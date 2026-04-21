Gamarra advierte caída de hasta 50% en ventas por polarización electoral y clima inusual

People walk in the Emporio Comercial de Gamarra, after the U.S. launched a strike on Venezuela and captured President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores, in Lima, Peru January 9, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El emporio comercial de Gamarra, ubicado en el distrito limeño de La Victoria, encendió las alertas sobre el impacto económico que enfrentan miles de micro y pequeñas empresas debido a la incertidumbre política y al inusual aumento de temperaturas registrado en plena temporada de otoño. Susana Saldaña, presidenta de Gamarra, aseguró que ambos factores podrían generar pérdidas superiores a los S/600 millones durante una de las campañas más importantes del año.

Durante una entrevista con RPP, la dirigente explicó que la campaña otoño-invierno representa cerca del 50% de las ventas anuales del conglomerado textil más grande del país, por lo que cualquier alteración climática o política golpea directamente al sector.

Elecciones siempre afectan ventas en Gamarra

Saldaña indicó que cada proceso electoral suele provocar una caída en la actividad económica del sector textil y comercial, especialmente cuando existe alta polarización entre candidatos.

“Todos los años electorales hay impacto negativo. En manufactura y comercio puede haber una afectación de entre 5% y 10%, dependiendo de qué tan polarizada esté la campaña”, señaló.

Recordó además que Gamarra concentra alrededor del 50% de la industria textil nacional, por lo que cualquier desaceleración repercute no solo en Lima, sino también en regiones vinculadas a la cadena productiva.

Clima cálido complica campaña de invierno

Un taller textil de confección de ropa.

A la incertidumbre política se suma el comportamiento climático atípico en Lima y otras ciudades del país. El otoño con temperaturas más elevadas de lo habitual ha reducido la demanda de prendas abrigadoras, obligando a fabricantes y comerciantes a modificar su producción.

Según explicó Saldaña, muchos empresarios optaron por confeccionar ropa más ligera, aunque manteniendo tendencias propias de la temporada.

“Estamos produciendo prendas más ligeras, con tendencia de otoño. El impacto será menor que hace tres años, cuando prácticamente no hubo invierno”, comentó.

En aquella ocasión, dijo, las pérdidas solo por el clima llegaron al 20%, debido a que miles de negocios ya habían comprado telas y avanzado producción que luego no lograron vender.

Empresas reducen producción hasta en 50%

La presidenta de Gamarra Perú reveló que la actual incertidumbre ha frenado nuevas inversiones y reducido la capacidad productiva de muchas MYPES.

Explicó que una empresa que proyectaba fabricar 5,000 prendas ahora apenas produce la mitad, debido al temor sobre cómo evolucionará la coyuntura nacional y al menor número de pedidos desde provincias.

“Los clientes del interior del país están comprando menos y hacen pedidos más pequeños”, sostuvo.

Día de la Madre ya está en producción

Pese al panorama complejo, señaló que la campaña comercial por el Día de la Madre ya se encuentra avanzada. La mayoría de confeccionistas tendría lista su mercadería o en etapa final de producción.

Sin embargo, alertó que si la incertidumbre continúa durante mayo, la campaña también podría verse seriamente afectada, reduciendo uno de los picos de ventas más importantes del calendario comercial.

“Vamos a seguir trabajando”

A pesar del escenario adverso, Saldaña envió un mensaje de resistencia y continuidad desde el sector emprendedor.

“El micro y pequeño empresario peruano va a seguir trabajando, llueva, truene o relampaguee, salga quien salga”, afirmó.

Añadió que las MYPES continúan siendo uno de los principales motores de la economía nacional, al sostener empleo, consumo interno y producción en momentos de crisis.

Finalmente, la representante empresarial pidió a las autoridades generar confianza y estabilidad institucional para evitar mayores perjuicios a miles de negocios formales que dependen de campañas estacionales.

Mientras tanto, en Gamarra comerciantes y fabricantes buscan adaptarse al clima cambiante y a la incertidumbre política con menos producción, stocks ajustados y nuevas estrategias para sostener ventas.