Lima Reporta, la aplicación de la MML de imposición de multas, cómo funciona y en qué distritos se aplica

Un inspector municipal de transporte utiliza la aplicación Lima Reporta para registrar una infracción de tránsito, evidenciando la fiscalización digital impulsada por la Municipalidad de Lima. (Composición: Infobae Perú)

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha profundizado su apuesta por la fiscalización digital del tránsito con el despliegue de Lima Reporta, una aplicación que permite a inspectores municipales capturar y enviar en tiempo real pruebas audiovisuales de infracciones, facilitando así la imposición de multas a conductores en la capital.

Según El Comercio, la activación de Lima Reporta ha generado tanto el reconocimiento de su capacidad para detectar infracciones como cuestionamientos sobre la señalización de las zonas fiscalizadas y la recepción oportuna de las notificaciones.

El caso de San Miguel, donde la municipalidad suspendió temporalmente el uso de la app tras numerosas quejas, puso en primer plano las diversas posiciones que acompañan la implementación de este sistema. La gestión local aclaró que su prioridad está en la legalidad y la protección de la economía familiar, no en un fin recaudatorio.

¿Cómo funciona Lima Repora?

De acuerdo con la información oficial de la MML, los inspectores utilizan la aplicación para grabar videos cortos y tomar fotografías que documentan situaciones consideradas infracciones bajo el Reglamento Nacional de Tránsito (RNT). Estas evidencias se suben a la plataforma digital, donde técnicos de la Gerencia de Movilidad Urbana validan y procesan los casos antes de que se notifique la sanción al conductor. Cada papeleta cuenta con un código QR que permite consultar el material probatorio.

Inspectores municipales de Lima utilizan la aplicación "Lima Reporta" para capturar y enviar pruebas audiovisuales de infracciones de tránsito en tiempo real, agilizando la imposición de multas. (Composición: Infobae Perú)

Dicho medio informó que Lima Reporta comenzó a operar tras la firma de convenios entre la MML y 18 municipios distritales a partir de 2023. El aplicativo fue diseñado para intervenir en avenidas con alto flujo vehicular, como Javier Prado, Benavides, Arequipa y Abancay, donde la infracción de normas incide en la circulación y la seguridad vial.

Antes de la entrada en funcionamiento, los inspectores municipales reciben capacitación teórica y práctica. Se ejecuta una etapa de “marcha blanca” para probar la calidad de la evidencia recopilada. Solo tras aprobar este proceso, los funcionarios pueden registrar infracciones de manera oficial mediante la app. La MML enfatizó que el sistema requiere registrar la placa del vehículo, la conducta sancionada y el entorno, y que solo personal autorizado puede operar la herramienta tecnológica durante su jornada laboral y dentro de su jurisdicción.

La revisión y validación técnica de cada evidencia corresponde a la Gerencia de Movilidad Urbana, que sostiene que las sanciones aplicadas no constituyen nuevas infracciones ni se definen de manera discrecional, sino que se ajustan a normas ya vigentes en el RNT.

¿En qué distritos opera Lima Reporta?

La extensión territorial de Lima Reporta alcanza a Carabayllo, El Agustino, Jesús María, La Molina, Lurigancho-Chosica, Magdalena del Mar, Miraflores, Punta Hermosa, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Surco, Surquillo y Rímac. Dicho medio explicó que la elección de los distritos responde a convenios interinstitucionales para reforzar la fiscalización y reducir conductas de riesgo en puntos críticos del tráfico limeño.

Un inspector municipal de Lima utiliza la aplicación Lima Reporta para registrar digitalmente una infracción de tránsito, fortaleciendo la fiscalización en la capital. (Foto: Facebook / Municipalidad de Punta Hermosa)

En el distrito de Surquillo, los inspectores comenzaron a utilizar la app luego de una campaña de sensibilización y una “marcha blanca” que introdujo a los conductores a las nuevas dinámicas de control. La aplicación opera plenamente en la zona, como parte del acuerdo con la Municipalidad Metropolitana de Lima, desde el 15 de enero de 2026.

La MML ha señalado que la selección de vías y zonas se basa en criterios técnicos: volumen vehicular, seguridad y frecuencia de incidentes. El propósito es mejorar el ordenamiento y la seguridad vial.

Reclamos y cuestionamientos: ¿qué dicen los conductores?

Desde su despliegue, Lima Reporta enfrenta cuestionamientos provenientes de conductores y especialistas en tránsito. Muchos manifestaron a dicho medio que la señalización de las zonas fiscalizadas resulta insuficiente y que la notificación de sanciones no siempre se realiza de manera ágil. Esta insatisfacción llevó a que municipios como San Miguel y Magdalena instalen mesas técnicas e, incluso, suspendan temporalmente el registro de nuevas infracciones mediante la app.

El abogado Abel Balbín Ludeña advirtió que la fiscalización electrónica requiere que las zonas estén debidamente señalizadas y que las fotopapeletas sean notificadas por medios válidos, como la casilla electrónica, para no incurrir en arbitrariedades. Balbín Ludeña sostuvo: “Deben informar a los conductores que están siendo fiscalizados y notificar de manera válida al administrado a través de la casilla electrónica, ya que estarían haciendo actos arbitrarios y lo que estarían buscando sería recaudar antes que prevenir un accidente”.

Por su parte, el especialista Franklin Barreto indicó que la fiscalización del estacionamiento solo es válida si existe señal vertical y línea amarilla en la vía, tal como exige el Reglamento Nacional de Tránsito. Barreto puntualizó que la iniciativa podría ampliarse a otros distritos siempre que vaya acompañada de campañas de sensibilización sobre las normas. “Si un inspector municipal va a detectar una infracción por mal estacionamiento se requiere que la vía se encuentre con la señalización que determina el Reglamento Nacional de Tránsito”, sostuvo el experto.

Según cifras citadas por el medio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, entidad recaudadora municipal, ha recibido 2.718 descargos de papeletas generadas por la plataforma, que continúan en proceso de evaluación. La MML subraya que toda la operación de Lima Reporta es supervisada y auditada por el órgano de Control Institucional de la Contraloría.