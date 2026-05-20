Sismo en Ica deja 27 heridos y activa evaluación del MEF mientras brigadas inspeccionan hospitales, colegios y viviendas

Asegura que se está realizando el seguimiento al estado de salud de los afectados y se coordinan acciones intersectoriales para la atención de la emergencia y la futura reconstrucción. Canal N

La región Ica activó sus sistemas de emergencia este martes 19 de mayo luego del fuerte sismo que remeció gran parte de la costa centro y sur del país. El movimiento telúrico provocó escenas de evacuación en viviendas, oficinas y centros comerciales, mientras las autoridades iniciaron una evaluación urgente de daños en infraestructura pública y servicios esenciales.

Las primeras horas posteriores al evento estuvieron marcadas por el despliegue de brigadas de respuesta y reuniones de coordinación entre representantes del Ejecutivo, personal técnico y autoridades regionales. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ica, distintos sectores comenzaron el levantamiento de información para determinar el impacto del temblor en hospitales, colegios y viviendas.

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El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, confirmó que el sismo dejó 27 personas heridas, aunque descartó víctimas mortales. La información fue difundida durante una transmisión en vivo para Canal N, medio desde el cual el funcionario detalló las acciones de monitoreo desplegadas tras la emergencia.

Autoridades concentran evaluación de daños en Ica

Residentes observan los daños en calles y viviendas de adobe en Ica, luego de un fuerte sismo el 19 de mayo, con vehículos de emergencia llegando al lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El titular del Ministerio de Defensa llegó al COER-Ica junto al jefe nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil, Luis Vásquez Guerrero, para dirigir una sesión de coordinación con representantes regionales y responsables de diversos sectores del Estado.

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Durante su intervención, Flores indicó que las personas afectadas reciben atención médica en establecimientos de salud de la región. Además, explicó que equipos técnicos realizan inspecciones en distintos puntos para identificar daños estructurales y definir medidas inmediatas de respuesta.

“Estamos haciendo un seguimiento a su estado de salud. Me acaban de reportar que están siendo atendidos, vamos a hacer esa constatación. Estamos también buscando recibir información de campo”, declaró el ministro durante el enlace televisivo.

El funcionario también señaló que las autoridades recorren locales públicos e infraestructura crítica para determinar el nivel de afectación. “Estoy desplazándome a diversos puntos para mirar la afectación de diversos locales, instalaciones, infraestructura y poder tomar conocimiento para ver cuáles son las medidas de respuesta inmediatas, así como la reconstrucción que se pueda poner en marcha de inmediato”, manifestó.

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Gobierno revisa necesidades presupuestales tras el sismo

Un edificio dañado y un deslizamiento de tierra en Huancavelica muestran el impacto del sismo de magnitud 6.1 en Ica que sacudió el sur del Perú el 19 de mayo. (Composición: Infobae Perú / Ricardo Yauricasa Flores)

Las autoridades nacionales iniciaron el dimensionamiento de daños en sectores considerados prioritarios. Educación, Salud, Vivienda y Trabajo participaron en la primera evaluación técnica desarrollada en el centro de operaciones de emergencia.

Consultado sobre la posibilidad de activar recursos extraordinarios, Flores precisó que el Ejecutivo todavía revisa las necesidades generadas por el movimiento sísmico. “Vamos a hacer el dimensionamiento, cuáles serían las necesidades y de inmediato articularemos los esfuerzos para dar esas asignaciones”, afirmó.

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El Ministerio de Salud también intervino en las coordinaciones para asegurar la operatividad de hospitales y centros médicos. Según indicó el ministro, el sector salud mantiene el compromiso de garantizar la atención de los pacientes afectados por el evento sísmico.

“Acabo de recibir la respuesta de que sí, vamos a hacer la constatación directamente. Estamos seguros de que sí, porque el Ministerio de Salud está comprometido también con brindar apoyo a la ciudadanía”, sostuvo.

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Epicentro se ubicó en Ocucaje

El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que el sismo principal ocurrió a las 12:57 p. m. y tuvo su epicentro en el distrito de Ocucaje. El movimiento alcanzó fuerte intensidad en varias provincias de la región Ica, entre ellas Chincha, Pisco, Nasca y Palpa.

En Lima Metropolitana y otras ciudades costeras como Cañete, Huaral y Barranca, la percepción del sismo resultó moderada, aunque suficiente para generar evacuaciones preventivas en numerosos edificios y espacios públicos.

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El Instituto Geofísico del Perú reportó posteriormente una réplica de magnitud 4.1. Según el organismo, el evento ocurrió a 28 kilómetros al sur de Ica y registró una profundidad de 62 kilómetros.

Mientras continuaban las inspecciones en zonas vulnerables, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó cualquier posibilidad de tsunami en el litoral peruano. La entidad señaló que el movimiento telúrico no reunía las condiciones necesarias para generar alteraciones marítimas de riesgo.

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Brigadas continúan inspecciones en infraestructura pública

Equipos de primera respuesta permanecieron desplegados durante toda la tarde en distintos sectores de Ica para recopilar reportes sobre daños materiales. Las labores incluyeron revisiones en viviendas, centros educativos y establecimientos estatales.

Las autoridades regionales mantuvieron comunicación permanente con el Ejecutivo para consolidar información sobre afectaciones y necesidades logísticas. El COER-Ica concentró los reportes enviados por municipalidades y entidades públicas mientras continuaban las verificaciones de campo.

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Desde el centro de operaciones, representantes de Defensa e Indeci coordinaron acciones destinadas a reforzar la atención médica y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales en las zonas impactadas por el sismo.