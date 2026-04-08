Onelia Molina se realizó pruebas de ETS, VPH y más tras infidelidad de Mario Irivarren: “Si no te cuidas, nadie lo hará por ti”

Onelia Molina impacta al confesar chequeo íntimo completo tras traición: “Hay cosas que no duelen, pero están”. Captura: IGoneliamolina_.

La exposición pública de las emociones, decisiones y procesos personales volvió a colocar a Onelia Molina en el centro de la conversación digital, esta vez por un tema que trasciende el espectáculo y se conecta directamente con la salud y el autocuidado.

La influencer decidió compartir con sus seguidores un momento íntimo y significativo: su paso por diversos exámenes ginecológicos, incluyendo pruebas de enfermedades de transmisión sexual, luego de confirmar la infidelidad de su expareja, Mario Irivarren, situación que marcó el fin de su relación.

El verdadero bienestar comienza en tu interior. Acompáñame a descubrir la importancia de la microbiota vaginal y cómo un simple paso puede cambiarlo todo. Porque cuidarte no es egoísmo, es la mayor prueba de amor propio.IG/oneliamolina_.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Onelia publicó un video en el que se le ve en consulta médica, evidenciando no solo su visita al especialista, sino también el proceso completo de evaluación al que se sometió.

Según detalló, no se trató de un chequeo básico, sino de una revisión integral que incluyó ecografía, medición del pH vaginal, pruebas de VPH (virus del papiloma humano), análisis de ITS (infecciones de transmisión sexual) y un estudio del microbioma vaginal. Todo ello respondió a una decisión consciente: priorizar su bienestar tras atravesar una experiencia emocional compleja.

Onelia Molina impacta al confesar chequeo íntimo completo tras traición: “Hay cosas que no duelen, pero están”. Captura: IGoneliamolina_.

“Hace unos días fui al ginecólogo y más allá de la rutina, fue un llamado a cuidarme. Después de todo lo que viví, entendí que mi bienestar es prioridad. Si no te cuidas tú, nadie lo hará por ti”, expresó la influencer, dejando entrever que su decisión estuvo profundamente vinculada al impacto que le generó la traición. Sus palabras, directas y sin rodeos, conectaron con miles de usuarios que valoraron su transparencia.

En el mismo testimonio, Onelia profundizó en un aspecto que consideró clave para su mensaje: la importancia de no ignorar la salud íntima, incluso cuando no hay síntomas evidentes. “A veces creemos que ‘si no duele, no pasa nada’, pero la verdad es que hay cosas como el Virus del Papiloma Humano que pueden estar en silencio… y solo un control a tiempo puede detectarlas”, señaló, aportando un enfoque informativo que fue ampliamente difundido.

Onelia Molina impacta al confesar chequeo íntimo completo tras traición: “Hay cosas que no duelen, pero están”. Captura: IGoneliamolina_.

Este episodio personal se da en medio de una etapa de cambios para la integrante de Esto es Guerra, quien en los últimos días también ha mostrado cómo viene reorganizando su vida tras la ruptura. En otra publicación, sorprendió al revelar que tomó una decisión drástica respecto a los recuerdos que conservaba de su relación con Irivarren. Lejos de mantenerlos como parte del pasado, optó por eliminarlos de su entorno inmediato.

“Hoy empecé a cambiar todo en mi cuarto y es algo que me ha dado tranquilidad y me ha puesto feliz, es algo para mí”, comentó inicialmente, destacando que este proceso de transformación tenía un propósito emocional claro: avanzar. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en que llevó a cabo esta limpieza. “La señora limpió el cuarto y hoy día hice nuevos estantes. Me aloqué… boté cosas que no servían, rompí fotos, esas cositas chau… estoy regalando peluches, es más, los voy a traer para sortearlos”, dijo entre risas, generando una mezcla de sorpresa y empatía entre sus seguidores.

Mientras tanto, el contexto alrededor de esta ruptura sigue generando reacciones. Por un lado, Alejandra Baigorria rompió su silencio sobre la polémica y lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una advertencia directa. “No lo voy a permitir”, afirmó, dejando entrever que el conflicto podría escalar más allá del ámbito privado.

Onelia Molina impacta al confesar chequeo íntimo completo tras traición: “Hay cosas que no duelen, pero están”. Captura: IGoneliamolina_.