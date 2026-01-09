Carlos Gassols recibió un homenaje del Congreso por su trayectoria: “Además de conmoverme, representa un alto estímulo”

El actor y director agradeció emocionado a la congresista Susel Paredes por el homenaje a su trayectoria. Facebook Carlos Gassols

El actor peruano Carlos Gassols recibió un reconocimiento a su larga trayectoria artística de parte del Congreso de la República, un homenaje que, según sus propias palabras en redes sociales, representa un estímulo para continuar su labor en el arte y la cultura. La distinción fue entregada por Susel Paredes, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso, quien visitó el domicilio del intérprete para hacerle entrega de una medalla y un diploma.

“Deseo expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a Susel Paredes, Presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de la República y amiga personal, por el honor de visitar mi domicilio para hacerme entrega de una medalla y un reconocimiento que valoro enormemente”, publicó Gassols en su cuenta oficial de Facebook. La ceremonia se realizó en Lima y contó con la presencia de familiares y cercanos del artista.

Carlos Gassols destacó que el homenaje representa no solo un reconocimiento a su persona, sino también a quienes defienden el arte y la cultura como pilares fundamentales de la sociedad. “Este gesto, además de conmoverme, representa un alto estímulo y una distinción que recibo con humildad y gratitud, no solo a título personal, sino también en nombre de todos quienes creemos en el arte y la cultura como pilares fundamentales de nuestra sociedad”, escribió el actor, locutor y director teatral, quien sumó palabras de gratitud hacia todos los que han acompañado su carrera.

A sus 96 años, Carlos Gassols reafirmó su compromiso con la formación de nuevas generaciones en el ámbito cultural peruano. Facebook Carlos Gassols

Gassols, nacido en Lima el 6 de noviembre de 1929, cuenta con una de las trayectorias más extensas y reconocidas del espectáculo peruano. Ha sido actor, dramaturgo, locutor y director, y ha participado en cine, teatro y radio durante más de siete décadas. El artista fue conductor del programa radial El invitado del aire en Radio Nacional, espacio que marcó una etapa relevante de su carrera.

La publicación de Gassols en Facebook también incluyó un mensaje dirigido a las nuevas generaciones: “Recibo este reconocimiento como un impulso para continuar aportando a mis 96 años, desde la experiencia y la pasión, al desarrollo cultural y a la formación de nuevas generaciones”. El actor agregó que el estímulo recibido lo anima a seguir participando activamente en la vida cultural del país.

La presidenta de la Comisión de Cultura, Susel Paredes, destacó la importancia de reconocer a figuras que, como Gassols, han dedicado su vida a la promoción del arte. La entrega de la distinción se realizó en el domicilio del actor, en un acto privado que fue documentado y difundido a través de redes sociales. “Agradezco especialmente que se haya reconocido mi larga trayectoria artística como actor, dramaturgo, locutor y director teatral, labores que he ejercido con vocación, compromiso y profundo amor por el arte y por mi país”, escribió Gassols.

Carlos Gassols recibió en su domicilio la medalla y el reconocimiento del Congreso por sus más de siete décadas dedicadas al arte y la cultura. Facebook Carlos Gassols

Un reconocimiento más en su carrera

La carrera de Carlos Gassols ha sido reconocida en varias ocasiones. El 7 de agosto de 2009, el intérprete recibió un homenaje en el XIII Festival de Cine de Lima, y que el 30 de diciembre de 2010 fue condecorado con “La Medalla de Lima” por parte de la Municipalidad de Lima. En 2011, obtuvo el premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Vladivostok “Pacific Meridian”, desarrollado en Rusia, y en 2022 fue distinguido con el premio Luces a su trayectoria, mientras producía una serie de pódcast para Radio Nacional.

La publicación de Gassols ha generado una amplia reacción en redes sociales, donde colegas, aficionados y representantes del sector cultural han expresado su reconocimiento al aporte del artista. Diversos mensajes debajo de la publicación resaltaron la influencia de su legado y su capacidad para inspirar a nuevos talentos del teatro y el cine en Perú. El homenaje del Congreso se suma a una serie de distinciones que consolidan su figura como referente de la cultura nacional.

“Reitero mi agradecimiento y mi más alta consideración”, finalizó Gassols en su mensaje.

