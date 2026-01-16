La Libertad fue la sétima región con menor ejecución presupuestal en 2025

Los colombianos que deseen visitar Perú, por lo general solo ingresan presentando la cédula - crédito voyageperou.info

Al cierre de 2025, se ejecutó el 81,5% del presupuesto de inversión pública en La Libertad, considerando los tres niveles de gobierno. Con ello, se situó como la séptima región con menor ejecución del país, con un avance menor al promedio nacional (85,1%). Este resultado refleja limitaciones persistentes para convertir los recursos públicos en proyectos que atiendan las necesidades de la región.

Recortes presupuestales

Según niveles de gobierno, el Gobierno Regional registró la tasa más alta de ejecución presupuestal, con un avance del 96,2% de su presupuesto de S/ 702,3 millones. Más de la mitad del presupuesto fue asignado a Educación (31,6%) y Salud (21,6%), funciones que alcanzaron una alta ejecución de 95,9% y 99,1%, respectivamente. Por el contrario, el GORE ejecutó menos de la mitad (44,1%) de los S/ 14,6 millones asignados a Orden Público y Seguridad.

Sin embargo, este resultado se vio favorecido por modificaciones presupuestales: este año, el presupuesto de inversión del GORE se redujo en S/ 370 millones respecto de lo asignado a inicio del año. Este es el mayor recorte de la última década y forma parte de una tendencia de reducción del presupuesto de inversión observada en las dos últimas gestiones (2019–2022 y 2023–2026). Así, el 34,5% del presupuesto de inversión dejó de ser ejecutado directamente por el GORE y fue transferido a gobiernos locales.

Avance nacional

Por su parte, el presupuesto del Gobierno Nacional para la región también fue recortado en S/ 167 millones con respecto a lo inicialmente asignado, con lo que alcanzó una tasa de ejecución de 93,9%. Más de la mitad de su presupuesto se destinó a Orden y Seguridad (S/ 705 millones), principalmente a siete proyectos vinculados a la prevención de desastres. Entre estos, destaca la creación del servicio de protección contra inundaciones de la quebrada San Idelfonso en El Porvenir – Trujillo (S/ 314 millones), la cual se ejecutó completamente.

No obstante, con respecto a la infraestructura para la lucha contra la criminalidad, solo se registraron dos proyectos relevantes: el equipamiento de la oficina de criminalística de la PNP Trujillo, que alcanzó el 60,7% de su ejecución y el mejoramiento de los servicios policiales en el distrito de Uchumarca (55,2%). Ello pese a que, en 2025, la región reportó zonas de alta minería ilegal (Pataz) y las denuncias por extorsión se multiplicaron 2,5 con respecto al 2019.

Rezago municipal

En cambio, los gobiernos locales registraron el avance presupuestal más bajo (64,3%). Con ello, La Libertad se ubicó entre las seis regiones con menor ejecución municipal a nivel nacional.

El presupuesto de inversión de las municipalidades casi se triplicó a lo largo del año, alcanzando los S/ 1.511 millones, de los cuales S/ 539 millones quedaron sin ejecutar. Funciones como Transporte, Saneamiento, Cultura y Educación, que juntos representan el 80% del presupuesto de municipalidades, alcanzaron apenas el 62,7% de ejecución en promedio. Pese a que Transporte fue la función con mayor presupuesto, quedaron por ejecutar alrededor de S/ 185 millones y una cuarta parte de los proyectos alcanzó un progreso menor al 10%.

A ello se suma un bajo nivel de eficiencia en la gestión de proyectos. Según el Índice Local de Eficiencia de la Inversión Pública (ILEI) de Videnza Instituto, al tercer trimestre de 2025, provincias como Pataz registraron retrasos en la ejecución de 985 días en promedio respecto a lo programado. Esto la sitúa en el puesto 192 de 195 provincias a nivel nacional. Asimismo, la provincia de Sánchez Carrión evidenció alta atomización de proyectos (puesto 192), con un 47,1% de proyectos de pequeña escala.

Cerrar las brechas de infraestructura en La Libertad exige una inversión pública más eficiente y orientada a resultados. Para ello, es clave fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos subnacionales y promover mecanismos como APP y Obras por Impuestos que permitan acelerar proyectos de mayor impacto.

Elaborado por Alonso Macedo, economista del IPE, con colaboración de Pablo Castro.