Perú

Sunafil lanza convocatoria CAS con sueldos de hasta S/ 10.000: revisa aquí los puestos y cómo postular

Entre las carreras solicitadas en Lima y regiones, figuran Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Gestión Pública e Ingeniería Industrial

Guardar
Google icon
Trabajador de Sunafil y mano con varios billetes de 100 soles
¿Cuánto se puede ganar en Sunafil? Revisa los puestos de trabajo y los sueldos más altos de la entidad. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Sunafil

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) abrió una nueva convocatoria de trabajo bajo el régimen CAS dirigida a egresados, bachilleres y titulados universitarios en distintas regiones del país. El proceso de selección estará disponible hasta el próximo 29 de mayo de 2026 y contempla remuneraciones que van desde los S/ 1.800 hasta los S/ 10.000 mensuales.

Las vacantes están distribuidas en Lima, Amazonas, Áncash, Arequipa, Loreto, Madre de Dios y Piura. Entre las carreras solicitadas figuran Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Gestión Pública e Ingeniería Industrial, por lo que esta convocatoria representa una nueva oportunidad para quienes buscan incorporarse al sector público.

PUBLICIDAD

¿Qué puestos ofrece SUNAFIL en mayo de 2026?

Esto es lo que debes saber si te toca trabajar este 1 de noviembre. (Foto: Andina)
Esto es lo que debes saber si te toca trabajar este 1 de noviembre. (Foto: Andina)

La entidad publicó nueve plazas CAS para profesionales y egresados universitarios. Estos son los cargos disponibles y los principales requisitos:

Coordinador/a de Cobranza – Lima

  • Vacantes: 1
  • Remuneración: S/ 10.000
  • Requisitos: título universitario en Derecho, Contabilidad, Economía o Administración.
  • Modalidad: CAS

Especialista Legal II – Madre de Dios

  • Vacantes: 1
  • Sueldo: S/ 4.000
  • Requisitos: título profesional de abogado/a.

Especialista Legal II – Piura

  • Vacantes: 1
  • Remuneración: S/ 4.000
  • Requisitos: título profesional de abogado/a.

Auxiliar Administrativo – Lima

  • Vacantes: 1
  • Sueldo: S/ 1.800
  • Requisitos: egresado universitario en Administración o Derecho.

Asistente Legal – Loreto

  • Vacantes: 1
  • Remuneración: S/ 3.000
  • Requisitos: grado de bachiller en Derecho.

Subintendente/a de Sanción – Lima

  • Vacantes: 1
  • Sueldo: S/ 9.500
  • Requisitos: título profesional de abogado/a.

Subintendente/a – Arequipa

  • Vacantes: 1
  • Remuneración: S/ 8.000
  • Requisitos: título profesional de abogado/a.

Asistente Administrativo – Amazonas

  • Vacantes: 1
  • Sueldo: S/ 2.500
  • Requisitos: bachiller universitario en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Derecho o Gestión Pública.

Especialista Administrativo – Áncash

  • Vacantes: 1
  • Remuneración: S/ 5.000
  • Requisitos: título universitario en Administración, Gestión Pública, Contabilidad, Economía o Ingeniería Industrial.

La institución recordó que cada postulante debe revisar cuidadosamente las bases y anexos correspondientes antes de presentar su inscripción, debido a que algunos puestos requieren documentación específica y experiencia acreditada.

PUBLICIDAD

¿Cómo postular a la convocatoria de SUNAFIL?

sunafil-Perú

Los interesados deberán ingresar al portal oficial de convocatorias de SUNAFIL y revisar las bases completas de cada proceso CAS. Allí encontrarán información sobre cronogramas, requisitos detallados, anexos obligatorios y el procedimiento de inscripción.

El plazo máximo para postular vence el 29 de mayo de 2026, por lo que la entidad recomendó no esperar hasta el último día para cargar la documentación solicitada.

Además, los postulantes deben verificar:

  • Que cumplen con el perfil académico solicitado.
  • La experiencia laboral requerida para cada plaza.
  • Los formatos y anexos obligatorios.
  • La modalidad de presentación de documentos.

Las convocatorias CAS continúan siendo una de las modalidades más demandadas dentro del Estado peruano debido a los salarios competitivos y la posibilidad de adquirir experiencia en entidades públicas de alcance nacional.

