Ivana Yturbe deja el Cusco tras anunciar que no se casará con Beto da Silva este año: “En Lima, para una nueva aventura”

Magaly Medina analizó el anuncio y señaló que las declaraciones de la modelo podrían indicar la llegada de un nuevo integrante. ATV/ Magaly TV La Firme.

El nombre de Ivana Yturbe volvió a convertirse en tendencia luego de que la modelo sorprendiera al público al anunciar que, por el momento, no se casará con Beto da Silva este año, una noticia que tomó por sorpresa a muchos seguidores que esperaban ver a la pareja pasar por el altar en el 2026.

La revelación se dio durante su aparición en ‘Magaly TV: La Firme’, donde ambos hablaron con franqueza sobre la decisión y los motivos que los llevaron a postergar la esperada boda religiosa.

La noticia generó un inmediato impacto, no solo por la expectativa que existía en torno al matrimonio, sino porque la pareja siempre había proyectado estabilidad y planes a largo plazo. Sin embargo, lejos de mostrar tensión o distanciamiento, ambos dejaron claro que la decisión responde a prioridades familiares y profesionales.

Ivana Yturbe revela que no habrá boda en 2026 y viaja a Lima: “Tenemos diferentes objetivos”. IG/ @ivanayturbe.

¿Donde viajó Ivana Yturbe?

Fue la propia Ivana Yturbe quien explicó con serenidad el motivo principal detrás de la postergación. “Este año no se da, tenemos diferentes objetivos. Un matrimonio no es algo que se planea en dos días, al contrario, toma mucho tiempo. Como familia hemos decidido que hay cosas que están antes”, expresó, dejando en claro que se trata de una determinación conversada y asumida en conjunto.

Sus palabras evidenciaron un enfoque centrado en la organización familiar y en la necesidad de elegir el momento adecuado para un evento de tal magnitud. La modelo también dejó entrever que la boda sigue siendo un proyecto en sus vidas, pero que prefieren realizarla cuando las condiciones sean las más adecuadas para ambos y para su entorno cercano.

No obstante, cuando el tema parecía haber quedado aclarado, un nuevo hecho volvió a colocar a la pareja en el centro de la conversación pública. A través de sus redes sociales, Ivana Yturbe compartió una historia desde el aeropuerto que generó una ola de especulaciones. En la imagen se le veía viajando, confirmando que había salido del Cusco, ciudad donde reside junto a Beto da Silva y su pequeña hija, para dirigirse a Lima.

La publicación, acompañada del mensaje “En Lima, para una nueva aventura con mi fam CH”, llamó inmediatamente la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si el viaje respondía a motivos laborales, familiares o personales. El hecho de que la noticia llegara poco después del anuncio sobre la boda alimentó aún más las especulaciones en redes sociales.

¿Qué dijo Beto Da silva sobre el matrimonio religioso con Ivana Yturbe?

Por su parte, Beto da Silva también se pronunció sobre la decisión de aplazar el matrimonio, explicando que uno de los factores determinantes es su carrera deportiva, que demanda viajes, entrenamientos constantes y una agenda exigente. El futbolista señaló que organizar una boda en medio de ese ritmo sería complicado y que prefieren esperar el momento adecuado.

Ambos coincidieron en descartar cualquier crisis sentimental, insistiendo en que su relación atraviesa una etapa sólida y que continúan enfocados en su familia. De hecho, durante la entrevista dejaron claro que el vínculo entre ellos se mantiene estable y que el amor no está en discusión, sino únicamente el calendario de sus planes.

Magaly Medina sobre Ivana Yturbe: “Podría estar en la dulce espera”. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

Sin embargo, hubo un comentario que despertó aún más curiosidad entre los seguidores de la pareja. El futbolista dejó entrever que existiría una razón adicional detrás de la decisión, una que podría ser incluso más significativa que los compromisos profesionales o la logística de la boda.

“Esas son las dos cosas que teníamos pactadas para este año. Lo del matri lo vamos a hacer, encontraremos un momento en que no tenga partidos y podamos hacer algo bonito, pero bueno, con la nueva noticia es algo que también anhelamos”, expresó, sin dar mayores detalles sobre el significado de esa “nueva noticia”.

Esa frase fue suficiente para que surgieran rumores inmediatos en redes sociales. Muchos seguidores comenzaron a preguntarse si la pareja estaría esperando un nuevo hijo, una posibilidad que, aunque no ha sido confirmada, ha generado gran expectativa. La idea de que la familia pueda crecer se convirtió en uno de los temas más comentados entre los fanáticos, quienes han seguido de cerca la historia de amor entre Ivana y Beto desde sus inicios.

