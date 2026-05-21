Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 21 de mayo

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 3,96 soles, lo que representa una disminución del -0,3% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,97 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,92%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 3,55%.

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