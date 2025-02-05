Receta de Pie de Manzana

¿Buscas un postre delicioso y distinto? Anímate a descubrir los sabores más dulces de la cocina peruana con este tradicional Pie de Manzana. En esta receta, aprenderás cómo hacerlo de manera sencilla y con ingredientes que tienes en tu hogar.
Un sazón peruano: Pie de Manzana
El postre peruano Pie de Manzana es una deliciosa opción que puede servirse frío o caliente, dependiendo de la preferencia personal. Su único y suave sabor se deriva de una masa rellena de manzana cocida, que se complementa con toques extras de limón y canela.
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Ingredientes
Para preparar este delicioso postre necesitarás los siguientes ingredientes:
- 2 Tazas de Harina sin preparar
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- 3/4 Taza de Mantequilla light
- 3/4 Taza de Azúcar en polvo
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- 1 Limón (ralladura)
- 5 Manzanas Rojas Delicia cortada en láminas gruesas
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- 1 Cucharadita de Canela en polvo
- 1 pack de leche condensada
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- 1 Cucharadita de Esencia de Vainilla
- 1 Huevo
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- 3 1/2 Cucharadas de Mantequilla light
Paso a paso: cómo preparar tu Pie de Manzana
Para cocinar este delicioso postre, sigue estos simples pasos:
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Preparación de la masa
1. Precalienta el horno a 170°C.
2. Mezcla la harina y el azúcar en polvo para formar un montículo con un agujero en el centro. Agrega a este centro la mantequilla en cubos y mézclalo con los dedos hasta integrarlo por completo.
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3. Vuelve a abrir un hueco en el centro e incorpora ahí el huevo y la ralladura de limón. Amasa hasta lograr una masa uniforme y déjala reposar en el refrigerador durante 30 minutos.
Preparación del Relleno
5. Para el relleno, calienta en una sartén la mantequilla y saltea las manzanas. Agrega la canela en polvo y la esencia de vainilla.
6. Retira del calor, añade la leche condensada y mézclalo bien.
Nota: Cuando coloques el peso durante la cocción de la masa, evitarás que se infle y se formen globos de aire.
Beneficios nutricionales y tips adicionales
Este postre es bajo en sal y tiene menos de 300 calorías, lo que lo convierte en una opción ideal para darse un dulce gusto saludable.
Ya sea que decidas guardar esta receta, marcarla como cocinada o compartirla, el Pie de Manzana es una joya de la cocina peruana que no puedes perder.