El nuevo viajero peruano: Exigencias, miedos y decisiones

El perfil del turista peruano ha cambiado de manera significativa en un mundo cada vez más digitalizado. Según el último estudio de PromPerú vinculado a características del turista peruano, titulado Perfil del Vacacionista Nacional 2023, el 78 % de viajeros nacionales ya pertenecían a las generaciones millennial y centennial, y el 64 % residía en Lima. Estos turistas están más familiarizados con el uso de nuevas tecnologías y tienden a buscar experiencias que les permitan desconectar de su entorno habitual.

Es importante conocer mejor este nuevo perfil del viajero peruano para entender los desafíos asociados que hoy afrontan los principales actores del sector turismo. Fuera de las estadísticas, surgen nuevas motivaciones. Por el lado aspiracional, el nuevo perfil del viajero busca hacer turismo como una manera de expresar el estatus y la autoexpresión. En términos emocionales, hay una necesidad de ser parte de algo y compartir experiencias en las redes sociales. Mientras tanto, en el aspecto social y ambiental, hay una inclinación por el turismo comunitario y por alternativas más sostenibles.

De la mano con la tecnología

La digitalización acelerada trajo consigo cambios de hábitos de los turistas en el Perú y el resto del mundo. En la actualidad, son cada vez más las personas que buscan información en internet antes de viajar y lo hacen desde sus móviles. Según PromPerú, al 2023, el 69 % de peruanos ya se informa antes de viajar sobre todo a través de sus redes sociales. Otras fuentes a las que suelen recurrir son las recomendaciones de familiares y amigos, páginas web como Y tú qué planes, y agencias de viaje. Asimismo, el 62 % de turistas nacionales planifica su travesía por cuenta propia.

También se observa una mayor exigencia de medios de pago digitales por parte del viajero peruano. Según Allyson Nash Sevilla, directora ejecutiva de la asociación Perú Payments, desde el 2019 hasta el cierre de 2024, los pagos digitales en el país han crecido un 884 %. Esto se ha dado incluso en los comercios más pequeños, dado que hoy es imprescindible brindar la posibilidad de pagar mediante aplicaciones móviles como Yape o Plin, cuyo uso ha registrado un enorme crecimiento durante los últimos años.

Un turismo vivencial y seguro

La variedad de actividades disponibles es uno de los factores más influyentes en los peruanos al momento de escoger un destino para visitar. De acuerdo con el estudio Perfil del Vacacionista Nacional 2023, el 54 % de turistas nacionales prefiere visitar entornos naturales, mientras que el 50 % opta por conocer ciudades y el 46 % se inclina más por atractivos culturales.

Otra tendencia fuerte es el turismo gastronómico, que incluye actividades como la visita a huertas y granjas, y la participación en tours especializados a huariques y puestos de comida callejera. Según el mismo estudio Perfil del Vacacionista Nacional 2023, de PromPerú, Lima (16 %), Ica (14 %), Cusco (10 %), Cajamarca (7 %) y Arequipa (6 %) son los departamentos más visitados. Asimismo, una vez que llegan a su destino, los turistas peruanos suelen permanecer cuatro noches en promedio.

Sectores emergentes: Bienestar, bleisure y Silver

Además de la preponderancia de los jóvenes, aparecen otros grupos con un alto potencial que, si se gestionan estratégicamente, tienen el poder de diversificar la oferta turística del país y crear posibilidades para el crecimiento social y económico.

El turismo Silver, que se caracteriza por la participación de individuos con capacidad adquisitiva mayores de 60 años, requiere una reconsideración de la disponibilidad de servicios sanitarios en los lugares a visitar, así como de la seguridad y la accesibilidad. Este grupo, que a nivel mundial es visto como “el nuevo oro del sector viajes”, no solo es un mercado con ganancias, sino también una oportunidad para fomentar un turismo inclusivo que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas mayores en Perú. Para beneficiarse, la nación necesita mejorar las normas de infraestructura, contar con circuitos adaptados y programas sanitarios vinculados con la experiencia del turismo.

El turismo wellness, que está en aumento, se relaciona de manera directa con la riqueza natural del Perú y está vinculado al bienestar emocional y físico. Las aguas termales, los spas andinos, las experiencias de medicina tradicional, los retiros de yoga y las iniciativas de “desintoxicación digital” hallan en nuestro país un ambiente excepcional. No obstante, para aprovechar este segmento es necesario estructurar la oferta con una narrativa nítida de “bienestar peruano”, estandarizar la calidad de los servicios y establecer al país como líder regional en turismo regenerativo y salud.

