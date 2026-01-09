Perú

Carlos Gassols recibió un homenaje del Congreso por su trayectoria: “Además de conmoverme, representa un alto estímulo”

El actor y director peruano agradeció a la congresista Susel Paredes por la distinción y destacó el valor del arte y la cultura como pilares de la sociedad.

Guardar
El actor y director agradeció
El actor y director agradeció emocionado a la congresista Susel Paredes por el homenaje a su trayectoria. Facebook Carlos Gassols

El actor peruano Carlos Gassols recibió un reconocimiento a su larga trayectoria artística de parte del Congreso de la República, un homenaje que, según sus propias palabras en redes sociales, representa un estímulo para continuar su labor en el arte y la cultura. La distinción fue entregada por Susel Paredes, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso, quien visitó el domicilio del intérprete para hacerle entrega de una medalla y un diploma.

Deseo expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a Susel Paredes, Presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de la República y amiga personal, por el honor de visitar mi domicilio para hacerme entrega de una medalla y un reconocimiento que valoro enormemente”, publicó Gassols en su cuenta oficial de Facebook. La ceremonia se realizó en Lima y contó con la presencia de familiares y cercanos del artista.

Carlos Gassols destacó que el homenaje representa no solo un reconocimiento a su persona, sino también a quienes defienden el arte y la cultura como pilares fundamentales de la sociedad. “Este gesto, además de conmoverme, representa un alto estímulo y una distinción que recibo con humildad y gratitud, no solo a título personal, sino también en nombre de todos quienes creemos en el arte y la cultura como pilares fundamentales de nuestra sociedad”, escribió el actor, locutor y director teatral, quien sumó palabras de gratitud hacia todos los que han acompañado su carrera.

A sus 96 años, Carlos
A sus 96 años, Carlos Gassols reafirmó su compromiso con la formación de nuevas generaciones en el ámbito cultural peruano. Facebook Carlos Gassols

Gassols, nacido en Lima el 6 de noviembre de 1929, cuenta con una de las trayectorias más extensas y reconocidas del espectáculo peruano. Ha sido actor, dramaturgo, locutor y director, y ha participado en cine, teatro y radio durante más de siete décadas. El artista fue conductor del programa radial El invitado del aire en Radio Nacional, espacio que marcó una etapa relevante de su carrera.

La publicación de Gassols en Facebook también incluyó un mensaje dirigido a las nuevas generaciones: “Recibo este reconocimiento como un impulso para continuar aportando a mis 96 años, desde la experiencia y la pasión, al desarrollo cultural y a la formación de nuevas generaciones”. El actor agregó que el estímulo recibido lo anima a seguir participando activamente en la vida cultural del país.

La presidenta de la Comisión de Cultura, Susel Paredes, destacó la importancia de reconocer a figuras que, como Gassols, han dedicado su vida a la promoción del arte. La entrega de la distinción se realizó en el domicilio del actor, en un acto privado que fue documentado y difundido a través de redes sociales. “Agradezco especialmente que se haya reconocido mi larga trayectoria artística como actor, dramaturgo, locutor y director teatral, labores que he ejercido con vocación, compromiso y profundo amor por el arte y por mi país”, escribió Gassols.

Carlos Gassols recibió en su
Carlos Gassols recibió en su domicilio la medalla y el reconocimiento del Congreso por sus más de siete décadas dedicadas al arte y la cultura. Facebook Carlos Gassols

Un reconocimiento más en su carrera

La carrera de Carlos Gassols ha sido reconocida en varias ocasiones. El 7 de agosto de 2009, el intérprete recibió un homenaje en el XIII Festival de Cine de Lima, y que el 30 de diciembre de 2010 fue condecorado con “La Medalla de Lima” por parte de la Municipalidad de Lima. En 2011, obtuvo el premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Vladivostok “Pacific Meridian”, desarrollado en Rusia, y en 2022 fue distinguido con el premio Luces a su trayectoria, mientras producía una serie de pódcast para Radio Nacional.

