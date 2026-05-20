Kevin Ortega protagonizó polémica en Sao Paulo vs Millonarios por Copa Sudamericana 2026: la reacción explosiva del equipo de Fabián Bustos

El árbitro peruano estuvo a cargo del encuentro por la fecha 5 del torneo internacional. (ESPN)

El final del partido entre Sao Paulo y Millonarios por la Copa Sudamericana 2026 estuvo marcado por una escena que rápidamente se volvió viral. El árbitro peruano Kevin Ortega terminó el encuentro justo cuando el equipo colombiano se lanzaba en un contragolpe, generando una fuerte reacción en el campo de juego.

La polémica surgió porque, aunque el tiempo añadido ya se había cumplido, los jugadores del equipo de Fabián Bustos se sintieron perjudicados por la interrupción de una jugada que podía cambiar el resultado. Los futbolistas rodearon al árbitro para exigir explicaciones, mientras parte del cuerpo arbitral y miembros del comando técnico intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.

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Ortega defendió su decisión señalando que “el tiempo había culminado”, respaldado por el cronómetro oficial. Al momento de la interrupción, ya se jugaban 24 segundos del sexto minuto de adición, lo que le daba atribución reglamentaria para finalizar el partido en ese instante.

“No es para menos la bronca de Millonarios, aunque está totalmente permitido terminar el partido cuando el tiempo se ha cumplido, que es lo que indica el señor Kevin Ortega. Es evidente la gran posibilidad que se le venía al equipo colombiano; aun así, es lamentable la oportunidad que desperdició el día de hoy", expresó el comentarista del encuentro de ESPN Colombia.

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Momento de la pausa de hidratación en el partido entre Millonarios y Sao Paulo - crédito DSPorts

¿Cómo quedó Sao Paulo vs Millonarios por la Copa Sudamericana 2026?

El resultado final entre Sao Paulo y Millonarios fue un empate 1-1, marcador que dejó sensaciones encontradas, especialmente en el conjunto colombiano. La decisión de Kevin Ortega de finalizar el partido justo cuando Millonarios se disponía a atacar generó frustración en los visitantes, quienes consideraron que se les privó de una oportunidad concreta para definir el duelo a su favor.

La igualdad en el marcador acentuó la molestia del equipo ‘cafetero’. La posibilidad de un gol en el último instante, interrumpida por la conclusión del encuentro, alimentó el reclamo de los jugadores y el cuerpo técnico, quienes expresaron su descontento tras el pitazo final.

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La controversia se amplificó debido al contexto del resultado, ya que cualquier acción en los minutos finales podía modificar el destino del grupo en la Copa Sudamericana. La intervención del árbitro, ajustada al reglamento, se convirtió en el principal punto de debate entre hinchas y analistas tras el empate en el Estadio Morumbí.

Jorge Cabezas Hurtado le dio el empate al azul ante el equipo brasileño - crédito ESPN

Polémica de Kevin Ortega en Sporting Cristal vs FC Cajamarca

La intervención del VAR fue determinante en el enfrentamiento entre FC Cajamarca y Sporting Cristal. El conjunto cajamarquino había logrado el empate gracias a una jugada colectiva que culminó en gol de Sebastián Enciso, pero la celebración duró poco debido a la revisión arbitral.

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El árbitro principal, Kevin Ortega, recibió el llamado desde la cabina del VAR para revisar el inicio de la acción. Durante la revisión, Ortega detectó una infracción de Ricardo Lagos sobre Juan Cruz, lo que motivó la anulación del tanto convertido por Enciso.

Finalmente, el duelo terminó con victoria del cuadro cajamarquino por 3-1 frente los rimenses, quienes agudizaron su crisis futbolística dejándolos en el fondo de la tabla de posiciones. Y ahora se concentran en su lucha por el descenso ya que están a tres puntos de la baja.

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Un gol espectacular de FC Cajamarca que iba pone el marcador 1 a 1, desatando la euforia entre los jugadores y aficionados.