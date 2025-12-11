Perú

Magaly Medina se rectifica por carta notarial de Melissa Paredes y recalca: “El Gato Cuba la denunció por extorsión y chantaje”

La exchica reality exigió rectificación y advirtió acciones penales, mientras la conductora de Magaly TV La Firme se retractó y no dudó en recordar los detalles del proceso judicial archivado de la expareja

Guardar
Paredes exigió rectificación y advirtió acciones penales, mientras Magaly recordó los detalles del proceso judicial archivado. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La tensión entre Magaly Medina y Melissa Paredes volvió a encenderse con fuerza luego de que la exreina de belleza enviara una carta notarial exigiendo una rectificación pública por parte de la conductora de ATV.

Lejos de esquivar el tema o dejar la polémica en silencio, Magaly Medina decidió enfrentar el documento legal desde su programa, reconociendo que sí cometió un error en una de sus afirmaciones, pero dejando claro que no piensa dejarse intimidar ni callar por ninguna figura mediática.

Melissa Paredes envía carta notarial
Melissa Paredes envía carta notarial y Magaly se defiende EN VIVO: “Amenazó con denunciar, pero el que denunció fue Cuba”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la más reciente edición de Magaly TV La Firme, la periodista abrió un espacio para referirse directamente al comunicado de Melissa y explicar al público cuál fue el punto que debía corregir.

Fiel a su estilo directo, comenzó recordando cómo la exconductora habría actuado en el pasado frente a situaciones familiares que marcaron su separación y el mediático enfrentamiento con su exesposo, Rodrigo “Gato” Cuba. Pero antes de profundizar, quiso dejar en claro que las presiones legales contra el periodismo no son algo que la sorprenda ni que la detenga.

Melissa Paredes envía carta notarial
Melissa Paredes envía carta notarial y Magaly se defiende EN VIVO: “Amenazó con denunciar, pero el que denunció fue Cuba”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Melissa Paredes amenazó

Ella me ha mandado una carta notarial porque la gente cree que amedrentando a los periodistas uno va a callarse la boca”, expresó, reafirmando su posición frente a las amenazas. Luego, reconociendo su equivocación, añadió: “Sí, lo que pasa es que ayer en medio de mi contestación dije que ella demandó al papá de su hija por una cosa horrible y no fue así, es cierto”.

Con esta frase, la conductora confirmó que la denuncia no fue interpuesta por Melissa, aunque inmediatamente después aclaró los detalles que, según ella, no deben olvidarse cuando se repasa aquel caso.

Magaly Medina explicó que lo que realmente ocurrió fue que la modelo amenazó a su expareja con denunciarlo, pero la acción legal formal terminó viniendo de parte del futbolista. “Ella amenazó al papá de su hija con denunciar, pero al final el Gato Cuba la denunció a ella por extorsión y chantaje… Esto acabó con que un juzgado de familia determinó que ninguno de los padres eran aptos en esos momentos de estar con la menor”, relató la conductora ante las cámaras, remarcando que la situación judicial que atravesaron ambos fue extremadamente delicada.

Melissa Paredes envía carta notarial
Melissa Paredes envía carta notarial y Magaly se defiende EN VIVO: “Amenazó con denunciar, pero el que denunció fue Cuba”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El conflicto legal entre Paredes y Cuba fue uno de los más mediáticos y polémicos de los últimos años, especialmente porque involucró acusaciones cruzadas, filtraciones, audios y un proceso que reveló una profunda crisis familiar. Por ello, la conductora insistió en que, aunque se rectifique en la parte que corresponde, no piensa ser censurada por quienes buscan modificar la narrativa: “La gente cree que porque te mandan una carta notarial uno se va a asustar, pero no es así. Eso no funciona conmigo”, sostuvo, sin perder su característico tono crítico.

La carta notarial enviada por Melissa Paredes fue contundente. En ella no solo pidió que Magaly se rectifique públicamente, sino que también dejó entrever la posibilidad de iniciar acciones legales si la conductora no cumplía con el plazo establecido. La exreina de belleza insistió en que la información difundida no correspondía a los registros reales de su caso judicial y que debía corregirse para no afectar su honra.

