Perú

Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 21 de mayo

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 3,96 soles, lo que representa una disminución del -0,3% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,97 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,92%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 3,55%.

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