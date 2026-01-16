Perú

La Libertad fue la sétima región con menor ejecución presupuestal en 2025

El Gobierno Regional ejecutó 96.2% en 2025, pero luego de reducir en un tercio su presupuesto aprobado a inicios de año

Guardar
Los colombianos que deseen visitar
Los colombianos que deseen visitar Perú, por lo general solo ingresan presentando la cédula - crédito voyageperou.info

Al cierre de 2025, se ejecutó el 81,5% del presupuesto de inversión pública en La Libertad, considerando los tres niveles de gobierno. Con ello, se situó como la séptima región con menor ejecución del país, con un avance menor al promedio nacional (85,1%). Este resultado refleja limitaciones persistentes para convertir los recursos públicos en proyectos que atiendan las necesidades de la región.

Recortes presupuestales

Según niveles de gobierno, el Gobierno Regional registró la tasa más alta de ejecución presupuestal, con un avance del 96,2% de su presupuesto de S/ 702,3 millones. Más de la mitad del presupuesto fue asignado a Educación (31,6%) y Salud (21,6%), funciones que alcanzaron una alta ejecución de 95,9% y 99,1%, respectivamente. Por el contrario, el GORE ejecutó menos de la mitad (44,1%) de los S/ 14,6 millones asignados a Orden Público y Seguridad.

Sin embargo, este resultado se vio favorecido por modificaciones presupuestales: este año, el presupuesto de inversión del GORE se redujo en S/ 370 millones respecto de lo asignado a inicio del año. Este es el mayor recorte de la última década y forma parte de una tendencia de reducción del presupuesto de inversión observada en las dos últimas gestiones (2019–2022 y 2023–2026). Así, el 34,5% del presupuesto de inversión dejó de ser ejecutado directamente por el GORE y fue transferido a gobiernos locales.

Avance nacional

Por su parte, el presupuesto del Gobierno Nacional para la región también fue recortado en S/ 167 millones con respecto a lo inicialmente asignado, con lo que alcanzó una tasa de ejecución de 93,9%. Más de la mitad de su presupuesto se destinó a Orden y Seguridad (S/ 705 millones), principalmente a siete proyectos vinculados a la prevención de desastres. Entre estos, destaca la creación del servicio de protección contra inundaciones de la quebrada San Idelfonso en El Porvenir – Trujillo (S/ 314 millones), la cual se ejecutó completamente.

No obstante, con respecto a la infraestructura para la lucha contra la criminalidad, solo se registraron dos proyectos relevantes: el equipamiento de la oficina de criminalística de la PNP Trujillo, que alcanzó el 60,7% de su ejecución y el mejoramiento de los servicios policiales en el distrito de Uchumarca (55,2%). Ello pese a que, en 2025, la región reportó zonas de alta minería ilegal (Pataz) y las denuncias por extorsión se multiplicaron 2,5 con respecto al 2019.

Rezago municipal

En cambio, los gobiernos locales registraron el avance presupuestal más bajo (64,3%). Con ello, La Libertad se ubicó entre las seis regiones con menor ejecución municipal a nivel nacional.

El presupuesto de inversión de las municipalidades casi se triplicó a lo largo del año, alcanzando los S/ 1.511 millones, de los cuales S/ 539 millones quedaron sin ejecutar. Funciones como Transporte, Saneamiento, Cultura y Educación, que juntos representan el 80% del presupuesto de municipalidades, alcanzaron apenas el 62,7% de ejecución en promedio. Pese a que Transporte fue la función con mayor presupuesto, quedaron por ejecutar alrededor de S/ 185 millones y una cuarta parte de los proyectos alcanzó un progreso menor al 10%.

A ello se suma un bajo nivel de eficiencia en la gestión de proyectos. Según el Índice Local de Eficiencia de la Inversión Pública (ILEI) de Videnza Instituto, al tercer trimestre de 2025, provincias como Pataz registraron retrasos en la ejecución de 985 días en promedio respecto a lo programado. Esto la sitúa en el puesto 192 de 195 provincias a nivel nacional. Asimismo, la provincia de Sánchez Carrión evidenció alta atomización de proyectos (puesto 192), con un 47,1% de proyectos de pequeña escala.

