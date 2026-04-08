Ezio Oliva comparte su lado más vulnerable y su batalla contra la ansiedad tras mudanza a España junto a Karen Schwarz

El cantante peruano Ezio Oliva compartió en sus redes sociales el difícil momento en que sufrió un ataque de ansiedad. El video, grabado por su esposa Karen Schwarz, muestra la crisis y busca generar conciencia sobre la importancia de la salud mental. Vídeo: América TV / América Espectáculos

Ezio Oliva, exintegrante de ádammoy actual solista, sorprendió y conmovió a sus seguidores al compartir en redes sociales un video en el que muestra el momento exacto en que sufre un ataque de ansiedad en su nuevo hogar en España. La escena, grabada por su esposa Karen Schwarz mientras filmaba contenido para sus redes, muestra al músico de 37 años tendido en el suelo, luchando con una crisis que describió como “un golpe que te hace creer que todo se acaba en los siguientes minutos”.

El cantante peruano compartió con sus seguidores el momento más vulnerable desde que se mudó a España con su esposa Karen Schwarz y sus hijas. Ezio Oliva confesó que sufrió una fuerte crisis de ansiedad en medio del proceso de adaptación a su nueva vida, visibilizando la importancia de la salud mental y recibiendo el apoyo de su familia y colegas.

“Llevo años conviviendo con el trastorno de ansiedad, pero hay días en los que vuelve a ganarme terreno… y ayer volvió sin avisar, como un golpe que te hace creer que todo se acaba en los siguientes minutos. No sé si fue suerte o mala suerte que justo Karen estuviera en ese momento grabando para sus redes y, sin darnos cuenta, todo quedó guardado mientras yo sentía que me desmoronaba; y cuando vi las imágenes… dudé, dudé mucho en compartirlas”, escribió Ezio Oliva en su publicación de Instagram.

Pese a la duda inicial, el artista decidió difundir este momento con el propósito de concientizar sobre la importancia de la salud mental y demostrar que, con apoyo y tratamiento, es posible salir adelante. “Quiero que te quedes con lo más importante: de esto se sale, incluso cuando parece imposible; se sale, se aprende, se crece, y con ayuda —de mi psiquiatra y mi familia maravillosa que han sido mi gran soporte— se puede seguir construyendo una vida con sentido y con sueños por cumplir”, reflexionó el cantante.

Esta es la realidad de muchas personas. Ezio Oliva sufre un ataque de pánico y Karen Schwarz lo guía con paciencia y amor para que supere la crisis. Un recordatorio sobre la importancia de la salud mental. Vídeo: Instagram Ezio Oliva

En el video, se observa cómo Karen Schwarz acompaña a Ezio durante el episodio, manteniendo la calma y ayudándolo a tranquilizarse. La actitud de la presentadora fue elogiada por los usuarios, quienes destacaron la importancia de contar con una red de apoyo cercana en situaciones de crisis emocional.

Un nuevo comienzo en España y el impacto emocional de la mudanza

La crisis de ansiedad de Ezio Oliva ocurre pocos días después de que la pareja anunciara oficialmente su mudanza a España junto a sus dos hijas. El cantante y la exconductora de televisión decidieron dar este paso para que Ezio pueda potenciar su carrera musical en el extranjero, tras convertirse en el primer peruano en ganar un Premio Dial y sumar presentaciones exitosas en el país ibérico.

Sin embargo, el cambio no ha estado exento de desafíos. A través de sus redes sociales, Ezio y Karen han mostrado la realidad de su nueva vida en Europa: una etapa llena de ilusión, pero también de sacrificios y de adaptación. Lejos de los lujos habituales, la familia almuerza sobre cajas de cartón y utiliza maletas como mesa, mientras acondicionan su nuevo departamento.

“¿Quién dijo que cumplir tus sueños sería cómodo? Cuando Karen y yo decidimos pasar los días entre Perú y España sabíamos que el reto era ENORME, pero también que valía la pena”, escribió Ezio en una emotiva reflexión, mostrando imágenes de los primeros días en su nuevo hogar.

El testimonio de Ezio Oliva sobre salud mental anima a sus seguidores a buscar ayuda y empatía en tiempos de cambio. (Instagram Ezio Oliva)

“Hoy nuestro comedor es una maleta, una caja y una mesita plegable, y es ahí donde te das cuenta de que hay momentos en los que la incomodidad te muestra el verdadero significado de la vida… y todo lo que alguna vez parecía importante se vuelve casi irrelevante”, añadió.

La mudanza a España, lejos de ser una decisión sencilla, ha implicado un proceso de adaptación para toda la familia. Ezio reconoce que los episodios de ansiedad suelen intensificarse en etapas de cambio y que, aunque suele evitar mostrar su lado más frágil, decidió hacerlo para visibilizar una realidad que afecta a muchas personas.

Los nuevos proyectos de Karen Schwarz en Europa y el mensaje de Gian Marco

Mientras Ezio Oliva se enfoca en su carrera musical, Karen Schwarz también ha anunciado sus propios retos profesionales en España. La exconductora de televisión y empresaria decidió relanzar su marca de ropa modeladora ‘Valente’ en el mercado europeo, apostando por conquistar un nuevo público.

“¿Quién dijo que tus sueños se apagan cuando das el siguiente paso? Todo lo contrario, gracias, ‘Valente’, por tanto. ¿Estás lista, Europa? Vamos al siguiente nivel... Muy pronto”, publicó en sus redes.

“La incomodidad te enseña”: Ezio Oliva y Karen Schwarz cuentan su nueva vida en Madrid. Captura: IG karenschwarzespinoza.

Karen Schwarz se mostró emocionada al revelar que asumirá el reto de expandir su marca por toda Europa, agradeciendo a su equipo y a sus seguidores por el apoyo en este proceso de reinvención. Numerosos mensajes de aliento han acompañado su anuncio, con seguidoras preguntando por envíos a distintas ciudades de España y Europa.

El proceso de adaptación de la familia Oliva-Schwarz no ha pasado desapercibido para otros artistas peruanos. Gian Marco, reconocido cantautor y amigo cercano de Ezio, no dudó en expresar públicamente su admiración por la valentía del cantante. “¡Bravo! Hacer maletas es uno de los actos más valientes que una persona puede realizar: atreverse, perder el miedo”, escribió Gian Marco, destacando el espíritu de lucha de Ezio y Karen.

Ezio respondió al mensaje agradeciendo el apoyo y recordando las conversaciones que han compartido en momentos clave de su vida. “Te quiero hermano, gracias por todas esas conversaciones”, expresó, confirmando la importancia de la red de apoyo en este proceso.