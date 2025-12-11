Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lanzan comunicado tras rectificación de Magaly Medina: “Mi abogado evaluará las acciones legales”

Paredes exigió rectificación y advirtió acciones penales, mientras Magaly recordó los detalles del proceso judicial archivado. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La tensión entre Magaly Medina y Melissa Paredes escaló nuevamente, y esta vez lo hizo a través de un episodio que se ha trasladado de la televisión a las redes sociales. Después de que la conductora de ATV decidiera rectificarse públicamente por una afirmación realizada en vivo —luego de recibir una carta notarial enviada por la modelo.

La situación tomó un nuevo giro cuando Melissa decidió repostear el contundente comunicado de su expareja, Rodrigo Cuba, y sumarse con un mensaje propio en defensa de la privacidad de su hija para la prensa.

Todo ocurrió durante las últimas horas, cuando la exchica reality utilizó sus historias de Instagram para amplificar un comunicado publicado por el futbolista, en el que ambos padres fijaban una postura conjunta frente a la exposición mediática de la menor. Este gesto se produjo inmediatamente después de que Magaly Medina reconociera que había incurrido en un error al señalar que Melissa denunció al futbolista en el pasado, afirmación que la exreina de belleza desmintió y que motivó la carta notarial.

Rodrigo Cuba lanza comunicado y es compartido por Melissa Paredes

El comunicado, compartido íntegramente por Melissa, iniciaba con un mensaje claro dirigido a la audiencia y a los medios: “COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA”. Desde la primera línea, tanto Paredes como Cuba plantean una posición firme: “Como padres de M.C.P., expresamos de manera conjunta nuestro rechazo absoluto a cualquier difusión, reproducción o comentario público de audios, imágenes o documentos relacionados con procesos judiciales que involucren hechos vinculados a nuestra hija”.

El documento continúa reafirmando la prioridad principal de ambos progenitores: “Nuestra prioridad es y será proteger su integridad, su privacidad y bienestar emocional”. En ese marco, exigen que los menores no continúen siendo arrastrados a controversias mediáticas que deben ser manejadas únicamente por los adultos involucrados.

“Nuestra hija no debe ser materia de debate o contenido mediático”, señala el comunicado subido por el deportista, un mensaje que Melissa decidió reproducir y respaldar desde su propio perfil, ampliando su alcance y dejando en claro que la postura es conjunta.

Melissa Paredes advierte sobre análisis de su abogado para demanda a Magaly Medina

Pero lo más llamativo vino con el texto adicional que Melissa escribió debajo de la publicación. Allí, la modelo respondió directamente a la situación generada tras la rectificación de Magaly. Su mensaje fue tajante: “Y si bien es cierto, señora Magaly, que se ha rectificado, será mi abogado quien evaluará las acciones legales que se tomarán debido a que usted continúa pronunciándose en relación con mi menor sobre procesos archivados de años atrás”.

Esas palabras evidencian que la rectificación no fue suficiente para cerrar el conflicto. Según Melissa, persiste un malestar por la manera en que la conductora continúa refiriéndose a la menor al retomar episodios pasados.

“En ese sentido, la exhorto a no pronunciarse sobre mi mejor hija, dado que no tiene el consentimiento ni aprobación de ninguno de los dos padres”, prosiguió Melissa con un tono firme y directo. La modelo remarcó que, aunque la conductora reconoció públicamente su error, ella y el padre de la menor consideran que la niña no debe seguir siendo mencionada en televisión ni en ninguna plataforma mediática.

Melissa Paredes pidió rectificación de Magaly Medina

Estas reacciones se desencadenaron luego del episodio ocurrido en la última edición de Magaly TV La Firme, donde, en respuesta a la carta notarial recibida, Magaly Medina decidió rectificarse en vivo. “Ayer en medio de mi contestación dije que ella demandó al papá de su hija por una cosa horrible y no fue así, es cierto”, admitió la periodista.

Luego, amplió su aclaración: “Ella amenazó al papá de su hija con denunciar, pero al final el Gato Cuba la denunció a ella por extorsión y chantaje. Esto acabó con que un juzgado de familia determinó que ninguno de los padres era apto en esos momentos de estar con la menor”.

La carta notarial enviada por Melissa fue clave en este desenlace. En el documento, la también actriz fue explícita en su exigencia: “Si bien existieron procesos legales como la denuncia a la que hace referencia, debo aclarar que dicha denuncia no fue presentada por mi persona, sino todo lo contrario. Se originó a raíz de una denuncia que se presentó en mi contra… la cual fue archivada oportunamente”.

Melissa advirtió que, de no haberse producido la rectificación, estaba dispuesta a iniciar acciones penales contra Magaly Medina. Sin embargo, a la par de esta rectificación, la periodista también mantuvo una postura crítica hacia ella, lo que desencadenó el nuevo intercambio mediático.