Cerrar las brechas de infraestructura en La Libertad exige una inversión pública más eficiente y orientada a resultados. Para ello, es clave fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos subnacionales y promover mecanismos como APP y Obras por Impuestos que permitan acelerar proyectos de mayor impacto.

Elaborado por Alonso Macedo, economista del IPE, con colaboración de Pablo Castro.

Temas Relacionados

La LibertadIPEGobierno Regional de La LibertadInversión públicaperu-economia

Más Noticias

Precio del dólar cayó más: Así cerró el tipo de cambio hoy 16 de enero en Perú

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar cayó más:

BTS en Perú: ¿Cómo participar en la preventa de entradas, qué es la ARMY Membership en Weverse y cómo funcionará la compra?

Big Hit Music confirmó que la boyband se presentarán en Lima los días 9 y 10 de octubre de 2026 como parte de su gira mundial 2026–2027, considerada la más larga de la historia en el k-pop

BTS en Perú: ¿Cómo participar

Dólar baja y rompe la barrera del S/ 3,36, un nuevo valor mínimo en los últimos seis años

El dólar marca un nuevo valor bajo y no parece detener su caída. Mientras, el BCRP sigue comprando millones de dólares, o este valor caería mucho más

Dólar baja y rompe la

Grupo de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: rivales confirmados de las ‘íntimas’ en la primera fase del torneo

El equipo de Facundo Morando conoció a sus contrincantes y habrá duelo peruano en la etapa de grupos del campeonato continental tras el sorteo que se realizó en Lima

Grupo de Alianza Lima en

Grupo de Regatas Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: rivales confirmados de las chorrillanas en el certamen internacional

Tras el sorteo del campeonato continental, la escuadra de Horacio Bastit conoció a quiénes enfrentarán en la fase de grupos. Entérate los detalles del camino del subcampeón nacional

Grupo de Regatas Lima en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exfiscal Sandra Castro fuera definitivamente

Exfiscal Sandra Castro fuera definitivamente de las Elecciones: JNE confirma que su candidatura es improcedente

Abogado dice que el JNE no puede inaplicar leyes y Roberto Burneo le responde: “Demuestra falta de conocimiento”

Mercedes Aráoz cambia la política por la pista y deslumbra bailando bachata: “¡Regia Meche! Cada día bailas mejor”

Rafael López Aliaga: “Todo venezolano que el 28 de julio no esté con papeles en regla será enviado en barco (a su país)”

Martha Moyano feliz con suspensión de José Domingo Pérez: “Es una decisión justa”

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en Perú: Largas

Bad Bunny en Perú: Largas filas y expectativa por el primer concierto del ‘Conejo Malo’

Sombreros, camisetas y sapitos: furor por los productos alusivos a Bad Bunny en la previa del concierto en Lima

Usuario muestra “la casita” de Bad Bunny en el Estadio Nacional con un dron y genera debate en redes: “Es ilegal”

Melissa Klug revela que Bryan Torres se encuentra desaparecido tras difundirse agresión: “Esa rata está escondida”

Evelyn Vela desmiente burlas y se solidariza con Samahara Lobatón tras agresión: “Me da pena por lo que ha pasado”

DEPORTES

Grupo de Alianza Lima en

Grupo de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: rivales confirmados de las ‘íntimas’ en la primera fase del torneo

Grupo de Regatas Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: rivales confirmados de las chorrillanas en el certamen internacional

Lisandro Alzugaray, el nuevo delantero de Universitario en 2026: experiencia, promedio de gol y estilo de juego

Dónde ver el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 HOY: canal tv online del evento internacional

Juan Pablo Varillas cayó en semifinales ante Andrea Collarini y le dice adiós al Challenger de Buenos Aires