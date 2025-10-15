Perú

Dolor abdominal: señales clave que pueden alertar sobre problemas en la vesícula o el páncreas

Un dolor intenso o persistente podría ser indicio de afecciones que requieren atención médica urgente

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
El dolor abdominal de inicio
El dolor abdominal de inicio repentino y persistente por más de dos horas debe ser motivo de consulta médica inmediata (Freepik)

El dolor abdominal es una de las causas más frecuentes de consulta médica en el Perú y en el mundo. Aunque en muchos casos se trata de molestias leves relacionadas con una mala digestión o estrés, también puede ser una señal temprana de enfermedades que comprometen órganos vitales como la vesícula biliar o el páncreas. Estas afecciones, si no se detectan a tiempo, pueden poner en riesgo la vida del paciente y requieren atención médica inmediata.

El cirujano general, laparoscópico y de trasplantes de la Clínica Anglo Americana, Dr. Manuel Moreno Gonzales, explica que “el abdomen es una verdadera caja de Pandora. Lo primero y más importante es diferenciar las causas de dolor abdominal que requieren cirugía como apendicitis, colecistitis, perforaciones u obstrucciones intestinales; de aquellas que pueden tratarse sin intervención quirúrgica, como gastritis o infecciones gastrointestinales”.

El especialista enfatiza que un dolor abdominal de inicio repentino y persistente por más de dos horas, especialmente si se acompaña de fiebre, náuseas, vómitos o dificultad para respirar, debe ser motivo de consulta médica inmediata.

Síntomas de alerta y factores de riesgo

Los síntomas pueden variar según el órgano afectado. En el caso de la vesícula biliar, los problemas más comunes son los cálculos o la inflamación (colecistitis). El dolor suele localizarse en la parte superior derecha del abdomen y puede irradiarse hacia el hombro derecho o la espalda. Además, puede venir acompañado de náuseas, vómitos, sensación de hinchazón abdominal o fiebre.

En el caso de la
En el caso de la vesícula biliar, los problemas más comunes son los cálculos o la inflamación (Shutterstock)

Por su parte, la pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, genera un dolor repentino, muy intenso y constante en el centro del abdomen, el cual suele irradiarse hacia la espalda. En ocasiones, el malestar aumenta después de comer y puede acompañarse de fiebre, náuseas y vómitos persistentes.

El Dr. Moreno advierte que existen factores de riesgo que predisponen a estas enfermedades. En el caso de la vesícula, el sexo femenino, la edad alrededor de los 40 años, el sobrepeso, la historia familiar de enfermedad vesicular, el uso de anticonceptivos hormonales y una dieta rica en grasas aumentan significativamente las probabilidades de formar cálculos biliares.

En cuanto al páncreas, las principales causas de inflamación son la presencia de cálculos vesiculares que bloquean los conductos y el consumo excesivo de alcohol, que puede dañar las células pancreáticas.

Diagnóstico y tratamiento oportuno

Cuando se sospecha de una enfermedad en la vesícula o el páncreas, el diagnóstico temprano es fundamental. El especialista recomienda acudir al cirujano general para una evaluación clínica completa y realizar estudios complementarios, como ecografía abdominal y análisis de sangre (especialmente de amilasa y lipasa).

La pancreatitis, que es la
La pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, genera un dolor repentino, muy intenso y constante en el centro del abdomen (IA)

“El diagnóstico preciso permite actuar antes de que surjan complicaciones graves. Si se confirman cálculos en la vesícula, lo ideal es realizar una colecistectomía laparoscópica, una cirugía mínimamente invasiva que evita episodios de pancreatitis o infecciones severas”, explica el Dr. Moreno.

Este tipo de intervención permite una recuperación más rápida, menor dolor postoperatorio y una pronta reincorporación a las actividades cotidianas. Ignorar los síntomas, en cambio, puede derivar en complicaciones como infecciones, obstrucciones intestinales o incluso pancreatitis aguda severa, que requiere hospitalización.

Prevención: hábitos que protegen el sistema digestivo

Para reducir el riesgo de enfermedades en la vesícula y el páncreas, el Dr. Moreno recomienda adoptar medidas sencillas pero efectivas:

  • Mantener una dieta baja en grasas y rica en fibra: ayuda a reducir la formación de cálculos biliares y mejora la digestión.
  • Ejercitarse regularmente y controlar el peso: favorece el buen funcionamiento del sistema digestivo y previene la obesidad, un importante factor de riesgo.
  • Evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco: protege el hígado y el páncreas de daños que pueden derivar en inflamaciones graves.
  • Mantener una buena hidratación: facilita la digestión y contribuye al metabolismo adecuado de las grasas.

