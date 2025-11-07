Perú

Soda Stereo vuelve a hacer historia en Lima: anuncia tercer y último concierto en Arena 1

La legendaria banda argentina suma una tercera fecha en la Costa Verde para el 24 de mayo tras agotar más de 30 mil entradas en cuestión de horas.

Soda Stereo vuelve a hacer historia en Lima: anuncia tercer y último concierto en Arena 1. IG

La fiebre por Soda Stereo no se detiene. A casi cuatro décadas de su debut y con miles de fanáticos en todo el continente, el trío argentino vuelve a demostrar que su legado musical está más vivo que nunca.

Tras lograr doble sold out con sus presentaciones del viernes 22 y sábado 23 de mayo del 2026 en el Arena 1 de la Costa Verde, la agrupación acaba de anunciar una tercera y última fecha en Lima: domingo 24 de mayo.

El anuncio ha causado euforia entre los seguidores peruanos, que esperaban ansiosos una nueva oportunidad para vivir la gira “Ecos: Gracias Totales”, una experiencia que rinde homenaje a la historia y vigencia del grupo más influyente del rock latinoamericano.

Éxito arrasador en ventas: más de 30 mil entradas vendidas

Las primeras dos fechas de Soda Stereo en Lima se convirtieron en un fenómeno. Las entradas se agotaron en tiempo récord, alcanzando más de 30 mil boletos vendidos apenas horas después del inicio de la preventa.

Ante la abrumadora demanda, la productora decidió abrir una tercera y última fecha, confirmando el inmenso cariño que el público peruano mantiene hacia la banda liderada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.

“El público peruano siempre fue especial para nosotros. Esta conexión sigue intacta y es algo que nos emociona profundamente”, declaró Bosio en un reciente mensaje a los fans.

¿Cuándo es la preventa de entradas?

La preventa exclusiva para este tercer concierto iniciará el martes 11 de noviembre a través de Joinnus.com, con un 15% de descuento para quienes compren con tarjetas Interbank. La promoción estará disponible hasta el 12 de noviembre o hasta agotar stock.

Para quienes deseen adquirir sus boletos en persona, se habilitará un punto de venta físico en el Parque de la Amistad (Surco), donde los mil primeros compradores recibirán un ticket conmemorativo y un póster oficial con las tres fechas del tour en Lima.

📍 Punto físico de venta:

  • Lugar: Parque de la Amistad, Surco
  • Fecha: Martes 11 de noviembre
  • Hora: Desde las 11:00 a.m. hasta agotar stock
  • Beneficio: Entrada conmemorativa + afiche oficial

Precios de las entradas para Soda Stereo

Los precios varían según la zona elegida, con opciones para todos los fanáticos que desean vivir de cerca este espectáculo inolvidable:

Preventa 15% de descuento con Interbank (11/11 al 12/11 o hasta agotar stock):

  • Platinum: S/ 289
  • VIP: S/ 196
  • Mezzanine: S/ 238

Precio regular (desde el 12/11 hasta el 13/05 o hasta agotar stock):

  • Platinum: S/ 340
  • VIP: S/ 231
  • Mezzanine: S/ 280
Un tributo a la historia del rock latino

La gira “Ecos: Gracias Totales” no solo celebra el legado de Soda Stereo, sino también el impacto cultural de una banda que marcó generaciones. El espectáculo combina música en vivo, audiovisuales de alta tecnología y grabaciones inéditas de Gustavo Cerati, creando una experiencia inmersiva que transporta al público a las distintas etapas del grupo.

Con clásicos como “De música ligera”, “Persiana americana”, “En la ciudad de la furia” y “Trátame suavemente”, el concierto promete una dosis de nostalgia y energía que ha emocionado a miles de seguidores en América Latina.

(Crédito: Nora Lezano)
(Crédito: Nora Lezano)

Lima, un punto clave en la gira de despedida

Lima se ha convertido en una parada infaltable para Soda Stereo en sus giras más emblemáticas. Desde los años 80, la banda ha mantenido una sólida base de seguidores en el Perú, país que ha sido testigo de su evolución musical.

La nueva presentación reafirma esa conexión. Según los organizadores, las tres fechas en Arena 1 representan uno de los mayores éxitos de taquilla en conciertos internacionales de 2025, consolidando a la capital peruana como uno de los destinos más importantes para la música latinoamericana.

Entradas conmemorativas y homenaje a los fans

Como parte del lanzamiento de la tercera fecha, la organización anunció una iniciativa especial para agradecer a los fanáticos peruanos que han acompañado la historia de Soda Stereo durante cuatro décadas.

Los primeros mil compradores del punto físico recibirán una entrada conmemorativa de colección y el póster oficial del tour en Lima, artículos que evocan la tradición de los conciertos de los años 80 y 90, cuando los fanáticos hacían largas colas para obtener su boleto en físico.

“Queremos devolverle al público esa experiencia nostálgica de comprar su entrada en mano, un gesto que simboliza nuestra gratitud y respeto por su fidelidad”, mencionaron los organizadores.

