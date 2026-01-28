La Tigresa del Oriente será una de las principales atracciones del Estéreo Picnic 2026: diversidad, baile y fiesta sin límites

La Tigresa del Oriente ha trascendido la música y las redes sociales, consolidándose como símbolo de la cultura kitsch latinoamericana. (Instagram)

El Festival Estéreo Picnic de Bogotá (Colombia) se prepara para su decimoquinta edición en la capital colombiana con una apuesta que destaca la inclusión y la libertad artística.

Bajo el lema “Un mundo distinto”, el evento incluirá la participación estelar de La Tigresa del Oriente, quien se posiciona como figura protagónica del Club AORA Durex, uno de los espacios más llamativos del festival.

La programación, que abarca manifestaciones alternativas y artistas de alcance internacional, busca consolidar al evento como un referente de diversidad y nuevas tendencias musicales en América Latina.

La Tigresa del Oriente: trayectoria, transformación y fenómeno viral

El Club AORA Durex regresa al Estéreo Picnic, fusionando música, libertad de expresión y propuestas de la escena queer y alternativa. (Instagram)

Juana Judith Bustos Ahuite, conocida como La Tigresa del Oriente, se ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende la música. Originaria de Constancia, en la región amazónica de Perú, su carrera despegó a partir de la popularidad de sus videos en plataformas digitales durante la década de los 2000.

Reconocida por su imagen extravagante y su estilo único, ha sido llamada en más de una ocasión la Reina de YouTube, consolidándose como referente de la cultura kitsch latinoamericana.

El impacto de La Tigresa no se limita a la música. Sus colaboraciones con otros artistas y sus incursiones en el teatro y el cine han ampliado su influencia, mientras que su presencia en realities y su participación en campañas de reconocimiento han reforzado su estatus como ícono de la escena alternativa.

En 2021, recibió un diploma del Congreso de Perú por su aporte a la cultura, confirmando su vigencia y relevancia en el panorama artístico.

Bogotá como epicentro de la diversidad y la celebración nocturna

Juana Judith Bustos, originaria del Amazonas peruano, se posiciona como fenómeno viral y referente alternativo en la escena latinoamericana. (Instagram)

El Club AORA Durex vuelve a instalarse en el Estéreo Picnic como un espacio donde la música se fusiona con la libertad de expresión y el deseo. Este escenario, curado junto a La Ramona, reunirá a figuras destacadas de la escena alternativa y queer, entre ellas La Tigresa del Oriente, Gottmik y Dolores Te Canta.

La programación busca transformar cada noche en un ritual colectivo, con propuestas que abarcan electrónica, neo perreo, shows drag y otras formas de arte que desafían cualquier límite convencional.

La pista del Club AORA Durex funcionará como punto de encuentro para quienes buscan vivir la música desde el cuerpo y la autenticidad, convirtiendo cada jornada en una experiencia única.

La presencia de La Tigresa del Oriente, cabeza de cartel en este espacio, refuerza el mensaje de apertura y celebración que caracteriza al festival.

Lineup internacional y artistas sorpresa: el FEP 2026 amplía horizontes

Artistas internacionales y propuestas alternativas confluyen en un lineup que anticipa la aparición de un invitado sorpresa de alto impacto. (Instagram)

La edición 2026 del Estéreo Picnic ha reunido un cartel que integra referentes globales y nuevas voces. Artistas como Lorde, Young Miko, Sabrina Carpenter, Doechii, Turnstile, Tyler, Peggy Gou, Interpol, Kygo y Brutalismus 3000 figuran entre los nombres destacados. Junto a ellos, una nutrida representación de la escena alternativa y queer se hará presente en el Club AORA Durex, con propuestas de La Ramona, Lomaasbello, Los Vagabundos del Dharma (tributo a Elvis Presley), Prismátika, Sisters of Sin, Cris Arias, Scarlett Santino y otros.

Además, el festival ha anticipado la participación de un artista sorpresa que será anunciado en los próximos días y que, según los organizadores, promete convertirse en uno de los momentos más recordados del evento. Esta combinación de diversidad musical y novedades mantiene la expectativa alta entre los asistentes habituales y el público que se suma por primera vez.

Una cita con la libertad y la expresión en Bogotá

El Estéreo Picnic 2026 se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar, epicentro de la vida cultural en Bogotá. El acceso al Club AORA Durex estará incluido en la entrada general, permitiendo que todos los asistentes participen en las celebraciones y manifestaciones artísticas que definen a este espacio.

Las entradas, disponibles en modalidad combo y por día, ya se encuentran a la venta y marcan el inicio de la cuenta regresiva para un festival que apuesta por la diversidad, el baile y el espíritu colectivo.