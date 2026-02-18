La Tigresa del Oriente se proclama como “la primera therian” de la historia del Perú: “lo reconozco”

Judith Bustos revolucionó las redes al declararse pionera de la identidad therian, conectando su famosa imagen felina con esta tendencia digital que gana cada vez más espacio entre jóvenes y comunidades virtuales (Instagram / tigresadeloriente)

Judith Bustos, conocida como La Tigresa del Oriente, volvió a situarse en el centro de la conversación digital tras publicar un video en el que asegura ser “la primera therian de la historia”.

La artista peruana, de 80 años, relacionó su figura pública y su imagen inspirada en el tigre con un fenómeno que hoy gana terreno entre jóvenes usuarios de redes sociales.

El mensaje se difundió inicialmente en Instagram y pronto se replicó en otras plataformas, donde generó miles de comentarios y reacciones divididas. Su afirmación no solo reactivó el interés por su trayectoria, también abrió un debate sobre el significado del término y su alcance en la cultura contemporánea.

Una declaración que sacudió las redes

Un video en Instagram presentó a la artista como “la primera Therian de la historia”, frase que desató miles de reacciones y reabrió la discusión sobre su personaje felino. (Instagram / tigresadeloriente)

El video compartido por la cantante presenta una narración que contextualiza su personaje artístico dentro del fenómeno therian. En las imágenes se destaca que “la primera Therian de la historia es de Perú”, frase que introduce la idea de que su propuesta visual antecede a la popularización reciente del concepto.

El relato audiovisual subraya que “mucho antes de que se hablara de los Therians, ya existía una estética felina”, en alusión directa a la identidad que la intérprete construyó desde sus primeras apariciones públicas. Su figura, asociada de manera constante al tigre, es presentada como pionera de una forma de expresión que hoy encuentra eco en comunidades juveniles.

La frase que concentró mayor atención apareció en la descripción del post. Allí escribió: “Lo admito mis tigrillos, yo soy la primera Therian”. El mensaje activó una ola de interacciones y comentarios. Algunos seguidores celebraron la afirmación como una muestra de vigencia creativa. Otros cuestionaron si se trataba de una estrategia para conectar con nuevas audiencias.

La publicación continuó acumulando reproducciones y fue replicada en diversas cuentas. El impacto evidenció la capacidad de la artista para mantenerse en el foco mediático mediante declaraciones que dialogan con tendencias actuales.

El personaje felino y su trayectoria

Su estética inspirada en el tigre, sostenida durante años, es el argumento con el que ahora reivindica un papel pionero dentro del fenómeno therian. (Instagram / tigresadeloriente)

Desde sus inicios, La Tigresa del Oriente consolidó una imagen vinculada al universo felino. Vestuarios, maquillaje y narrativa musical reforzaron esa identidad simbólica que la convirtió en figura viral hace años. Esa persistencia estética es el argumento que hoy utiliza para reclamar un lugar precursor dentro del fenómeno therian.

En el video difundido se sugiere que, para muchos usuarios, su propuesta no fue solo un personaje excéntrico, sino una manifestación temprana de una identidad distinta en redes. La artista enlaza su recorrido con la idea de una conexión profunda con el animal que inspira su nombre artístico.

La discusión en plataformas digitales se divide entre quienes interpretan su declaración como una lectura coherente de su historia pública y quienes la consideran un recurso de posicionamiento. Sin embargo, la conversación también refleja cómo su figura mantiene capacidad de convocatoria tras décadas de presencia mediática.

El fenómeno therian, al que alude su mensaje, se asocia a personas que experimentan una conexión emocional, psicológica o espiritual con un animal específico. No implica transformación física ni creencia literal en ser un animal. Se trata de una autopercepción interna que encuentra espacios de expresión en comunidades virtuales.

Dentro de estas comunidades, cada integrante identifica su “theriotype”, es decir, la especie con la que siente afinidad. En el caso de la cantante, esa referencia siempre estuvo ligada al tigre, elemento central de su identidad artística.

Qué es el fenómeno therian y por qué crece

El concepto therian alude a una identificación emocional o espiritual con un animal y ha ganado fuerza entre jóvenes en plataformas como TikTok. (Instagram / tigresadeloriente)

El término therian proviene de therianthropy, concepto utilizado desde hace tiempo para describir la conexión simbólica entre humanos y animales, presente en mitologías y relatos antiguos. En la actualidad, la palabra circula con fuerza en redes sociales y se asocia a expresiones juveniles.

En plataformas como TikTok, numerosos usuarios comparten contenidos en los que muestran su identificación animal. Algunos practican quadrobics, disciplina que consiste en desplazarse en cuatro apoyos para imitar movimientos de determinadas especies. Otros utilizan máscaras, colas o accesorios para representar esa afinidad.

El movimiento busca normalizar esta forma de identidad sin que se confunda con un trastorno médico. Sus integrantes sostienen que se trata de una vivencia emocional o espiritual que forma parte de su manera de entenderse a sí mismos.

La declaración de La Tigresa del Oriente sitúa su figura en ese escenario contemporáneo. Al afirmar que su propuesta antecede a la masificación del término, plantea un puente entre su historia artística y una tendencia que hoy moviliza a miles de jóvenes.

La repercusión demuestra cómo conceptos nacidos o amplificados en internet pueden dialogar con trayectorias consolidadas. A sus 80 años, la intérprete vuelve a ocupar titulares al vincular su personaje felino con una identidad que se expande en el entorno digital, donde cada publicación se convierte en espacio de debate y redefinición cultural.