Soda Stereo vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el show que reunirá a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti

Soda Stereo vuelve a Lima | Soda Stereo

Con un anuncio que desbordó expectativas en redes sociales, Soda Stereo confirmó su regreso a Lima con un espectáculo que reunirá a Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati en un formato que fusiona tecnología y música en vivo. El reencuentro, programado para el viernes 22 de mayo de 2026 en Arena 1 de la Costa Verde, se integra en la gira “Ecos”, la misma que ya agotó más de 100 mil entradas en Buenos Aires y genera altas expectativas entre los fanáticos peruanos.

La gira “Ecos” marca una reunión histórica para el trío más influyente del rock en español. Charly Alberti y Zeta Bosio pisarán nuevamente suelo limeño para compartir escenario con Gustavo Cerati, posible gracias a una innovadora reproducción digital del líder de la banda, fallecido en 2014. El evento promete a los asistentes una experiencia que “permite transportarse a momentos soñados y vivir el reencuentro más esperado gracias a la tecnología”.

Lejos de los tributos y homenajes convencionales, “Ecos” se presentará sin invitados especiales ni nuevos vocalistas. El concepto del tour busca respetar la esencia original de Soda Stereo, recreando la dinámica clásica a través de recursos escénicos y proyecciones digitales.

“¡Hola hermoso Perú! Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario y con la misma energía de siempre. #SPOILERALERT!! No es un tributo ni un homenaje - No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia”, expresó la banda en un comunicado.

Soda Stereo vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el show que reunirá a Charly, Zeta y Gustavo Cerati

El fenómeno generado tras esta confirmación impactó a los seguidores en redes sociales. Mensajes como “Este momento se siente a pura felicidad” o “Nunca pude verlos, ahora los veré, estoy muy emocionada”, se multiplicaron apenas minutos después del anuncio. Muchos usuarios celebraron que Perú figura entre los primeros países latinoamericanos confirmados para esta gira, reforzando la conexión histórica entre Soda Stereo y el público limeño.

Entradas, fechas y recorrido de la gira “Ecos”

Las entradas para el show en Lima estarán disponibles desde el jueves 23 de octubre a través de la plataforma Joinnus, habilitándose en preventa exclusiva para clientes de Interbank con 15% de descuento hasta agotar stock. Aunque hasta el momento no se han confirmado los precios de las entradas.

Soda Stereo vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el show que reunirá a Charly, Zeta y Gustavo Cerati

La gira “Ecos” recorre fechas clave en Argentina, Chile y Perú. Los shows en el Movistar Arena de Buenos Aires, realizados en marzo y junio, agotaron entradas en tiempo récord. La agenda oficial difundida es la siguiente:

21 y 22 de marzo: Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina (agotados)

26 y 27 de marzo: Movistar Arena – Santiago, Chile (el primero agotado)

6, 4, 10 y 11 de junio: Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina (agotados)

22 de mayo: Arena 1 – Lima, Perú

14 y 15 de agosto: Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

La venta anticipada en Lima se perfila como una de las más rápidas de la región. La expectativa aumenta ante la posibilidad de ver juntos a Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati, así sea de forma virtual, en uno de los recintos más grandes de la ciudad.

El impacto social del anuncio se refleja en comentarios de seguidores que destacan la oportunidad de ver “al trío original juntos sobre un mismo escenario”. Uno de los mensajes más compartidos en plataformas digitales resume el clima general: “Que feeling será saltar, corear y hasta llorar las canciones con miles de personas que no pudimos ir en 2007, mil gracias”.

Soda Stereo vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el show que reunirá a Charly, Zeta y Gustavo Cerati

Soda Stereo, a través de la gira “Ecos”, incorpora la tecnología como puente para acercar a nuevas audiencias y a quienes nunca lograron verlos en directo. Las expectativas aumentan en Lima ante lo que ya se considera uno de los eventos musicales más relevantes del próximo año. En pocos días, los seguidores podrán asegurar su acceso a esta cita que revive temas emblemáticos y suma un capítulo más a la historia de la banda en Perú.