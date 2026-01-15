Salud

Esguince y torceduras de tobillo: cuáles son las diferencias y cómo tratar las lesiones con consciencia

Expertos revelan cómo diferenciar ambas lesiones y revelan por qué la recuperación de esta articulación es tan importante

Guardar
Los esguinces de tobillo son
Los esguinces de tobillo son lesiones frecuentes provocadas por el estiramiento o desgarro de los ligamentos que estabilizan la articulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tobillo es una de las articulaciones más exigidas y expuestas del cuerpo humano. Su función resulta crucial para actividades cotidianas como caminar, correr o saltar. Por esta razón, no es extraño que sea también una de las zonas que con mayor frecuencia sufre lesiones. Esta parte del cuerpo resulta compleja, ya que soporta el peso del cuerpo y permite múltiples movimientos necesarios para la vida diaria. Está formado por tres huesos principales: la tibia, el peroné y el astrágalo, que se conectan entre sí para brindar estabilidad y movilidad, informa la Clínica Cleveland.

Estas estructuras óseas se mantiene unidas mediante ligamentos, bandas resistentes de tejido que se encargan de estabilizar. Entre los problemas más habituales que afectan al tobillo figuran los esguinces y las torceduras, además de otras dolencias físicas. Los esguinces suelen estar relacionados con daños en las franjas de fibra que estabilizan la articulación. Por su parte, las torceduras aluden a movimientos bruscos o giros imprevistos que pueden causar molestias y, en ocasiones, lesiones menores.

Existen también otros problemas físicos vinculados al tobillo, como fracturas, distensiones musculares y contusiones. Cada una de estas afecciones presenta síntomas, tratamientos y tiempos de recuperación distintos, lo que resalta la importancia de un diagnóstico adecuado antes de iniciar cualquier intervención.

El tobillo es una articulación
El tobillo es una articulación clave que soporta el peso corporal y facilita movimientos esenciales como caminar y correr (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esguince y su gravedad

Un esguince de tobillo ocurre cuando los ligamentos que rodean la articulación se estiran más allá de su capacidad normal o se desgarran. Esta lesión suele producirse tras una caída o un giro brusco, especialmente cuando el pie se inclina hacia adentro. Los ligamentos externos, encargados de otorgar estabilidad, son los que con mayor frecuencia resultan afectados. Especialistas de la Clínica Cleveland clasifican esta condición en tres grados según la gravedad del daño.

  • En el grado uno, los ligamentos solo están estirados o presentan un desgarro muy leve, lo que causa inflamación ligera y sensibilidad al tacto.
  • El grado dos implica un desgarro parcial del ligamento, con dolor moderado, inflamación y molestias al mover el tobillo.
  • El grado tres corresponde a la rotura completa del ligamento, con hinchazón considerable, hematomas y una limitación significativa para moverse.

El diagnóstico de un esguince de tobillo se basa principalmente en la evaluación de la inflamación, el dolor y la sensibilidad en la zona afectada, informa el centro médico. Si existen dudas sobre la posible presencia de una fractura, los médicos pueden solicitar una radiografía para descartar daños óseos.

Un diagnóstico adecuado del tobillo
Un diagnóstico adecuado del tobillo lesionado permite diferenciar entre esguinces, torceduras, fracturas y otras afecciones (Imagen ilustrativa Infobae)

La diferencia con la torcedura de tobillo

Este término se utiliza habitualmente para describir cualquier giro o movimiento brusco que afecta a esta articulación. No constituye un diagnóstico médico específico, sino una forma coloquial de referirse a la manera en que se produjo la lesión, ya sea al caminar sobre una superficie irregular o al realizar un movimiento inesperado con el pie, enfatizan los expertos consultados por The Independent.

La torcedura suele provocar dolor leve, una hinchazón discreta y molestias al mover esta parte del cuerpo. La mayoría de las personas mantiene la movilidad y puede caminar, aunque con cierta incomodidad. Los niveles de dolor suelen ubicarse entre dos y cuatro en una escala de diez, y la mejoría habitual se logra con reposo y cuidados básicos en el hogar.

A diferencia del esguince, una torcedura de tobillo no necesariamente implica daño estructural en los ligamentos. Es posible experimentar dolor o incomodidad temporal tras una torcedura sin que exista una lesión significativa. Sin embargo, en algunos casos, la torcedura puede asociarse a lesiones más graves, como fracturas o esguinces, dependiendo de la fuerza y el mecanismo del giro.

