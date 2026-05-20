¿Los números no cierran? Quizá debió invertir más en comunicación corporativa, según 8 de cada 10 empresarios peruanos

El principal efecto de la comunicación corporativa en las empresas peruanas es el fortalecimiento de la reputación y la confianza del público, con un 63% de menciones.

El 83% de las empresas en Perú identifica a la comunicación corporativa como un factor que influye en sus resultados financieros, según un estudio reciente de Michael Page en alianza con PACTO PR.

El análisis, basado en encuestas a 147 directivos generales, evidencia el avance de esta actividad como elemento estratégico y su creciente integración con los objetivos de negocio.

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La investigación, titulada “Influencia de la comunicación estratégica en la rentabilidad de las empresas”, expone que la mayoría de las compañías reconoce algún grado de impacto de la comunicación sobre sus finanzas.

Un 21% de los encuestados percibe ese efecto como alto, mientras que el 39% lo califica como moderado y un 23% lo sitúa en un nivel bajo. Este consenso indica una maduración progresiva en la gestión de la función comunicacional.

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Reputación, ventas y talento: los canales del impacto

El estudio detalla que la comunicación corporativa influye en las finanzas principalmente a través de tres vías: el fortalecimiento de la reputación y la confianza del público (63%), el apoyo a las áreas de ventas y márketing (47%) y la mejora del clima laboral y retención de talento (47%).

Además, cumple un rol clave en la prevención y manejo de crisis, así como en el posicionamiento ante inversionistas y otros grupos de interés, según el informe elaborado por Michael Page y PACTO PR.

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El estudio de Michael Page y PACTO PR destaca el rol estratégico de la comunicación en la prevención de crisis y el posicionamiento ante inversionistas.

En palabras de Martín León, CEO de PACTO PR, “la comunicación corporativa hoy está directamente vinculada a la generación de valor. No solo construye reputación, sino que impacta en la confianza de stakeholders claves y en la sostenibilidad del negocio”.

El gerente general de Michael Page Perú, Ignacio Brain, sostiene que las empresas empiezan a medir con mayor precisión el aporte de la comunicación, integrándola progresivamente a sus objetivos estratégicos y financieros.

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Integración al negocio y nuevas prioridades

El análisis revela que el 73% de las compañías espera que la influencia de la comunicación corporativa sobre los resultados financieros aumente en el mediano y largo plazo. Este pronóstico se apoya en una mayor integración de la función comunicacional con el negocio y el incremento de la inversión en esta área.

Las áreas de comunicación corporativa concentran sus mayores esfuerzos en la gestión de la reputación, la comunicación interna y la comunicación digital, cada una con una participación cercana al 50%.

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Michael Page identifica a la comunicación corporativa como una de las funciones con mayor proyección en empresas, clave para la gestión del talento y la transparencia.

Además, el 85% de las empresas reconoce que la comunicación impacta en su capacidad para atraer talento ejecutivo y el 96% señala que mejora el clima laboral y la productividad.

El “employer branding” adquiere peso propio: el 53% de los directivos consultados considera que tiene un alto impacto en el cumplimiento de los objetivos financieros, ya que facilita la atracción y retención de talento clave.

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Mirada a futuro: ¿Qué viene para las corporaciones?

El informe de Michael Page concluye que la comunicación corporativa se perfila como una de las funciones con mayor proyección dentro de las organizaciones.

En un entorno donde la exigencia de transparencia, la gestión de reputación y la competencia por el talento se intensifican, su capacidad para construir confianza y alinear a los distintos stakeholders será cada vez más determinante en la generación de valor empresarial sostenible.

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