrato internacional, apostando por la fusión andina y convirtiéndose en referente de autenticidad y rebeldía en la escena musical actual (TikTok / @rubypalomino)

Han pasado más de once años desde que una joven de voz recia y mirada decidida se coronó ganadora de La Voz Perú. Ruby Palomino, hija de músicos y heredera de una sensibilidad forjada en los Andes, se alzó con el trofeo entonando canciones que mezclaban con fuerza la tradición vernacular con la intensidad del rock.

Pero, lejos de seguir el guion que otros escribieron para ella, decidió renunciar al premio que incluía grabar con una discográfica multinacional. Eligió el camino más incierto, pero más fiel. Y desde entonces, ha esculpido una carrera sólida, sin renunciar a lo que la hace única.

Un origen entre montañas y acordes

Criada entre trajes festivos y música ancestral, Ruby halló su esencia lejos de la capital. Su autenticidad brilló desde que se atrevió a cantar con el alma propia, no prestada. (Facebook)

Ruby Rosario Palomino nació el 9 de octubre de 1985 en el Callao, pero su alma floreció en Huancayo. Su infancia estuvo marcada por el sonido de guitarras, voces altas y trajes festivos. No fue casual que se inclinara por la música: su padre, conocido por interpretar huaynos, y su madre, cantante de folclor, formaron el núcleo de una familia que respiraba tradición.

Desde muy joven supo que no quería ser otra copia de nadie. Participó en concursos como “Yo Soy”, donde imitó a la icónica Pink, y en “Desafío y Fama”. Pero fue en La Voz Perú donde pudo finalmente mostrar su autenticidad. Su audición dejó boquiabiertos a los entrenadores. Y en cada etapa, su mezcla de fuerza vocal y conexión emocional la convirtió en una de las favoritas. Ganó en 2014, defendiendo no solo una voz, sino una identidad que no encajaba con moldes comerciales.

La renuncia que marcó su destino

Renunciar fue una decisión valiente. Rechazó un camino fácil por mantener su raíz viva. Aquella traición de su exrepresentante no quebró su espíritu: la impulsó a resistir. (La Voz Perú)

Tras el triunfo llegó el ofrecimiento de grabar con Universal Music. El contrato prometía exposición, producción profesional y acceso a una industria más amplia. Pero también exigía cambios: una dirección artística más comercial, la reducción de su carácter fusión, y un alejamiento del folclor que la había formado.

Ruby no tardó en notar que el sueño tenía letra chica. Su entonces representante, que la había apoyado durante la competencia, la persuadió de declinar el contrato para proteger su libertad creativa. Ella aceptó. Con el paso del tiempo, reveló que fue engañada por esa misma persona, quien retuvo ingresos y tomó decisiones sin consultarla.

El golpe fue duro. En lugar de grabar su primer álbum con una disquera internacional, tuvo que reconstruir su carrera desde cero. Y lo hizo. Paso a paso, sin trampolines, sin filtros.

Música con raíz, corazón y rebeldía

Lejos de la industria que quiso domesticarla, Ruby lanzó álbumes que gritan identidad. En cada verso, reafirma su derecho a ser múltiple, incómoda, desafiante y poderosa. (Facebook)

Ruby Palomino no volvió a los escenarios como una víctima de la industria, sino como una creadora en libertad. Llenó teatros en provincias, organizó conciertos con su sello personal y lanzó álbumes que combinan el alma andina con energía eléctrica. Su primer gran proyecto discográfico llevó un nombre desafiante: “Chola soy y qué!”. En él, tejió canciones con sonidos que iban del huayno tradicional a la psicodelia, de la cumbia al rock alternativo.

A partir de ese momento, su camino fue ascendente. La artista, que antes parecía solo una promesa televisiva, se consolidó como una voz distinta en el panorama musical peruano. Participó en proyectos colaborativos con artistas de renombre, compuso temas con mensaje social y se convirtió en referente para nuevas generaciones de cantantes vernaculares.

En 2023 presentó dos producciones más: “Ruby Fiesta” y “Made in Peru”. Ambos trabajos reforzaron su perfil como artista híbrida, que no teme mezclar lo clásico con lo moderno. Temas como “Jamás impedirás” o “Re-evolución” mostraron que su lírica no se queda en lo romántico, sino que también denuncia, sueña y provoca.

Tributos, premios y un regreso a lo esencial

Hoy canta desde la memoria viva. Entre festivales internacionales y discos tributo, Ruby devuelve al folclor su brillo rebelde y lo alza sin temor, como quien canta para sanar. (Facebook)

En 2024, Ruby cruzó fronteras con una propuesta que elevó su carrera. Participó en el Festival de Viña del Mar interpretando un carnaval andino titulado “Canción para un planeta triste”, pieza con la que llevó la tradición huanca a una audiencia latinoamericana masiva.

Esa experiencia reafirmó su apuesta por una música que nace de la tierra y la memoria, pero que se proyecta con modernidad. Ya en 2025, lanzó “Sonreía”, una canción que anuncia la llegada de su disco homenaje a Chabuca Granda: “No lloraba… sonreía”. En este proyecto, Ruby interpreta clásicos de la cantautora limeña con arreglos en clave roquera, desafiando las versiones cristalizadas por el tiempo.

Ha declarado que no se considera únicamente cantante, sino puente entre mundos: entre lo rural y lo urbano, entre lo ancestral y lo contemporáneo. En un país donde muchas voces andinas siguen siendo invisibilizadas, la suya se alza con determinación.

Hoy, a once años de su victoria en televisión, Ruby Palomino continúa escribiendo su historia sin deberse a nadie, más que a sí misma y al eco profundo de sus raíces.