Empresarios de Chile sobre avance de Roberto Sánchez en Perú: “El campanazo de abril era de estabilidad; hoy es un tsunami”

Fisher advierte que un cambio radical en la política económica podría poner en riesgo la estabilidad, la inversión y la relación bilateral entre Perú y Chile. Créditos: ANDINA

La reciente proclamación de la segunda vuelta presidencial en Perú, que enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ha reconfigurado el escenario político y económico del país. Juan Carlos Fisher, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena (CCPCh), anticipa riesgos sobre la estabilidad e inversión extranjera, por lo que destaca la importancia de preservar la seguridad jurídica en la relación bilateral.

¿Por qué les preocupa a los empresarios de Chile el pase de Roberto Sánchez a segunda vuelta presidencial en Perú?

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El tema es peligroso. Independientemente de la opinión personal que pueda tener como presidente de la Cámara, lo importante es dejar claras las diferencias pragmáticas y programáticas de los dos candidatos que pasaron.

Uno de los candidatos ha demostrado claramente que quiere mantener el BCR, frente a la otra opción, que si bien no propone desintegrarlo, sí plantea cambiar a su presidente, quien ha sido reconocido como uno de los mejores del mundo. El BCR ha dado estabilidad al Perú durante muchos años, aunque solo uno de los candidatos lo reconoce.

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¿A nivel de estabilidad jurídica?

El candidato de izquierda ha planteado la desaparición de los TLC, que han permitido al Perú negociar con países como China, Estados Unidos y tantos otros, incluyendo el caso de Chile, donde el intercambio llega al 100% de las partidas. Eso es tremendamente peligroso y da una señal de alarma muy fuerte.

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Se plantea el retorno, según lo que dice el señor Sánchez, a la reforma agraria. Para una institución como la que represento, que se basa en la inversión, una reforma agraria es impensable, sobre todo después de su fracaso anterior, que fue absoluto. Eso inquieta a cualquier empresario.

La discusión sobre una nueva constitución en Perú preocupa al empresariado chileno, que teme por la ruptura del modelo de libre mercado y estabilidad macroeconómica. REUTERS/Angela Ponce

Por otro lado, la insistencia en una nueva Constitución, cuando la actual ha permitido que el Perú mantenga buenos índices económicos incluso en situaciones políticas adversas.

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La Constitución actual aboga por el libre mercado, la libertad de contratación, la libertad cambiaria. Es el agua y el aceite respecto a lo que propone el candidato de izquierda, sobre todo en los principios económicos que sostienen a una cámara de comercio y al Perú tal como está hoy.

Antes, usted hablaba de un “campanazo” de estabilidad, por el pase de dos candidatos de derecha.

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El campanazo de abril era de estabilidad, porque era escoger entre dos programas muy similares, cuyas diferencias eran solo de matices. Eso era positivo. Hoy ya no es un campanazo, esto es un tsunami. Son todas las campanas de todas las iglesias del Perú sonando a la vez, por el peligro que representa una de las opciones frente a la otra.

¿Cómo ha evolucionado la relación comercial Perú-Chile en los últimos 30 años?

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Enormemente. La inversión chilena en el Perú es visible, y aunque la inversión peruana en Chile es menor, también ha sido fuerte. Hay empresas icónicas involucradas, como Leche Gloria, que compró Soprole, y anteriormente la llegada de Brescia con Cementos Melón (exLafarge). No hago publicidad, pero son ejemplos de empresas tradicionales y grandes.

¿Un giro en la política económica del país podría entorpecer este tipo de acuerdos internacionales?

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Exactamente. ¿Qué puede ofrecer un país que no cumple sus contratos? Es muy difícil. No creo que la inversión chilena en el Perú se vaya a interrumpir o que los capitales se retiren de inmediato.

Pero tampoco tengo una bola de cristal ni represento a todas las empresas. No olvidemos que, con el señor Pedro Castillo, salieron más de 20.000 millones de dólares del Perú. Imagine lo que podría pasar ahora.

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En los últimos 30 años, la inversión chilena en Perú ha mostrado crecimiento constante, consolidando lazos en sectores estratégicos y tradicionales.

Hoy Chile ve al Perú como un país de oportunidades, por las ausencias que hay en el país del sur, como infraestructura, carreteras, inversión forestal, agroindustria.

Perú es un país de oportunidades para Chile, que está dispuesto a asumir riesgos mientras haya seguridad jurídica, que no se ha perdido ni en las épocas más difíciles. Pero ahora sí hay un peligro real. Hay una persona que, aunque los TLC tienen candados legales en ambos lados, podría anularlos.

En este marco bilateral, hay voces que alertan sobre posibles deterioros en la relación entre Perú y Chile. Un asesor de campaña, Antauro Humala, ha hecho declaraciones en este sentido.

Sí, y ha sido contestado de inmediato. Hoy, lamentablemente, no hay nada de lo que podamos hablar más allá. No queremos abrir ese debate, pero definitivamente sería impensable entrar en un conflicto de ese tipo, sería una locura.

Un conflicto así desaparecería a ambos países en 15 minutos. No creo que eso ocurra, es un extremo absoluto. No entiendo cómo una persona condenada por asesinato puede participar en un posible gobierno, pero eso es lo que quieren: convertir al Perú en Venezuela o Cuba.

La presencia de Antauro Humala en el entorno político representa un riesgo extremo y una amenaza para la estabilidad institucional del país, según la CCPCh.

¿Se han roto las cuerdas que separaban la economía de la política en Perú?

En los últimos 10 años, en Perú debieron haber 2 presidentes, pero hubo 8. Si eso no es símbolo de inestabilidad, no sé qué lo es. Aún así, la economía ha seguido creciendo más que la mayoría de países de la región, con la moneda más estable y menor inflación.

Así que sí hay fuerzas separadas, pero ahora la situación es distinta. Lo preocupante es que el candidato Sánchez ni siquiera quiere sumarse a una hoja de ruta, como hizo Castillo. Este señor no quiere, y eso es muy peligroso. No creo que el Perú pueda mantener sus indicadores económicos con una persona tan radical.

¿Cómo podría afectar el crecimiento del bloque, frente a otras economías globales?

El bienestar de uno, es el bienestar de todo el vecindario. Si a ellos les va bien, nos va bien, y viceversa. Tenemos que trabajar juntos, estar listos con estos monstruos comerciales (en tamaño), como el mercado indio o chino.

Somos pequeños al lado de ellos. Debemos ir juntos. Además, somos complementarios. En fruticultura, Perú tiene una diversidad impresionante de climas y produce durante todo el año, mientras que en Chile es solo en verano.

Combinando esfuerzos, podríamos convertirnos en una potencia, como en la minería. Perú y Chile juntos están cerca de tener el 50% de la producción mundial de cobre. Eso nos convierte en aliados. Esa es la fórmula para competir.