Receta de pionono de manjar

Pionono relleno de manjar blanco. (foto: Laju Sweet)

El pionono de manjar es una joya del repertorio dulce de Perú. Para prepararlo, te guiamos paso a paso para lograr un resultado tan auténtico como delicioso.

Manos a la obra con los ingredientes

Para deleitar a tus comensales con esta receta, necesitarás los siguientes ingredientes:

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- 5 Unidades de clara de huevo

- 1 Cucharadita de esencia de vainilla

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- Una bolsa (200 g) de manajar

- 5 Unidades de yema de huevo

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- 1 Taza de azúcar blanca

- 1 Taza de harina sin preparar

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- 5 Cucharaditas de polvo de hornear

Recuerda, esta lista de ingredientes rinde unas 10 porciones de un suculento pionono al estilo peruano.

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Este es el método perfeccionado para el pionono de manjar

Sigue estas indicaciones y te aproximaras a la textura y sabor ideales del pionono de manjar:

1. Precalienta el horno a 180°C.

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2. Bate las claras con ½ taza de azúcar hasta conseguir el punto nieve. Por separado, bate las yemas con la ½ taza de azúcar restante y luego une con el batido anterior.

3. Con ayuda de una espátula, incorpora la harina, el polvo de hornear y la vainilla. Mezcla.

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4. Ubica la mezcla sobre una bandeja metálica con papel manteca engrasado y lleva al horno por 15 minutos. Al retirar, vuelca con mucho cuidado sobre otro papel manteca, previamente cubierto de azúcar en polvo.

5. Echa 3/4 taza de manjar encima del bizcocho y enrolla suavemente. Espolvorea azúcar en polvo al gusto encima del pionono.

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Un postre peruano

Este pionono de manjar es todo lo que esperas de un postre peruano. Su sabor inconfundible y su textura suave te transportarán a la cocina peruana tradicional. Es una receta libre de alérgenos comunes como nueces de árbol, frutos secos, pescado y crustáceos, e incluso libre de carne de puerco.

Cada porción de este delicioso postre te aportará 225 kcal, convirtiéndolo en una indulgencia dulce sin remordimientos. A la hora de servir, acompaña tu pionono con un buen café para completar esta experiencia gastronómica peruana.