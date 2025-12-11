Magaly Medina se rectifica por carta notarial de Melissa Paredes y recalca: “El Gato Cuba la denunció por extorsión y chantaje”

Paredes exigió rectificación y advirtió acciones penales, mientras Magaly recordó los detalles del proceso judicial archivado. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La tensión entre Magaly Medina y Melissa Paredes volvió a encenderse con fuerza luego de que la exreina de belleza enviara una carta notarial exigiendo una rectificación pública por parte de la conductora de ATV.

Lejos de esquivar el tema o dejar la polémica en silencio, Magaly Medina decidió enfrentar el documento legal desde su programa, reconociendo que sí cometió un error en una de sus afirmaciones, pero dejando claro que no piensa dejarse intimidar ni callar por ninguna figura mediática.

Melissa Paredes envía carta notarial y Magaly se defiende EN VIVO: “Amenazó con denunciar, pero el que denunció fue Cuba”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la más reciente edición de Magaly TV La Firme, la periodista abrió un espacio para referirse directamente al comunicado de Melissa y explicar al público cuál fue el punto que debía corregir.

Fiel a su estilo directo, comenzó recordando cómo la exconductora habría actuado en el pasado frente a situaciones familiares que marcaron su separación y el mediático enfrentamiento con su exesposo, Rodrigo “Gato” Cuba. Pero antes de profundizar, quiso dejar en claro que las presiones legales contra el periodismo no son algo que la sorprenda ni que la detenga.

Melissa Paredes envía carta notarial y Magaly se defiende EN VIVO: “Amenazó con denunciar, pero el que denunció fue Cuba”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Melissa Paredes amenazó

“Ella me ha mandado una carta notarial porque la gente cree que amedrentando a los periodistas uno va a callarse la boca”, expresó, reafirmando su posición frente a las amenazas. Luego, reconociendo su equivocación, añadió: “Sí, lo que pasa es que ayer en medio de mi contestación dije que ella demandó al papá de su hija por una cosa horrible y no fue así, es cierto”.

Con esta frase, la conductora confirmó que la denuncia no fue interpuesta por Melissa, aunque inmediatamente después aclaró los detalles que, según ella, no deben olvidarse cuando se repasa aquel caso.

Magaly Medina explicó que lo que realmente ocurrió fue que la modelo amenazó a su expareja con denunciarlo, pero la acción legal formal terminó viniendo de parte del futbolista. “Ella amenazó al papá de su hija con denunciar, pero al final el Gato Cuba la denunció a ella por extorsión y chantaje… Esto acabó con que un juzgado de familia determinó que ninguno de los padres eran aptos en esos momentos de estar con la menor”, relató la conductora ante las cámaras, remarcando que la situación judicial que atravesaron ambos fue extremadamente delicada.

Melissa Paredes envía carta notarial y Magaly se defiende EN VIVO: “Amenazó con denunciar, pero el que denunció fue Cuba”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El conflicto legal entre Paredes y Cuba fue uno de los más mediáticos y polémicos de los últimos años, especialmente porque involucró acusaciones cruzadas, filtraciones, audios y un proceso que reveló una profunda crisis familiar. Por ello, la conductora insistió en que, aunque se rectifique en la parte que corresponde, no piensa ser censurada por quienes buscan modificar la narrativa: “La gente cree que porque te mandan una carta notarial uno se va a asustar, pero no es así. Eso no funciona conmigo”, sostuvo, sin perder su característico tono crítico.

La carta notarial enviada por Melissa Paredes fue contundente. En ella no solo pidió que Magaly se rectifique públicamente, sino que también dejó entrever la posibilidad de iniciar acciones legales si la conductora no cumplía con el plazo establecido. La exreina de belleza insistió en que la información difundida no correspondía a los registros reales de su caso judicial y que debía corregirse para no afectar su honra.

“Si bien es cierto existieron procesos legales como la denuncia a la que hace referencia, debo aclarar que dicha denuncia no fue presentada por mi persona, sino todo lo contrario. Se originó a raíz de una denuncia que se presentó en mi contra por la presunta comisión del delito contra el patrimonio – chantaje en agravio de Rodrigo Cuba, la cual fue archivada oportunamente”, señaló Melissa en el documento presentado a la producción del programa.

Melissa Paredes envía carta notarial y Magaly se defiende EN VIVO: “Amenazó con denunciar, pero el que denunció fue Cuba”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme