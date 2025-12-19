Alejandro Aramburú causa furor en el aeropuerto de Lima: cantante regresó a Perú tras su debut internacional en Santos Bravos

Alejandro Aramburú causa furor en el aeropuerto de Lima. TikTok

El regreso de Alejandro Aramburú a Lima captó la atención de fanáticos y medios peruanos tras su reciente incorporación a la escena musical internacional como miembro oficial de Santos Bravos, la nueva boyband latina impulsada por HYBE Latin America. El joven cantante arribó al aeropuerto Jorge Chávez, donde decenas de seguidores lo recibieron con expresiones de admiración y entusiasmo, celebrando su éxito en la final del proyecto internacional.

La llegada de Aramburú no fue solo un reencuentro emotivo con su país de origen, sino también un hito en la representación peruana en la industria musical global. Desde el lanzamiento de Santos Bravos, en octubre de 2025 en México, la presencia del artista peruano en la agrupación se ha convertido en una referencia para el público local, que siguió con atención cada etapa del proceso que culminó en su victoria en la gran final y su integración al grupo.

Santos Bravos, nueva boyband latina (Cortesía: HYBE Latin America)

Alejandro Aramburú en Santos Bravos

HYBE Latin America, filial regional de la reconocida empresa de entretenimiento surcoreana HYBE, impulsó la creación de Santos Bravos bajo un modelo de formación que fusiona el rigor de la industria asiática con el talento y los valores culturales latinoamericanos. Para la primera generación del grupo, fueron seleccionados cinco jóvenes músicos de distintos países de la región, tras un extenso programa de audiciones, pruebas artísticas y competencias que se transmitieron en plataformas digitales y que lograron amplia repercusión en la comunidad juvenil.

Alejandro Aramburú se destacó a lo largo del proceso por su desempeño vocal, carisma y versatilidad, atributos que le permitieron avanzar en las evaluaciones técnicas y conquistar al jurado internacional. En la final, celebrada en la Ciudad de México en septiembre de 2025, el cantante peruano se consagró como uno de los seleccionados para integrar la nueva banda. Tras el anuncio oficial, HYBE Latin America lanzó el primer sencillo de Santos Bravos, marcando el inicio de la actividad profesional del grupo y su incursión formal en el circuito discográfico continental.

Alejandro Aramburú, integrante de "Santos Bravos" (HYBE Latin America)

La propuesta de Santos Bravos se orienta hacia un pop latino moderno, construido sobre una base de producción de alto nivel, coreografías elaboradas y un enfoque visual que busca conectar con audiencias de todo el continente. Las primeras presentaciones en México y plataformas de streaming confirmaron el interés de la industria y de un público joven e internacionalizado. El caso de Alejandro Aramburú fue especialmente celebrado en Perú, donde el artista ya acumulaba reconocimientos previos y mantenía una nutrida base de seguidores.

El regreso de Alejandro Aramburú a Perú

El regreso del cantante a Lima se realizó en el contexto de una visita personal posterior a semanas de preparación, actividades promocionales y formación artística intensiva en el extranjero, necesarias para iniciar la gira de presentación que Santos Bravos tiene prevista en América Latina, según anunció el propio Aramburú en redes sociales. Su arribo al país fue cubierto por medios nacionales, que reportaron la presencia de fanáticos en el aeropuerto y la organización de eventos espontáneos para celebrar el logro del representante peruano.

En más de una entrevista, Alejandro Aramburú agradeció el respaldo recibido y resaltó el orgullo que representa para él llevar el nombre del Perú al escenario internacional.

El cantante agradeció el apoyo del público peruano desde que inició su proceso de formación para ser parte de Santos Bravos. Además, indicó que está bastante satisfecho por todo lo logrado con sus compañeros. (Infobae Perú)

Mientras continúa la expectativa por las próximas giras y lanzamientos de la banda, la trayectoria reciente de Alejandro Aramburú confirma su posición como uno de los representantes más prometedores de la música pop en el ámbito nacional. Su retorno a Lima, aunque temporal, consolidó el respaldo del público y alimentó la expectativa en torno a los siguientes pasos de la agrupación juvenil.