Perú

SUNAT cambia las reglas para las donaciones en Perú: ¿cómo afecta a donantes y adjudicatarios?

Solo las donaciones entregadas a entidades públicas no empresariales o a organizaciones sin fines de lucro registradas ante la SUNAT pueden ser utilizadas para deducir impuestos

Guardar
Una mano sostiene un modelo de casa de madera y la otra un fajo de billetes de dólar arrugados sobre un fondo gris claro desenfocado.
El canal digital será la única vía autorizada para que entidades públicas, comunidades campesinas y nativas gestionen trámites de bienes ante SUNAT.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) dispuso la entrada en funcionamiento del aplicativo informático exclusivo para la atención de solicitudes de adjudicación, donación y destino de bienes, a partir del 4 de mayo de 2026.

Así lo establece la Resolución de Superintendencia N° 000077-2026/SUNAT, oficializada y publicada en el Diario Oficial El Peruano.

PUBLICIDAD

Donaciones: nuevo sistema digital para el trámite de bienes ante SUNAT

Desde el 4 de mayo, entidades públicas, instituciones, comunidades campesinas y nativas deberán utilizar obligatoriamente el aplicativo informático habilitado por SUNAT para ingresar sus solicitudes vinculadas a bienes en proceso de adjudicación, donación o cambio de destino.

El acceso está disponible en la página web institucional, junto con el catálogo actualizado de bienes. “La herramienta busca agilizar, transparentar y hacer más eficiente la gestión de bienes”, según detalla la resolución publicada oficialmente.

PUBLICIDAD

SUNAT. (Foto: El Peruano)
El nuevo procedimiento digital de SUNAT busca brindar un servicio de calidad y transparencia en la adjudicación y donación de bienes.

Características y beneficios del aplicativo

El sistema permite a los usuarios realizar el registro automático con la Clave SOL, eliminando la necesidad de trámites físicos. Toda la información requerida se integra de manera digital y los bienes pueden seleccionarse de forma directa desde el catálogo disponible en el aplicativo.

Las solicitudes ingresadas son remitidas automáticamente a la sede correspondiente, lo que facilita la atención inmediata de los requerimientos. “El aplicativo será el único medio válido para la presentación de solicitudes a partir del 4 de mayo”, resalta la norma.

Exclusividad del canal digital para nuevas solicitudes

La SUNAT precisó que, a partir de la fecha indicada, el aplicativo informático será el único canal habilitado para presentar solicitudes de adjudicación, donación o destino de bienes.

Cualquier solicitud presentada con anterioridad seguirá su curso bajo el procedimiento anterior, conforme a lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 000031-2025/SUNAT. “Las solicitudes anteriores se tramitarán según el procedimiento vigente en el momento de su presentación”, indica el texto oficial.

El superintendente nacional, Javier Eduardo Franco Castillo, suscribió la disposición, que entró en vigencia el mismo día de su publicación oficial. “La medida busca brindar un servicio de calidad y transparencia a los usuarios”, señala la resolución respecto a la finalidad del nuevo sistema.

herencia - testamento - contrato
Las gestiones de solicitudes se realizarán exclusivamente con la Clave SOL, garantizando trámites digitales y evitando la presencialidad.

¿Quiénes pueden recibir donaciones deducibles ante SUNAT?

La SUNAT solo reconoce las donaciones como deducibles cuando se realizan a entidades del sector público (excluyendo empresas estatales) o a organizaciones sin fines de lucro previamente calificadas como perceptoras ante la propia administración tributaria.

Es fundamental verificar la vigencia de la entidad en el registro oficial antes de transferir cualquier bien o monto, ya que solo así la donación podrá ser considerada válida para efectos tributarios. “La donación debe ir a entidades calificadas por SUNAT”, establece la normativa vigente.

Para que una donación sea aceptada como deducible, es obligatorio formalizar el proceso mediante la emisión de un “Comprobante de Recepción de Donaciones”, documento que debe detallar la identidad del donante y la descripción precisa del bien donado.