El tratamiento de las lesiones
El tratamiento de las lesiones de tobillo suele comenzar con reposo, hielo, compresión y elevación para aliviar el dolor y la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo tanto, una de las condiciones se trata de un diagnóstico médico certificado y que debe tratarse. Cada grado de lesión tendrá un proceso de recuperación distinto y, a diferencia de las torceduras, requiere un plazo de reposo más largo y consciente. Sin embargo, la torsión podría derivar en otras dolencias más graves, por lo que tienen una relación importante.

Cómo tratar las lesiones de tobillo

El abordaje terapéutico depende de la gravedad de los síntomas y del tipo de lesión. En ambos casos, el objetivo inicial es controlar el dolor y la inflamación, además de prevenir complicaciones a largo plazo.

El método más habitual para tratar tanto esguinces como torceduras leves es el RICE (Reposo, Hielo, Compresión y Elevación). Se recomienda limitar el apoyo sobre el tobillo, aplicar compresas de hielo durante intervalos de 15 a 20 minutos cada pocas horas, envolver suavemente la articulación con una venda elástica y elevar el tobillo por encima del nivel del corazón. Los analgésicos de venta libre también pueden ser útiles para aliviar las molestias.

En los esguinces moderados o graves, puede ser necesario utilizar muletas, férulas o aparatos ortopédicos para evitar cargar peso sobre el tobillo lesionado. En estas situaciones, la fisioterapia cumple un papel fundamental para recuperar la movilidad, fortalecer los músculos y mejorar el equilibrio. Los ejercicios de rehabilitación contribuyen a prevenir futuras lesiones y restaurar la estabilidad de la articulación.

En casos excepcionales, cuando existe una rotura completa de ligamentos o la lesión no mejora con el tratamiento conservador, los especialistas pueden valorar la opción quirúrgica para reparar los tejidos dañados. El seguimiento médico resulta clave para decidir el momento oportuno de reiniciar la actividad física y garantizar una recuperación segura.

Temas Relacionados

SaludTobilloEsguince de tobilloTorcedura de tobilloEsguincePiernaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo el calor influye en el estado de ánimo y la salud mental: recomendaciones clave para el bienestar

El incremento de las temperaturas puede provocar irritabilidad, fatiga, dificultad para dormir y afectar el equilibrio emocional. Con algunos hábitos sencillos es posible contrarrestar estos efectos

Cómo el calor influye en

Qué alimentos conviene evitar en verano: consejos para una dieta saludable

Los días calurosos exigen prestar atención a lo que se pone en el plato, ya que algunas opciones pueden dificultar la hidratación, mientras que otras favorecen una mejor adaptación al clima

Qué alimentos conviene evitar en

Vergüenza y humillación en la infancia, claves para comprender el impacto emocional en el desarrollo infantil

El problema no radica en sentirlas, sino cuando los adultos las convierten en herramientas de educación, disciplina o exposición, produciendo marcas duraderas en la salud mental

Vergüenza y humillación en la

Los científicos encuentran clave para producir azúcar rara pero más saludable

Healthday Spanish

Los científicos encuentran clave para

Menopausia precoz no está relacionada con un mayor riesgo de diabetes, según un estudio

Healthday Spanish

Menopausia precoz no está relacionada
DEPORTES
La impensada interna gastronómica que

La impensada interna gastronómica que sacude a la barra de Boca y amenaza con romper la paz antes del inicio del torneo

Fue segundo en el Rally Dakar 1985 y volvió a correr: la increíble historia del “Toro”, un camión de dos motores que les ganó a los autos

Hace 40 años se iniciaba el verdadero camino a México ‘86: el increíble operativo Tilcara de Bilardo y la predicción de Maradona

La feroz reacción de Enzo Fernández tras la derrota del Chelsea ante Arsenal: tomó del cuello a un rival y tuvieron que separarlo

San Lorenzo cayó frente a Cúcuta en su primer amistoso del año

TELESHOW
Sol, mar y conexión real:

Sol, mar y conexión real: la tarde romántica de El Tucu López y Noe Antúnez en Punta del Este

Gloria Carrá desafía tabúes con Sex en Mar del Plata: “Hay que sacarle el acartonamiento a la sexualidad”

Quiénes son los populares artistas que se ofrecieron a cantar en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La jugada propuesta de Evelyn Botto a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Terminemos con esta tensión sexual”

Habló Martín Migueles tras las graves acusaciones de la madre de su hijo: “No soy un papá abandónico”

INFOBAE AMÉRICA

Al menos dos muertos y

Al menos dos muertos y un herido por otro desplome de una grúa en Tailandia

El Reino Unido reportó más de un millón de bajas rusas desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022

EN VIVO | El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este jueves para tratar la situación en Irán

El secretario del Tesoro de EEUU afirmó que los líderes del régimen iraní están sacando dinero del país: “Las ratas huyen del barco”

Carta a Javier Bardem