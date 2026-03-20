Gobierno evalúa otorgar bono para transportistas que han sido afectados por extorsión

El político José María Balcázar detalla en una entrevista la propuesta de crear un seguro o fondo de compensación para los transportistas víctimas de la delincuencia, cubriendo daños a vehículos y apoyando a choferes y cobradores. Exitosa

El presidente de la República, José María Alcázar, anunció la creación de un seguro destinado a los transportistas ante las recientes pérdidas de vehículos y agresiones sufridas en Lima. Durante una entrevista con Exitosa Noticias, Alcázar detalló que la medida busca brindar apoyo tanto a los propietarios como a los trabajadores del sector, entre ellos choferes y cobradores, quienes han sido afectados de manera directa.

El mandatario no fue claro sobre cómo se realizaría esta entrega, pero sería una compensación económica para las víctimas o quienes hayan resultado afectados por la extorsión.

Según explicó, la propuesta fue discutida recientemente en Palacio de Gobierno y cuenta con el interés tanto del Estado como de la empresa privada para implementar un mecanismo de apoyo.

Gobierno plantea compensación económica para transportistas y trabajadores tras daños en Lima| Andina (Composición Infobae Perú

“Ellos están interesados también en que el Estado, a la empresa privada, le dé un apoyo para soportar este tipo de bajas de sus vehículos, porque han perdido varios vehículos también en Lima. Y al mismo tiempo, para las víctimas directas, que son los choferes y los cobradores”, expresó el mandatario.

El jefe de Estado enfatizó que la ayuda no necesariamente será un bono, sino que consistirá en una compensación a quienes sufran daños materiales, incluyendo la quema o destrucción de unidades.

“Eso es un tema que yo espero que el Congreso nos apoye también y no se oponga. En eso estamos trabajando con el ministro de Economía y vamos a dar prontamente una segunda reunión con ellos. La pérdida de los transportistas es enorme”, señaló Alcázar.

Transportistas de Lima anuncian movilizaciones tras asesinato de chofer de El Rápido| Andina

Además, precisó que el gobierno busca impulsar en colaboración con el Ministerio de Economía y requiere la aprobación del Congreso. El Ejecutivo planea realizar una nueva reunión con los actores involucrados en los próximos días, según lo adelantado por el presidente.

Transportistas bajo extorsión

En los dos primeros meses de 2026 se han registrado más de 2.000 denuncias por extorsión en el país, según la Policía Nacional del Perú, siendo el sector transporte uno de los más afectados. Lima Centro concentra la mayor cantidad de casos, seguida de La Libertad y Piura.

Las bandas exigen pagos que van desde montos diarios por vehículo hasta sumas que superan los 50 mil soles por inscripción. La presión obliga a muchos conductores a suspender actividades y resguardar sus unidades para evitar ataques.

El último atentado fue contra ‘Los Rojitos’ ocurrió el martes 17 de marzo de 2026 en San Juan de Miraflores, Lima. Una combi fue atacada a balazos mientras circulaba por la avenida Miguel Iglesias, a la altura del arco de Alemana. El ataque dejó tres personas muertas: el conductor, quien fue identificado como Jorge Luis Félix Vargas, de 23 años, y dos personas que viajaban detrás del conductor.

Transportista y pasajeros fueron atacados a metros de su terminal.

Dos de las víctimas fallecieron en el lugar y el chofer perdió la vida poco después en una clínica local.

La Policía Nacional del Perú capturó al presunto autor del ataque. El detenido fue identificado como Junior Wilfredo Huamaní Tapia, de 28 años. La intervención se realizó dentro de un inmueble del mismo distrito, tras un operativo de seguimiento que duró cerca de 10 horas.