Por otro lado, el turismo bleisure, que combina placer y trabajo, se adapta a las nuevas dinámicas de trabajo en las que los viajes de negocios se han ampliado para disfrutar de vivencias culturales, culinarias o naturales. Este perfil requiere de una conexión digital confiable, servicios que se puedan adaptar y propuestas hechas a medida, los cuales le posibiliten al viajero moverse sin inconvenientes de un encuentro de negocios a una visita cultural o un tour gastronómico. Si mejoran la integración de las ofertas recreativas y empresariales, las ciudades peruanas que poseen una infraestructura hotelera y aeroportuaria más amplia, como por ejemplo Cusco, Lima o Arequipa, tienen el potencial de transformarse en centros de desarrollo para este sector.

En general, estos sectores emergentes sugieren que se deben crear estrategias distintas para diversificar la demanda y extender el tiempo promedio de estancia de los visitantes. No se trata únicamente de dar respuesta a las nuevas modas, sino de desarrollar productos turísticos que sean inclusivos, sostenibles y tengan valor añadido, con el fin de fortalecer la posición competitiva del Perú frente a la región como un destino versátil. Si el país comprende las razones por las que estos viajeros vienen, tendrá la posibilidad de atraer flujos turísticos más constantes, crear empleos especializados y consolidar su posición a nivel mundial.

Riesgos y temores asociados

Uno de los riesgos asociados a la falta de planificación de los turistas peruanos es la posibilidad de contratar servicios informales o poco confiables que luego deriven en estafas o pésimas experiencias de viaje. Según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFEC), los reportes de estafa agravada solo en Fiestas Patrias, época de alta demanda, pasaron de 445 en el 2021 a 732 en el 2024. Por ello, es mejor planificar con antelación y buscar con detenimiento información sobre las agencias de viaje, antes de contratar sus servicios.

Otro riesgo importante es la posibilidad de sufrir accidentes en ciertos destinos turísticos de difícil acceso. En estos casos, es importante que los turistas conozcan los números de las instituciones correspondientes, como la Policía de Turismo, para recibir atención oportuna en situaciones de emergencia.

Un tercer riesgo que influye en la decisión final de viajar a determinados destinos es el nivel de inseguridad o violencia de la zona. Según información de Kantar Division Worldpanel Perú, esta es la principal preocupación para ocho de cada diez peruanos de niveles socioeconómicos A y B.

Reflexiones sobre el entendimiento del nuevo perfil del turista peruano

Entender el nuevo perfil del viajero en Perú no es una actividad académica independiente, sino un instrumento de gestión para los actores de la industria. La información acerca de las preferencias, la edad y el origen tiene que utilizarse para que los gobiernos locales y regionales incluyan estos datos en sus planes de desarrollo turístico, priorizando las inversiones en función de los intereses auténticos de los turistas. La infraestructura y los servicios deben cumplir con estas expectativas de manera diferenciada; por ejemplo, si los turistas Silver requieren accesibilidad y los millennials quieren aventura.

El turismo, además de ser un motor para la economía, es un medio de construir identidad y unidad social. Con el perfil del viajero a mano, las municipalidades, PromPerú y las comunidades tienen la capacidad de crear productos turísticos que fortalezcan el sentido de pertenencia: recorridos patrimoniales con guías locales acreditados, programas de turismo comunitario que produzcan ingresos directos o actividades culturales inmersivas que vinculen a los peruanos con su diversidad. Esta perspectiva va más allá de la promoción comercial: transforma el turismo en una herramienta de crecimiento cultural y social.

La innovación no debe permanecer solamente en el discurso. El viajero actual demanda servicios digitales, inclusivos y sostenibles, lo cual se traduce en medidas concretas: criterios ecológicos obligatorios para las licencias de los operadores, plataformas de reservas y pagos digitales integradas en todo el país y estándares de accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores. Si ambos sectores, el público y el privado, colaboran en estas áreas, Perú tendrá la posibilidad de brindar experiencias que estén alineadas con las expectativas actuales y de consolidar su prestigio como un destino responsable.

Por último, el modo en que utilizamos este aprendizaje determinará la competitividad internacional del turismo peruano. No es suficiente con atraer visitantes: es crucial crear experiencias que sean seguras, fiables y que se diferencien de las de México, Colombia o Chile. Esto requiere procesos de benchmarking, formación en administración de destinos para funcionarios locales y fondos concursables o estímulos fiscales para los operadores que se comprometan con la innovación y la sostenibilidad. El nuevo perfil del turista exige cambios que permitan que nuestro sector turismo pase de un enfoque tradicional a uno más inclusivo y regenerativo.