Sunafil lanza convocatoria CAS con sueldos de hasta S/ 10.000: revisa aquí los puestos y cómo postular

¿Cuánto se puede ganar en Sunafil? Revisa los puestos de trabajo y los sueldos más altos de la entidad. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Sunafil

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) abrió una nueva convocatoria de trabajo bajo el régimen CAS dirigida a egresados, bachilleres y titulados universitarios en distintas regiones del país. El proceso de selección estará disponible hasta el próximo 29 de mayo de 2026 y contempla remuneraciones que van desde los S/ 1.800 hasta los S/ 10.000 mensuales.

Las vacantes están distribuidas en Lima, Amazonas, Áncash, Arequipa, Loreto, Madre de Dios y Piura. Entre las carreras solicitadas figuran Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Gestión Pública e Ingeniería Industrial, por lo que esta convocatoria representa una nueva oportunidad para quienes buscan incorporarse al sector público.

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¿Qué puestos ofrece SUNAFIL en mayo de 2026?

Esto es lo que debes saber si te toca trabajar este 1 de noviembre. (Foto: Andina)

La entidad publicó nueve plazas CAS para profesionales y egresados universitarios. Estos son los cargos disponibles y los principales requisitos:

Coordinador/a de Cobranza – Lima

Vacantes: 1

Remuneración: S/ 10.000

Requisitos: título universitario en Derecho, Contabilidad, Economía o Administración.

Modalidad: CAS

Especialista Legal II – Madre de Dios

Vacantes: 1

Sueldo: S/ 4.000

Requisitos: título profesional de abogado/a.

Especialista Legal II – Piura

Vacantes: 1

Remuneración: S/ 4.000

Requisitos: título profesional de abogado/a.

Auxiliar Administrativo – Lima

Vacantes: 1

Sueldo: S/ 1.800

Requisitos: egresado universitario en Administración o Derecho.

Asistente Legal – Loreto

Vacantes: 1

Remuneración: S/ 3.000

Requisitos: grado de bachiller en Derecho.

Subintendente/a de Sanción – Lima

Vacantes: 1

Sueldo: S/ 9.500

Requisitos: título profesional de abogado/a.

Subintendente/a – Arequipa

Vacantes: 1

Remuneración: S/ 8.000

Requisitos: título profesional de abogado/a.

Asistente Administrativo – Amazonas

Vacantes: 1

Sueldo: S/ 2.500

Requisitos: bachiller universitario en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Derecho o Gestión Pública.

Especialista Administrativo – Áncash

Vacantes: 1

Remuneración: S/ 5.000

Requisitos: título universitario en Administración, Gestión Pública, Contabilidad, Economía o Ingeniería Industrial.

La institución recordó que cada postulante debe revisar cuidadosamente las bases y anexos correspondientes antes de presentar su inscripción, debido a que algunos puestos requieren documentación específica y experiencia acreditada.

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¿Cómo postular a la convocatoria de SUNAFIL?

Los interesados deberán ingresar al portal oficial de convocatorias de SUNAFIL y revisar las bases completas de cada proceso CAS. Allí encontrarán información sobre cronogramas, requisitos detallados, anexos obligatorios y el procedimiento de inscripción.

El plazo máximo para postular vence el 29 de mayo de 2026, por lo que la entidad recomendó no esperar hasta el último día para cargar la documentación solicitada.

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Además, los postulantes deben verificar:

Que cumplen con el perfil académico solicitado.

La experiencia laboral requerida para cada plaza.

Los formatos y anexos obligatorios.

La modalidad de presentación de documentos.

Las convocatorias CAS continúan siendo una de las modalidades más demandadas dentro del Estado peruano debido a los salarios competitivos y la posibilidad de adquirir experiencia en entidades públicas de alcance nacional.

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SUNAFIL es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de los derechos laborales y las normas de seguridad y salud en el trabajo en el país. Por ello, muchos de los puestos publicados están vinculados a las áreas legales, administrativas y de gestión pública.

Los ciudadanos que deseen conocer más detalles sobre esta convocatoria pueden revisar las bases oficiales y seguir las actualizaciones publicadas por la entidad en sus plataformas institucionales.

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