Esguince y torceduras de tobillo: cuáles son las diferencias y cómo tratar las lesiones con consciencia

Los esguinces de tobillo son lesiones frecuentes provocadas por el estiramiento o desgarro de los ligamentos que estabilizan la articulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tobillo es una de las articulaciones más exigidas y expuestas del cuerpo humano. Su función resulta crucial para actividades cotidianas como caminar, correr o saltar. Por esta razón, no es extraño que sea también una de las zonas que con mayor frecuencia sufre lesiones. Esta parte del cuerpo resulta compleja, ya que soporta el peso del cuerpo y permite múltiples movimientos necesarios para la vida diaria. Está formado por tres huesos principales: la tibia, el peroné y el astrágalo, que se conectan entre sí para brindar estabilidad y movilidad, informa la Clínica Cleveland.

Estas estructuras óseas se mantiene unidas mediante ligamentos, bandas resistentes de tejido que se encargan de estabilizar. Entre los problemas más habituales que afectan al tobillo figuran los esguinces y las torceduras, además de otras dolencias físicas. Los esguinces suelen estar relacionados con daños en las franjas de fibra que estabilizan la articulación. Por su parte, las torceduras aluden a movimientos bruscos o giros imprevistos que pueden causar molestias y, en ocasiones, lesiones menores.

Existen también otros problemas físicos vinculados al tobillo, como fracturas, distensiones musculares y contusiones. Cada una de estas afecciones presenta síntomas, tratamientos y tiempos de recuperación distintos, lo que resalta la importancia de un diagnóstico adecuado antes de iniciar cualquier intervención.

El tobillo es una articulación clave que soporta el peso corporal y facilita movimientos esenciales como caminar y correr (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esguince y su gravedad

Un esguince de tobillo ocurre cuando los ligamentos que rodean la articulación se estiran más allá de su capacidad normal o se desgarran. Esta lesión suele producirse tras una caída o un giro brusco, especialmente cuando el pie se inclina hacia adentro. Los ligamentos externos, encargados de otorgar estabilidad, son los que con mayor frecuencia resultan afectados. Especialistas de la Clínica Cleveland clasifican esta condición en tres grados según la gravedad del daño.

En el grado uno , los ligamentos solo están estirados o presentan un desgarro muy leve, lo que causa inflamación ligera y sensibilidad al tacto .

El grado dos implica un desgarro parcial del ligamento, con dolor moderado, inflamación y molestias al mover el tobillo .

El grado tres corresponde a la rotura completa del ligamento, con hinchazón considerable, hematomas y una limitación significativa para moverse.

El diagnóstico de un esguince de tobillo se basa principalmente en la evaluación de la inflamación, el dolor y la sensibilidad en la zona afectada, informa el centro médico. Si existen dudas sobre la posible presencia de una fractura, los médicos pueden solicitar una radiografía para descartar daños óseos.

Un diagnóstico adecuado del tobillo lesionado permite diferenciar entre esguinces, torceduras, fracturas y otras afecciones (Imagen ilustrativa Infobae)

La diferencia con la torcedura de tobillo

Este término se utiliza habitualmente para describir cualquier giro o movimiento brusco que afecta a esta articulación. No constituye un diagnóstico médico específico, sino una forma coloquial de referirse a la manera en que se produjo la lesión, ya sea al caminar sobre una superficie irregular o al realizar un movimiento inesperado con el pie, enfatizan los expertos consultados por The Independent.

La torcedura suele provocar dolor leve, una hinchazón discreta y molestias al mover esta parte del cuerpo. La mayoría de las personas mantiene la movilidad y puede caminar, aunque con cierta incomodidad. Los niveles de dolor suelen ubicarse entre dos y cuatro en una escala de diez, y la mejoría habitual se logra con reposo y cuidados básicos en el hogar.

A diferencia del esguince, una torcedura de tobillo no necesariamente implica daño estructural en los ligamentos. Es posible experimentar dolor o incomodidad temporal tras una torcedura sin que exista una lesión significativa. Sin embargo, en algunos casos, la torcedura puede asociarse a lesiones más graves, como fracturas o esguinces, dependiendo de la fuerza y el mecanismo del giro.

El tratamiento de las lesiones de tobillo suele comenzar con reposo, hielo, compresión y elevación para aliviar el dolor y la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo tanto, una de las condiciones se trata de un diagnóstico médico certificado y que debe tratarse. Cada grado de lesión tendrá un proceso de recuperación distinto y, a diferencia de las torceduras, requiere un plazo de reposo más largo y consciente. Sin embargo, la torsión podría derivar en otras dolencias más graves, por lo que tienen una relación importante.

Cómo tratar las lesiones de tobillo

El abordaje terapéutico depende de la gravedad de los síntomas y del tipo de lesión. En ambos casos, el objetivo inicial es controlar el dolor y la inflamación, además de prevenir complicaciones a largo plazo.

El método más habitual para tratar tanto esguinces como torceduras leves es el RICE (Reposo, Hielo, Compresión y Elevación). Se recomienda limitar el apoyo sobre el tobillo, aplicar compresas de hielo durante intervalos de 15 a 20 minutos cada pocas horas, envolver suavemente la articulación con una venda elástica y elevar el tobillo por encima del nivel del corazón. Los analgésicos de venta libre también pueden ser útiles para aliviar las molestias.

En los esguinces moderados o graves, puede ser necesario utilizar muletas, férulas o aparatos ortopédicos para evitar cargar peso sobre el tobillo lesionado. En estas situaciones, la fisioterapia cumple un papel fundamental para recuperar la movilidad, fortalecer los músculos y mejorar el equilibrio. Los ejercicios de rehabilitación contribuyen a prevenir futuras lesiones y restaurar la estabilidad de la articulación.

En casos excepcionales, cuando existe una rotura completa de ligamentos o la lesión no mejora con el tratamiento conservador, los especialistas pueden valorar la opción quirúrgica para reparar los tejidos dañados. El seguimiento médico resulta clave para decidir el momento oportuno de reiniciar la actividad física y garantizar una recuperación segura.