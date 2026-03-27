Perú

Municipalidad de Lima anulará más de 56 mil papeletas impuestas por Magdalena por incumplir requisitos técnicos

La comuna limeña atribuye la responsabilidad administrativa al municipio distrital por afectar a miles de conductores

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Anulan miles de papeletas en Magdalena tras detectarse irregularidades técnicas en su emisión. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/MML)
Anulan miles de papeletas en Magdalena tras detectarse irregularidades técnicas en su emisión. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/MML)

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que procederá con la nulidad de 56.040 papeletas de tránsito impuestas en el distrito de Magdalena del Mar, tras determinarse que no cumplen con los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente. La decisión se adoptó luego de un proceso de evaluación iniciado a partir de cuestionamientos sobre la validez de estas sanciones.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, las infracciones fueron dejadas sin efecto tras un informe técnico elaborado por la Gerencia de Movilidad Urbana de la comuna limeña. En este documento se concluyó que las papeletas no se ajustaban a los estándares requeridos, lo que invalida su aplicación y obliga a su anulación en resguardo del debido procedimiento.

Municipalidad de Lima. (Foto: Agencia Andina)
Municipalidad de Lima. (Foto: Agencia Andina)

Irregularidades y rol del SAT

La investigación determinó que las sanciones fueron registradas mediante sistemas tecnológicos contratados por la Municipalidad de Magdalena del Mar. Sin embargo, las evidencias generadas por estos equipos no cumplieron con las condiciones técnicas ni los procedimientos establecidos, lo que motivó la decisión de invalidar las multas.

En ese contexto, el Servicio de Administración Tributaria de Lima será el encargado de ejecutar la nulidad de las 56.040 papeletas. La entidad también deberá realizar las acciones correspondientes para actualizar los registros y dejar constancia de la anulación de estas infracciones en sus sistemas.

Lima deja sin efecto más de 56 mil multas de tránsito por fallas en su aplicación en Magdalena. (Foto: FB/@MML)
Lima deja sin efecto más de 56 mil multas de tránsito por fallas en su aplicación en Magdalena. (Foto: FB/@MML)

Afectación a ciudadanos

La Municipalidad Metropolitana de Lima señaló que la responsabilidad administrativa recae directamente en la Municipalidad de Magdalena del Mar, al haber implementado mecanismos que no se ajustaron a la normativa vigente. Según indicó, esta situación generó una afectación a los derechos de miles de ciudadanos que fueron sancionados bajo condiciones irregulares.

En esa línea, la comuna limeña sostuvo que actuará con firmeza para corregir cualquier práctica que pueda constituir un abuso en la aplicación de sanciones de tránsito. Asimismo, remarcó la importancia de garantizar que todos los procedimientos administrativos respeten los principios de legalidad y transparencia.

Compromiso con legalidad y transparencia

Finalmente, la Municipalidad de Lima reafirmó su compromiso con el respeto irrestricto al debido procedimiento en la imposición de sanciones. Indicó que este caso evidencia la necesidad de reforzar los controles técnicos y administrativos en el uso de tecnologías para la fiscalización del tránsito.

La institución señaló que continuará supervisando la correcta aplicación de las normas y adoptando medidas para proteger los derechos de los ciudadanos, asegurando que las sanciones se impongan únicamente cuando cumplan con todos los requisitos legales establecidos.

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