La publicación de Gassols ha generado una amplia reacción en redes sociales, donde colegas, aficionados y representantes del sector cultural han expresado su reconocimiento al aporte del artista. Diversos mensajes debajo de la publicación resaltaron la influencia de su legado y su capacidad para inspirar a nuevos talentos del teatro y el cine en Perú. El homenaje del Congreso se suma a una serie de distinciones que consolidan su figura como referente de la cultura nacional.

Reitero mi agradecimiento y mi más alta consideración”, finalizó Gassols en su mensaje.

Carlos Gassols denuncia en sus
Carlos Gassols denuncia en sus redes sociales que empresa telefónica lo tiene incomunicado. Facebook.

Temas Relacionados

Carlos Gassolsperu-entretenimientoCongreso de la República del PerúSusel Paredes

Más Noticias

Eddie Fleischman respaldó a Álvaro Barco y arremetió contra FPF tras polémico comunicado: “Solo dijo verdades”

La Federación emitió un oficio con una contundente respuesta contra el director deportivo de Universitario y exigió que se retracte de los duros calificativos

Eddie Fleischman respaldó a Álvaro

Nuevas disposiciones para guías de montaña: inscripción, carné oficial y control de idiomas

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la normativa modifica el Reglamento de la Ley del Guía de Turismo e incorpora una definición técnica de “guía de montaña”

Nuevas disposiciones para guías de

Megaoperativo en La Libertad: detienen al alcalde de Chao por integrar presunta organización criminal ‘Los perturbadores del Saber’

El operativo estuvo a cargo de la Dircocor con participación directa de fiscales especializados en delitos de corrupción de funcionarios

Megaoperativo en La Libertad: detienen

Motín e incendio en centro juvenil de Perú: Maranguita, una “escuela del crimen” por fallas en el sistema de rehabilitación

El centro, el más grande del país para adolescentes en conflicto con la ley, enfrenta desde hace años denuncias por hacinamiento y falta de control interno

Motín e incendio en centro

Precio del dólar con baja: Así abrió el tipo de cambio hoy 9 de enero en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar con baja:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Megaoperativo en La Libertad: detienen

Megaoperativo en La Libertad: detienen al alcalde de Chao por integrar presunta organización criminal ‘Los perturbadores del Saber’

Perú Primero completa el pago de la tasa para apelar la tacha de Mario Vizcarra

JNE declara fundada la apelación de Primero La Gente y Marisol Pérez Tello sigue en carrera

Tomás Gálvez acusa a Sandra Castro de borrar páginas de colaboración eficaz para proteger a Pablo Sánchez y Gorriti

Tomás Gálvez defiende al prófugo César Hinostroza: asegura que audio donde acuerda liberar a violador de menor fue manipulado

ENTRETENIMIENTO

Doctora que acompaña a Magaly

Doctora que acompaña a Magaly Medina revela lo doloroso que es su recuperación: “Es un proceso difícil y complejo”

Débora Goytizolo retira acusaciones contra Jairo Concha y pide disculpas en un comunicado

Corazón Serrano celebrará su aniversario 33 con un ambicioso concierto en el Estadio San Marcos

Stray Kids sorprende con el anuncio de ‘Step Out 2026′ y una gira mundial: fans peruanos esperan su regreso a Lima

Salvador del Solar contó que un taxista en Colombia lo reconoció solo por su voz: “Una manera amable de decir que estoy viejo”

DEPORTES

Eddie Fleischman respaldó a Álvaro

Eddie Fleischman respaldó a Álvaro Barco y arremetió contra FPF tras polémico comunicado: “Solo dijo verdades”

Luis Advíncula llegó al Perú y dio sus primeras palabras como futbolista de Alianza Lima: ¿cuándo será presentado?

Canal TV que transmitirá el sorteo de la Liga 1 2026: cómo seguir la ceremonia que definirá el fixture de la nueva temporada

FPF respondió con dureza a Álvaro Barco tras calificar de “cadáver” a la Liga 1: “Este torneo le ha permitido campeonar tres veces”

¿Quién es Nicole Pérez, la mundialista argentina que brilla como la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?