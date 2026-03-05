MTC activa cobertura del Fondo SOAT para víctimas de accidentes de tránsito cuyo chofer se da a la fuga

La imagen compuesta muestra a Lizeth Marzano, campeona de apnea, junto a escenas que contextualizan su trágico fallecimiento y el clamor por justicia en Perú. (Composición: Infobae Perú)

El accidente que terminó con la vida de Lizeth Marzano puso sobre la palestra la problemática de los accidentes de tránsito cuyos responsables se dan a la fuga.

La noche del martes 17 de febrero, Lizeth fue atropellada por un vehículo conducido por Adrián Villar. Según reportes periciales, tras el impacto, el conductor no se detuvo a socorrerla ni brindó los primeros auxilios.

Testigos y cámaras de seguridad permitieron identificar al responsable, pero el daño ya estaba hecho: la víctima quedó sin asistencia inmediata y, por tanto, no se pudo activar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en el lugar de los hechos.

La reacción de Villar —huir sin atender a Marzano— se convirtió en un símbolo de la impunidad y la falta de empatía en los siniestros viales. La familia denunció la lentitud en las medidas judiciales y la defensa del conductor trató de restar gravedad a la fuga.

El caso evidenció una situación común en el país: las víctimas de accidentes en los que el chofer huye quedan en una situación de vulnerabilidad, sin acceso a los beneficios del seguro obligatorio.

(Composición: Infobae Perú)

MTC activa la cobertura del Fondo SOAT para víctimas de accidentes con fuga

En respuesta a la preocupación social por los casos como el de la deportista Lizeth Marzano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la activación de la cobertura del Fondo SOAT para víctimas de accidentes de tránsito en los que el conductor se da a la fuga.

Esta medida permite que quienes resulten heridos —o sus familias en caso de fallecimiento— puedan acceder a la protección económica y médica, aun si el vehículo causante no ha sido identificado.

Pedro Olivares, director general del MTC, explicó que el Fondo de Compensación SOAT-ICAP está habilitado para cubrir casos en los que el responsable no permanece en la escena.

Ahora, la víctima o un tercero puede ingresar al portal virtual del ministerio y registrar la alerta del accidente, lo que activa el seguro y permite acceder a la cobertura sin necesidad de identificar al vehículo.

Este proceso incluye la opción de que familiares, policías, serenazgo o bomberos realicen el registro si la víctima se encuentra imposibilitada. El MTC también trabaja en modificar la normativa para que el personal de emergencia pueda activar el beneficio de forma más ágil cuando atienda estos casos.

La cobertura del Fondo SOAT es equivalente a la de un seguro SOAT convencional: cubre gastos médicos hasta cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT), más de 27.000 soles, gastos de sepelio por una UIT (5.500 soles), indemnizaciones por fallecimiento o invalidez permanente hasta cuatro UIT, y por invalidez temporal hasta una UIT.

El trámite se realiza desde la opción “Fondo SOAT” en la web oficial del MTC, lo que busca reducir la desprotección de las víctimas y acelerar el acceso a la ayuda. El ministerio exhorta a la ciudadanía y a las autoridades de emergencia a informarse y utilizar este mecanismo para evitar que más familias queden desamparadas tras un accidente con fuga.