Si bien es cierto existieron procesos legales como la denuncia a la que hace referencia, debo aclarar que dicha denuncia no fue presentada por mi persona, sino todo lo contrario. Se originó a raíz de una denuncia que se presentó en mi contra por la presunta comisión del delito contra el patrimonio – chantaje en agravio de Rodrigo Cuba, la cual fue archivada oportunamente”, señaló Melissa en el documento presentado a la producción del programa.

Melissa Paredes envía carta notarial
Melissa Paredes envía carta notarial y Magaly se defiende EN VIVO: “Amenazó con denunciar, pero el que denunció fue Cuba”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Melissa ParedesGato CubaAnthony ArandaMagaly TV La FirmeRodrigo Cubaperu-entretenimiento

Más Noticias

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lanzan comunicado tras rectificación de Magaly Medina: “Mi abogado evaluará las acciones legales”

La modelo difundió un comunicado firmado por su expareja en el que este solicita respeto por la privacidad de su hija, y ella añadió un mensaje propio, aludiendo también al posible inicio de acciones legales

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Karina Rivera y María Pía Copello se ven cara a cara después de 25 años en lanzamiento de ‘+QTV’: “Nunca nos dejaron juntarnos”

La nostalgia, el misterio y el reencuentro marcaron la presentación del nuevo proyecto de streaming de María Pía Copello

Karina Rivera y María Pía

Magaly Medina responde a Tilsa Lozano por decir que es estricta con la infidelidad: “Pero, se encontró con un hombre comprometido”

La conductora de Magaly TV La Firme recordó que la exvengadora mantuvo un romance con Vargas cuando él aún tenía familia

Magaly Medina responde a Tilsa

María Pía Copello estrena canal de streaming con Peter Fajardo, Karina Rivera, Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, y más estrellas

La conductora inicia una nueva etapa digital con el respaldo de su familia y el apoyo de importantes personalidades de las redes sociales

María Pía Copello estrena canal

La Tinka en vivo: consulta los resultados del 7 de diciembre y confirma si tu combinación fue premiada

El sorteo millonario realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

La Tinka en vivo: consulta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Precandidato de Acción Popular Julio

Precandidato de Acción Popular Julio Chávez llama “señor fraude” a Alfredo Barnechea luego de su victoria en elecciones internas

José Cueto desmiente y minimiza declaraciones de Rafael López Aliaga: “El Congreso no puede ser disuelto”

José Jerí se reunió con expertos del FBI y la DEA en Palacio de Gobierno para hablar sobre seguridad

José Luna a Rafael López Aliaga: “Ironía que rechace la homosexualidad y su partido tenga personajes gay”

Secretario de Estado de Donald Trump visitará el Perú en 2026, confirmó el canciller Hugo de Zela

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lanzan comunicado tras rectificación de Magaly Medina: “Mi abogado evaluará las acciones legales”

Karina Rivera y María Pía Copello se ven cara a cara después de 25 años en lanzamiento de ‘+QTV’: “Nunca nos dejaron juntarnos”

Magaly Medina responde a Tilsa Lozano por decir que es estricta con la infidelidad: “Pero, se encontró con un hombre comprometido”

María Pía Copello estrena canal de streaming con Peter Fajardo, Karina Rivera, Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, y más estrellas

Integrantes de ‘La Roro Network’ son criticados por burlarse de joven de la ONPE durante transmisión

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs Savino Del Bene HOY: canal tv online del duelo por Mundial de Clubes de Vóley 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Savino Del Bene HOY: partido por fecha 3 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Sporting Cristal vs Cusco FC 1-0: gol y resumen del triunfo ‘celeste’ por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Marcos López se lució con su primera asistencia en Champions League: espléndido servicio para gol al minuto contra Villarreal

Sporting Cristal vs Cusco FC: día, hora y canal TV de la final vuelta de ‘play-offs’ de Liga 1 2025