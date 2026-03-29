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Renato Rossini se pronuncia por llanto de su hijo luego de que Pati Lorena revelara que tiene Alzheimer: “Él es puro amor”

El actor se refirió a las palabras de su hijo en ‘La Granja VIP’ luego de que la exproductora revelara su enfermedad neurodegenerativa

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En una imagen dividida, a la izquierda un hombre rubio sonríe a la cámara; a la derecha, un joven abraza a una mujer de perfil
Renato Rossini posa sonriente en el lado izquierdo de la imagen, mientras en el derecho su hijo abraza emotivamente a Pati Lorena, tras la revelación de su diagnóstico de Alzheimer.
El diagnóstico de Alzheimer en etapa inicial a Pati Lorena generó un momento emotivo en el reality ‘La Granja VIP’. La noticia impactó de manera especial a Renato Rossini Jr., quien mostró su vulnerabilidad frente a cámaras al escuchar la revelación. El joven actor tiene una relación directa con las enfermedades neurodegenerativas, ya que su padre, Renato Rossini, enfrenta una condición similar.

Durante el programa, Pati Lorena compartió con el público su experiencia al recibir el diagnóstico. Explicó que los ejercicios que realiza en la competencia fueron recomendados por su neurólogo. “Yo tengo diagnosticado Alzheimer en grado 1 y esos son los ejercicios que el neurólogo me manda hacer, así es que por vieja y olvidadiza gané”, expresó la exproductora frente a sus compañeros y la audiencia.

Las palabras de Lorena tuvieron un efecto inmediato en Rossini Jr.. Visiblemente afectado, el joven no pudo evitar las lágrimas mientras explicaba la razón de su emoción.

“Todo es tratable”: Pati Lorena emociona al hablar de su Alzheimer en reality. Captura: La Granja Vip.
“Todo es tratable”: Pati Lorena emociona al hablar de su Alzheimer en reality. Captura: La Granja Vip.
“No sabía que Pati Lorena tenía Alzheimer en etapa inicial. Las enfermedades neurodegenerativas me tocan de una manera particular. Mi papá tiene Parkinson”, confesó el hijo del actor, mostrando la carga emocional que supone convivir con este tipo de diagnósticos dentro de la familia.

La escena captó la atención de los televidentes, quienes presenciaron cómo la exproductora se acercó para abrazar al concursante. En ese intercambio, Lorena ofreció palabras de consuelo: “No pasa nada, todo es tratable, no llores. (Él) va a estar bien, te lo prometo”. Este gesto evidenció una red de apoyo entre los participantes, basada en la empatía y las experiencias compartidas.

Desde Estados Unidos, Renato Rossini reaccionó al llanto de su hijo tras la emisión del programa. El actor optó por destacar la calidad humana de Rossini Jr. y su capacidad de afecto. “Lo único que puedo decir es que mi hijo es puro amor y lo amo”, manifestó, en una respuesta que refuerza el vínculo familiar ante la adversidad.

Renato Rossini - César Acuña - Alianza por el progreso - Perú - entretenimiento - 11 junio

El episodio dejó en evidencia la presencia y el impacto de las enfermedades neurodegenerativas en el ámbito privado de los personajes públicos, un tema que suele pasar desapercibido en los medios de entretenimiento. El testimonio de Rossini Jr. y la reacción de su padre aportan una perspectiva humana sobre los desafíos que enfrentan quienes conviven con este tipo de diagnósticos.

Renato Rossini y la vez que confesó que tiene Parkinson

La relación de Renato Rossini con las enfermedades neurodegenerativas quedó expuesta en abril de 2025, cuando participó en el programa ‘El valor de la verdad’. Allí relató que un neurólogo le confirmó el diagnóstico durante un viaje, y agregó que la condición tiene un componente hereditario en su caso, ya que su abuelo también la padeció.

El actor explicó que el Parkinson es una enfermedad sin cura, lo que implica una lucha constante para adaptarse a los cambios y limitaciones que aparecen con el tiempo. Esta revelación fue un momento de apertura para Rossini, quien decidió compartir su experiencia con el público para visibilizar la realidad de quienes viven con ese diagnóstico.

El Valor de la Verdad de Renato Rossini (Panamericana TV)
El Valor de la Verdad de Renato Rossini (Panamericana TV)

La exposición de estas historias en un contexto televisivo masivo ayuda a sensibilizar sobre el impacto de los trastornos neurodegenerativos en la vida cotidiana. La respuesta de la audiencia ante la franqueza de figuras como Rossini y Lorena muestra el peso emocional y social que acompañan estas enfermedades.

El relato de Renato Rossini y la reacción de su hijo ante la confesión pública de Pati Lorena refuerzan la importancia del acompañamiento familiar y la empatía. La visibilidad de estos casos en los medios puede contribuir a una mayor comprensión social y a derribar estigmas que rodean a condiciones como el Parkinson y el Alzheimer.

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