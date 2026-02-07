Perú

Más de 3 millones de personas se encuentran en “riesgo muy alto” por lluvias intensas en Perú

El informe oficial del Cenepred detalla que miles de viviendas, centros de salud, escuelas y extensas áreas agrícolas podrían verse afectadas durante la temporada de lluvias

Foto: Andina
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identificó que más de 3 millones de personas en el Perú se encuentran expuestas a un riesgo muy alto debido a deslizamientos, huaicos e inundaciones derivados de las lluvias previstas entre febrero y abril de 2026.

Según el “Escenario de riesgo por lluvias para el periodo febrero-abril 2026”, elaborado por Cenepred, se han reconocido 30.602 centros poblados en riesgo, abarcando a 1′673.594 habitantes, 791.705 viviendas, 1.785 establecimientos de salud, 16.768 locales educativos y más de 2.9 millones de hectáreas de superficie agrícola.

Entre los departamentos con mayor número de personas expuestas a movimientos en masa figuran Áncash, Huánuco, Arequipa, Huancavelica y Amazonas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer estrategias de prevención y respuesta.

Para el mismo periodo, el riesgo de inundaciones alcanza a 3.298 centros poblados, con 1,399.797 habitantes, 460.091 viviendas, 946 centros de salud y casi 6.000 locales educativos bajo amenaza, principalmente en Piura, Ica, Áncash, Loreto y San Martín.

La falta de infraestructura adecuada
Estado de emergencia en 21 regiones y 179 distritos

Frente a este escenario, el gobierno decretó el estado de emergencia por 60 días en 21 regiones y 179 distritos, abarcando territorios desde la costa hasta la selva.

La medida, publicada en el Diario El Peruano, dispone la intervención de instituciones como el Ministerio de Salud, Midagri, Mininter, MVCS, MTC, Minem, MIMP, Midis y INDECI para ejecutar acciones inmediatas y reducir el riesgo existente.

Entre las regiones incluidas en la emergencia se encuentran Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

En Lima Metropolitana, los distritos de Lima, Ate, Lurín, Pachacámac, Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo también forman parte de la medida.

El Senamhi ha advertido que para el trimestre febrero–abril de 2026 se esperan precipitaciones entre normales y sobre lo normal en la costa norte, con mayor incidencia en marzo y abril.

No se descartan lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de temperaturas elevadas, lo que incrementa el peligro de desbordes y afectaciones urbanas y rurales.

Llamado a la prevención

El Cenepred subraya que los estudios sobre riesgo constituyen una herramienta clave para que autoridades regionales y locales prioricen intervenciones y adopten medidas de gestión prospectiva, correctiva y reactiva.

El objetivo es reducir el impacto de desastres y proteger la integridad y los medios de vida de la población, especialmente en zonas vulnerables.

La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene la categoría de “Vigilancia de El Niño Costero”, con condiciones cálidas débiles que podrían persistir hasta octubre de 2026.

El riesgo de un evento El Niño Costero de magnitud débil continúa latente, lo que exige un monitoreo continuo y la adopción de medidas de prevención articuladas entre todos los niveles de gobierno.

La institución exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada y a participar activamente en las acciones de reducción del riesgo, en coordinación con las autoridades y organismos especializados, para enfrentar de manera conjunta el desafío que representan las lluvias intensas en el territorio nacional.