En el caso de donaciones en efectivo, SUNAT recomienda que se realicen mediante transferencia bancaria, especialmente cuando los montos superan los 2,000 o 3,000 soles, con el objetivo de garantizar transparencia y trazabilidad. Las empresas pueden deducir hasta el 10% de la renta neta por concepto de donaciones.

El tributarista Juan Santivañez aclara que el nuevo Régimen Temporal del Impuesto a la Renta, promovido desde la Sunat, ofrece multas y una tasa de interés reducidas.

Temas Relacionados

SUNATdonacionestributosperu-economia

Más Noticias

Beca Bicentenario: ¿Qué dice Pronabec sobre los becarios que no retornan al Perú después de sus estudios?

Autoridades advierten que entre el 30% y el 40% de los becarios no retorna al país, lo que ha motivado la posible reincorporación de garantías y compromisos formales

Beca Bicentenario: ¿Qué dice Pronabec sobre los becarios que no retornan al Perú después de sus estudios?

¿También juntabas tapitas de plástico? Perú gana millones exportándolas a estos destinos en el mundo

La exportación de tapas de plástico sumó USD 5,57 millones en el primer bimestre, una contracción de 28,3% frente a 2025, según ADEX

¿También juntabas tapitas de plástico? Perú gana millones exportándolas a estos destinos en el mundo

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 4 de mayo

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 4 de mayo

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

La conductora de televisión evidenció su cercanía y gran amistad con el padre de su hija en una reciente cena compartida en redes sociales

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

Jorge Araujo hizo firme confesión sobre la recuperación de Universitario tras goleada sobre Juan Pablo II: “Hay hambre de seguir compitiendo”

El cuadro ‘crema’ superó con creces al elenco de Chongoyape en Trujillo y encadenó su segunda victoria consecutiva con el ‘Coco’, quien analizó este encuentro

Jorge Araujo hizo firme confesión sobre la recuperación de Universitario tras goleada sobre Juan Pablo II: “Hay hambre de seguir compitiendo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo” y el próximo gobierno puede “convalidarla o no”

Presidente José Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo” y el próximo gobierno puede “convalidarla o no”

JNE aclara que Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, no lidera ni participa en auditoría de la primera vuelta electoral

PNP detuvo en Ucayali al hermano del congresista Elvis Vergara usando vehículo oficial del MTC con propaganda política

Cronograma de elección del nuevo jefe de la ONPE: fechas, evaluaciones y cuándo se conocerá al reemplazo de Corvetto

Presidenta de la JNJ se reunió con exmilitar que denuncia fraude sin pruebas luego de la salida de Piero Corvetto

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

Magaly Medina y Sheyla Rojas juntas en México: celebran cumpleaños de Alfredo Zambrano y disfrutan concierto de Grupo Firme

Yaco Eskenazi deja ‘La Granja VIP’ y desata polémica: Kurt Villavicencio, Cristian Rivero y Adolfo Aguilar suenan como reemplazos

Pamela López confiesa que rechazó a Christian Cueva tras múltiples infidelidades: “No quería que me toque”

Christian Domínguez sorprende con tierno mensaje al hijo de Leonard León en su cumpleaños: “Cada logro es una gran alegría para mí”

DEPORTES

Jorge Araujo hizo firme confesión sobre la recuperación de Universitario tras goleada sobre Juan Pablo II: “Hay hambre de seguir compitiendo”

Jorge Araujo hizo firme confesión sobre la recuperación de Universitario tras goleada sobre Juan Pablo II: “Hay hambre de seguir compitiendo”

Maeva Orlé no seguirá en Alianza Lima: se confirma la salida de dos extranjeras tras el tricampeonato

Zé Ricardo elogió a Felipe Vizeu, pero advirtió por errores defensivos de Sporting Cristal: “En los próximos partidos no nos van a perdonar”

El emoción de Esmeralda Sánchez tras lograr el tricampeonato con Alianza Lima: “Estoy muy orgullosa de las chicas”

“Te piden que te quedes”: el llanto de Facundo Morando tras tricampeonato con Alianza Lima y la incertidumbre sobre su futuro