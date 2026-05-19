Perú

¿Cuál es la temperatura promedio en Piura?

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son ejercicios que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco acertados.

PUBLICIDAD

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Piura para este martes 19 de mayo:

PUBLICIDAD

La probabilidad de precipitaciones para este martes en Piura es de 13% durante el día y del 19% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 15% en el transcurso del día y del 11% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 36 grados y un mínimo de 22 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 9.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 39 kilómetros por hora en el día y los 39 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se registran al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se ubica al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima predominantemente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde se presentan más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en PiuraClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Sorteo de la Tinka del domingo 17 de mayo: resultados y la jugada ganadora

Después de que el Pozo Millonario quedara sin ganador el pasado domingo 10, La Tinka vuelve a captar la atención de los apostadores con un nuevo sorteo

Sorteo de la Tinka del domingo 17 de mayo: resultados y la jugada ganadora

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

El padre de Heydi Amado expresó públicamente su rechazo hacia la relación de su hija con Melcochita y cuestionó cómo surgió el romance dentro de la casa del humorista

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

‘Gato’ Cuba feliz tras divorcio de Ale Venturo: “Si no estoy contigo, me quedo solo”

La empresaria reveló que deportista celebró la firma de su divorcio y contó que estaba “más emocionado” que ella

‘Gato’ Cuba feliz tras divorcio de Ale Venturo: “Si no estoy contigo, me quedo solo”

Magaly Medina defiende a Verónica Linares tras hablar de la separación de Federico Salazar y Katia Condos: “No creo que haya malicia”

La conductora aseguró que la periodista fue malinterpretada cuando afirmó que conocía ‘muchas cosas’ sobre la exrelación de su compañero de conducción

Magaly Medina defiende a Verónica Linares tras hablar de la separación de Federico Salazar y Katia Condos: “No creo que haya malicia”

Magaly Medina sospecha de embarazo de Karla Tarazona tras ver su ‘pancita’: “Irresponsable, sabiendo los antecedentes de Christian”

La periodista cuestionó la posibilidad de que la artista cómica quede embarazada del cantante de cumbia y recordó el supuesto ‘deadline’ sentimental del cantante: “Tres años es el tiempo límite en que soporta a una mujer”

Magaly Medina sospecha de embarazo de Karla Tarazona tras ver su ‘pancita’: “Irresponsable, sabiendo los antecedentes de Christian”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

PPK confirma que Keiko Fujimori le pidió disculpas y anuncia que votará por quien “va a poner orden”, el lema de la candidata

¿Las fallas de la ONPE alteraron las Elecciones 2026? Universidad de Stanford revisó 87 mil actas y reveló su conclusión

Keiko Fujimori ironiza sobre Roberto Sánchez: “La gente quiere conocerlo a él, no a una imitación de Pedro Castillo”

Keiko Fujimori invita a Rafael López Aliaga pese a su rechazo: “Cuando quiera dialogar, las puertas estarán abiertas”

ENTRETENIMIENTO

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

‘Gato’ Cuba feliz tras divorcio de Ale Venturo: “Si no estoy contigo, me quedo solo”

Magaly Medina defiende a Verónica Linares tras hablar de la separación de Federico Salazar y Katia Condos: “No creo que haya malicia”

Magaly Medina sospecha de embarazo de Karla Tarazona tras ver su ‘pancita’: “Irresponsable, sabiendo los antecedentes de Christian”

Cachay sufrió fractura en la mano tras agresión de expolicía y necesita operación de emergencia: “Casi caigo de cabeza”

DEPORTES

Óscar Ibáñez suena para dirigir a Oriente Petrolero, en cuyas filas destaca la presencia de Marcelo Moreno Martins

Óscar Ibáñez suena para dirigir a Oriente Petrolero, en cuyas filas destaca la presencia de Marcelo Moreno Martins

FC Cajamarca hará su último esfuerzo por retener al goleador Hernán Barcos: “Hay que ponernos de acuerdo”

Clarivett Yllescas y Leyla Chihuán aconsejan a voleibolistas peruanas: “Para crecer es necesario vivir la experiencia fuera”

Nacional apunta a recuperar a su principal ariete para enfrentar a Universitario en la revancha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

Jhonny Baldovino, asesor legal de SAFAP, sobre el caso del ‘Tunche’ Rivera: “El jugador tiene un equipo de abogados que lo está asesorando”