Finalmente, el especialista enfatiza que “ante cualquier síntoma de alerta, es necesario acudir a urgencias a la brevedad para una evaluación médica”. Una atención oportuna evita complicaciones graves como deshidratación, hemorragia o enfermedades que requieren cirugía inmediata, tales como apendicitis, perforaciones u obstrucciones intestinales, colecistitis o pancreatitis.

El mensaje final del Dr. Moreno es claro: el dolor abdominal no debe ignorarse. Escuchar las señales del cuerpo y buscar atención médica temprana puede marcar la diferencia entre una recuperación sencilla y una emergencia que ponga en riesgo la vida.

Temas Relacionados

dolor abdominalvesículapáncreasperu-salud

Más Noticias

Fernando Velasco fue vacado como alcalde de Chorrillos por irregularidades, pero sucesor también es investigado: fue captado recibiendo S/ 5 mil

El teniente alcalde, Richard Cortez Melgarejo, quien deberá asumir el liderazgo del distrito fue captado en un video recibiendo fajos de billetes durante una reunión privada

Fernando Velasco fue vacado como

Aníbal Torres relata reacción de Dina Boluarte cuando iba a ser destituida: “Los únicos ingresos que tengo son estos”

El exjefe de Gabinete relató cómo Dina Boluarte reaccionó al ser notificada de que dejaría el cargo de ministra en medio del proceso de vacancia contra Pedro Castillo

Aníbal Torres relata reacción de

La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”

El entrenador, de 67 años, ha explicado que la compleja situación que atraviesa AUH comienza a pasar factura a todos. “Los números son fríos, todavía no alcanza”, expresó en rueda de prensa

La preocupación de Roberto Mosquera

Desde ahora, todos los alimentos con alto azúcar, sodio o grasa deberán mostrar octógonos aunque el envase sea pequeño

La medida elimina los vacíos legales que permitían a ciertos productos evadir las advertencias sanitarias y refuerza la transparencia en la información alimentaria para proteger la salud de los consumidores

Desde ahora, todos los alimentos

Perú suma nueve nominaciones en los World Travel Awards 2025 y busca consolidar su liderazgo en el turismo internacional

El país compite con potencias como Australia, Canadá y Nueva Zelanda por el máximo galardón al turismo de aventura. Promperú destaca la riqueza natural, la diversidad de paisajes y las experiencias extremas que lo posicionan entre los favoritos del mundo

Perú suma nueve nominaciones en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Velasco fue vacado como

Fernando Velasco fue vacado como alcalde de Chorrillos por irregularidades, pero sucesor también es investigado: fue captado recibiendo S/ 5 mil

Aníbal Torres relata reacción de Dina Boluarte cuando iba a ser destituida: “Los únicos ingresos que tengo son estos”

Corte Suprema aprueba pedir extradición de exasesor de María Agüero a España por el caso “mochasueldos”

Elecciones 2026: Esta es la lista actualizada de candidatos presidenciales a menos de 6 meses de los comicios generales

Carlos Malaver saluda designación de Vicente Tiburcio y pide continuar el trabajo que realizó: “Creo que he colaborado con un granito de arena”

ENTRETENIMIENTO

Will Smith peruano pasó por

Will Smith peruano pasó por casting de ‘Yo Soy’ y sorprendió al jurado al cantar ‘El príncipe del rap’ en español: “No sé inglés”

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde Perú el desfile al que asistirá Natalie Vértiz

Imitadora de Michael Jackson sorprende al jurado de ‘Yo Soy’ y los deja con la boca abierta

Silvia Cornejo y todos los escándalos que protagonizó con su pareja Jean Paul Gabuteau

‘El Flaco’ Granda cuenta por qué aceptó la oferta de ‘El Gran Chef Famosos’: “Escuché el sueldo del programa”

DEPORTES

La preocupación de Roberto Mosquera

La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”

“¿Alianza Lima necesita gastar por Luis Advíncula?”: la cruda explicación de Pedro García sobre el lateral de Boca Juniors

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025