SUNAFIL es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de los derechos laborales y las normas de seguridad y salud en el trabajo en el país. Por ello, muchos de los puestos publicados están vinculados a las áreas legales, administrativas y de gestión pública.

Los ciudadanos que deseen conocer más detalles sobre esta convocatoria pueden revisar las bases oficiales y seguir las actualizaciones publicadas por la entidad en sus plataformas institucionales.

Temas Relacionados

SunafilEmpleoTrabajoConvocatorial laboralperu-economia

Más Noticias

Óscar Ibáñez suena para dirigir a Oriente Petrolero, en cuyas filas destaca la presencia de Marcelo Moreno Martins

El último seleccionador interino de Perú gana enteros para asumir las riendas del histórico club boliviano, que presume de contar en su plantel con el ‘Flecheiro’

Óscar Ibáñez suena para dirigir a Oriente Petrolero, en cuyas filas destaca la presencia de Marcelo Moreno Martins

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

La agrupación que postuló a Alfonso López Chau definió su postura ante el balotaje y pidió garantías a Juntos por el Perú en temas de democracia, institucionalidad y servicios públicos

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

Vía Expresa Sur suma dos accidentes en menos de 48 horas: cámaras captan choques en cruces de alto riesgo

El choque entre una motocicleta y una bicicleta ocurrido el lunes 18 de mayo se suma a otro siniestro reportado el domingo

Vía Expresa Sur suma dos accidentes en menos de 48 horas: cámaras captan choques en cruces de alto riesgo

El 95% de una comunidad indígena de Loreto tiene plomo en la sangre: científicos alertan daños irreversibles en niños

La contaminación en la población Yagua de Nueva Esperanza se vinculó al consumo de agua del río Yavarí-Mirín, que tiene concentraciones de metales pesados hasta 750 veces superiores a las permitidas para consumo humano

El 95% de una comunidad indígena de Loreto tiene plomo en la sangre: científicos alertan daños irreversibles en niños

PPK confirma que Keiko Fujimori le pidió disculpas y anuncia que votará por quien “va a poner orden”, el lema de la candidata

El exmandatario relató que la conversación con la lideresa de Fuerza Popular incluyó agradecimientos por el indulto a Alberto Fujimori y referencias a errores del pasado

PPK confirma que Keiko Fujimori le pidió disculpas y anuncia que votará por quien “va a poner orden”, el lema de la candidata
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

PPK confirma que Keiko Fujimori le pidió disculpas y anuncia que votará por quien “va a poner orden”, el lema de la candidata

¿Las fallas de la ONPE alteraron las Elecciones 2026? Universidad de Stanford revisó 87 mil actas y reveló su conclusión

Keiko Fujimori ironiza sobre Roberto Sánchez: “La gente quiere conocerlo a él, no a una imitación de Pedro Castillo”

Keiko Fujimori invita a Rafael López Aliaga pese a su rechazo: “Cuando quiera dialogar, las puertas estarán abiertas”

ENTRETENIMIENTO

El orgullo de Christian Meier ante el éxito digital de su hija Gia en Zaca TV y su inesperado parecido con Gladys Zender

El orgullo de Christian Meier ante el éxito digital de su hija Gia en Zaca TV y su inesperado parecido con Gladys Zender

La frase de Heydi Amado sobre ‘Melcochita’ que enciende las redes y desata polémica: “Él ya está en los descuentos”

La hija de 'Cachay' enfrenta al agresor de su padre y promete justicia tras el violento incidente en Olmos

Carla Campos Salazar responde sobre video viralizado: "Solo fui una mujer saliendo" y niega infidelidad a Curwen

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

DEPORTES

Óscar Ibáñez suena para dirigir a Oriente Petrolero, en cuyas filas destaca la presencia de Marcelo Moreno Martins

Óscar Ibáñez suena para dirigir a Oriente Petrolero, en cuyas filas destaca la presencia de Marcelo Moreno Martins

FC Cajamarca hará su último esfuerzo por retener al goleador Hernán Barcos: “Hay que ponernos de acuerdo”

Clarivett Yllescas y Leyla Chihuán aconsejan a voleibolistas peruanas: “Para crecer es necesario vivir la experiencia fuera”

Nacional apunta a recuperar a su principal ariete para enfrentar a Universitario en la revancha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

Jhonny Baldovino, asesor legal de SAFAP, sobre el caso del ‘Tunche’ Rivera: “El jugador tiene un equipo de abogados que lo está asesorando”