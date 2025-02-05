Perú

Receta de Pie de Manzana

Uno de los postres exquisitos de la gastronomía Peruana: Pie de Manzana

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Torta de manzana (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Buscas un postre delicioso y distinto? Anímate a descubrir los sabores más dulces de la cocina peruana con este tradicional Pie de Manzana. En esta receta, aprenderás cómo hacerlo de manera sencilla y con ingredientes que tienes en tu hogar.

Un sazón peruano: Pie de Manzana

El postre peruano Pie de Manzana es una deliciosa opción que puede servirse frío o caliente, dependiendo de la preferencia personal. Su único y suave sabor se deriva de una masa rellena de manzana cocida, que se complementa con toques extras de limón y canela.

PUBLICIDAD

Ingredientes

Para preparar este delicioso postre necesitarás los siguientes ingredientes:

- 2 Tazas de Harina sin preparar

PUBLICIDAD

- 3/4 Taza de Mantequilla light

- 3/4 Taza de Azúcar en polvo

- 1 Limón (ralladura)

- 5 Manzanas Rojas Delicia cortada en láminas gruesas

- 1 Cucharadita de Canela en polvo

- 1 pack de leche condensada

- 1 Cucharadita de Esencia de Vainilla

- 1 Huevo

- 3 1/2 Cucharadas de Mantequilla light

Paso a paso: cómo preparar tu Pie de Manzana

Para cocinar este delicioso postre, sigue estos simples pasos:

Preparación de la masa

1. Precalienta el horno a 170°C.

2. Mezcla la harina y el azúcar en polvo para formar un montículo con un agujero en el centro. Agrega a este centro la mantequilla en cubos y mézclalo con los dedos hasta integrarlo por completo.

3. Vuelve a abrir un hueco en el centro e incorpora ahí el huevo y la ralladura de limón. Amasa hasta lograr una masa uniforme y déjala reposar en el refrigerador durante 30 minutos.

Preparación del Relleno

5. Para el relleno, calienta en una sartén la mantequilla y saltea las manzanas. Agrega la canela en polvo y la esencia de vainilla.

6. Retira del calor, añade la leche condensada y mézclalo bien.

Nota: Cuando coloques el peso durante la cocción de la masa, evitarás que se infle y se formen globos de aire.

Beneficios nutricionales y tips adicionales

Este postre es bajo en sal y tiene menos de 300 calorías, lo que lo convierte en una opción ideal para darse un dulce gusto saludable.

Ya sea que decidas guardar esta receta, marcarla como cocinada o compartirla, el Pie de Manzana es una joya de la cocina peruana que no puedes perder.

Temas Relacionados

peru-recetas

Más Noticias

Receta de pionono de manjar

Receta auténtica del Pionono de Manjar para que disfrutes durante la semana.

Receta de pionono de manjar

Campaña gratuita de trámites de DNIe de Reniec hasta el 24 de mayo: distritos, zonas y horarios

El DNI electrónico ofrece identificación segura, firma digital válida, acceso a servicios en línea, protección avanzada de datos, actualización remota de información, impulso a la inclusión digital y reducción de trámites burocráticos

Campaña gratuita de trámites de DNIe de Reniec hasta el 24 de mayo: distritos, zonas y horarios

Se reveló el futuro de Ángela Leyva en medio de interés de Alianza Lima y San Martín por ficharla

Yudy Balcazar, directiva de la USMP, dio detalles del próximo club de la atacante de la selección peruana

Se reveló el futuro de Ángela Leyva en medio de interés de Alianza Lima y San Martín por ficharla

Chim Pum Callao 2026: Grupo Niche, Adolescentes, Willie González y más artistas celebrarán los 190 años del Primer Puerto

Niche vuelve al escenario chalaco, junto a artistas internacionales, para un evento que promete ser la mayor fiesta salsera del año en el Perú.

Chim Pum Callao 2026: Grupo Niche, Adolescentes, Willie González y más artistas celebrarán los 190 años del Primer Puerto

Receta de tallarines rojos con atún

Descubre un clásico de la cocina peruana: tallarines rojos con atún

Receta de tallarines rojos con atún
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE defiende la fiesta con observadores internacionales: “Fue una actividad protocolar cultural sin bebidas alcohólicas”

JNE defiende la fiesta con observadores internacionales: “Fue una actividad protocolar cultural sin bebidas alcohólicas”

Presidente del JNE confirma que si Rafael López Aliaga no jura como senador se llamará a su accesitario

La postura de Roberto Sánchez sobre los aviones F-16 y la futura relación con Estados Unidos si gana el balotaje

Presidente José María Balcázar prometió el indulto a Pedro Castillo, según abogado del exmandatario

¿Qué vinculación tiene Roberto Sánchez con el gobierno de Pedro Castillo?

ENTRETENIMIENTO

Chim Pum Callao 2026: Grupo Niche, Adolescentes, Willie González y más artistas celebrarán los 190 años del Primer Puerto

Chim Pum Callao 2026: Grupo Niche, Adolescentes, Willie González y más artistas celebrarán los 190 años del Primer Puerto

Xoana González revela que tiene 3 casas, 5 departamentos y 2 terrenos gracias a OnlyFans: “Mientras dé plata, vamos a seguir”

Renato Rossini pide calma y aclara su salud tras postular a la alcaldía de Jesús María: “El Parkinson me dio más ganas de vivir”

Rosaly Canario, vocalista de Amor Rebelde, anuncia su retiro temporal de los escenarios tras diagnóstico de cáncer

Jorge Benavides y Carlos Álvarez se reencontraron para imitar a Alejandro Toledo y Eliane Karp: “Revivió el cine”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Jakub Menšík: día, hora y canal TV del partido por octavos de final de ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse vs Jakub Menšík: día, hora y canal TV del partido por octavos de final de ATP 500 de Hamburgo

Se reveló el futuro de Ángela Leyva en medio de interés de Alianza Lima y San Martín por ficharla

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo: “Sabía que podía ganarle”

Se confirmó que la selección peruana de vóley disputará cuadrangular amistoso previo a la Copa América 2026