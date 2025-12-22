Perú

Así fue la llegada de la tuneladora Delia a San Marcos: la Línea 2 del Metro alcanza a la primera universidad del Perú y entra en su tramo final

El arribo de la tuneladora marca un avance clave en la obra subterránea y anticipa mejoras sustanciales en la movilidad para miles de estudiantes, docentes y trabajadores de la capital

San Marcos se convierte en la primera casa de estudios del país con acceso directo al Metro de Lima, gracias al avance de la Línea 2 y el arribo de la tuneladora Delia. | MTC

La ciudad de Lima fue testigo este lunes de un hecho inédito para la infraestructura del país: la llegada de la tuneladora Delia a la estación Universidad San Marcos, punto clave del desarrollo de la Línea 2 del Metro. La obra, impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), representa una etapa fundamental, ya que por primera vez una universidad peruana contará con acceso directo a la red de tren subterráneo urbano.

Esta jornada marca un avance estratégico en la conexión entre los distritos de Ate y Callao, beneficiando a millones de habitantes y, en particular, a la comunidad académica de San Marcos. El hito fue destacado por el ministro Aldo Prieto, quien resaltó la mejora que supondrá en la movilidad diaria de estudiantes, docentes y trabajadores del campus.

Un acontecimiento histórico para la educación y el transporte

La estación Universidad San Marcos, situada en la icónica avenida Venezuela, vivió un ambiente festivo con la llegada de la maquinaria, en presencia de autoridades y trabajadores del consorcio constructor. El ministro Prieto señaló que se trata de la primera vez que una casa de estudios superior en Perú se integra a un sistema de tren subterráneo, lo que facilitará el acceso de la comunidad universitaria a un transporte moderno y seguro.

Autoridades y trabajadores celebran el arribo de Delia a la primera universidad peruana conectada al metro. | MTC

Durante el acto, el viceministro de Transportes, Juan Aro, y funcionarios de la Autoridad de Transporte Urbano, compartieron la expectativa por este avance, enfatizando que la integración de la universidad a la red del Metro de Lima responde a la demanda creciente de alternativas de movilidad sostenibles.

Tres estaciones para completar el trayecto

La irrupción de la tuneladora Delia en San Marcos supone que solo quedan tres estaciones para finalizar el túnel de la Línea 2. El MTC precisó que, tras este alcance, el trabajo continuará hasta las estaciones Benavides e Insurgentes, lo que permitirá próximamente concluir el recorrido total de la máquina.

Una vez terminado el túnel completo, las estaciones se implementarán conforme a los cronogramas técnicos, abriendo gradualmente la operación hasta cubrir los veintisiete kilómetros del tramo que une Ate con el Callao. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la infraestructura beneficiará a millones de personas, recortando de forma significativa los tiempos de viaje en Lima Metropolitana.

Reducción de tiempos y aceptación ciudadana

Autoridades y trabajadores celebran el arribo de Delia a la primera universidad peruana conectada al metro. | MTC

El trazado subterráneo de la Línea 2 recorrerá cerca de 27 kilómetros, abarcando diversos distritos capitalinos y extendiéndose hasta el primer puerto. El Ministerio de Transportes prevé que, una vez en funcionamiento total, el trayecto entre Ate y Callao tomará aproximadamente 45 minutos, frente a las más de dos horas requeridas por el transporte convencional.

Actualmente, la etapa 1A del sistema opera en periodo de pruebas desde diciembre de 2023, cubriendo cinco estaciones desde Evitamiento hasta Mercado Santa Anita. Una encuesta de satisfacción elaborada por el propio MTC reveló que el 97% de los usuarios considera esta alternativa rápida y confiable.

Línea 1: propuestas de ampliación y modernización

En paralelo a los avances de la Línea 2, el titular del MTC resaltó el buen desempeño de la Línea 1, que conecta San Juan de Lurigancho con Villa El Salvador. Esta infraestructura, que ya no admite reducciones adicionales en los intervalos entre trenes sin intervenciones mayores, forma parte de los planes de integración futura con la Línea 2.

La irrupción de la tuneladora en San Marcos consolida el avance del tramo Ate-Callao y anticipa una reducción drástica en los tiempos de viaje para millones de usuarios. | MTC

La concesionaria responsable de la Línea 1 ha presentado una propuesta que busca reducir la espera a un minuto y medio entre trenes, replicando el estándar previsto para la nueva línea subterránea, lo cual permitiría atender una demanda en aumento y favorecer la circulación de pasajeros en horarios de mayor congestión.

El objetivo institucional es facilitar la conexión entre los grandes extremos de Lima, permitiendo a los ciudadanos trasladarse de Ate a Callao, así como de Villa El Salvador a San Juan de Lurigancho, mediante una red interconectada que, en el futuro, incluirá corredores y servicios complementarios, según lo anunciado por las autoridades.

