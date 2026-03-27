Alejandra Baigorria sale del país sin Said Palao tras ampay en Argentina

Las cámaras de Magaly TV captaron a Said Palao y Patricio Parodi en una tremenda juerga en un yate en Argentina, muy bien acompañados. ¿Qué dirá Alejandra Baigorria al ver a Said tan nervioso durante una videollamada? Video: ATV / Magaly TV La Firme

La exposición mediática volvió a rodear a Alejandra Baigorria en uno de los momentos más sensibles de su vida personal. En medio de la controversia generada por el ampay de Said Palao durante una despedida de soltero en Argentina, la empresaria decidió tomar distancia —al menos físicamente— y viajar fuera del Perú, un movimiento que no pasó desapercibido y que ha sido interpretado de múltiples formas por sus seguidores y por el entorno del espectáculo.

Fue el 26 de marzo cuando la popular ‘Gringa de Gamarra’ sorprendió al compartir imágenes desde el avión, mostrando una actitud aparentemente serena. En las fotografías se le ve sonriente, lo que contrasta con el complejo escenario emocional que atraviesa tras la difusión de las imágenes que involucran a su esposo.

El contexto en el que se produce este viaje es clave. Días atrás, el nombre de Said se convirtió en tendencia tras la difusión del ampay de Magaly TV La Firme registrado durante una despedida de soltero en Argentina, evento en el que también estuvo presente Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta. Las imágenes generaron una ola de reacciones y colocaron nuevamente bajo la lupa la relación de la pareja, justo cuando se aproximan a cumplir su primer aniversario de matrimonio en abril.

Said Palao muestra incomodidad y pide silencio en nuevas imágenes del ampay durante el viaje en yate en Argentina.

Alejandra Baigorria afirma que se está tomando un tiempo para tomar una decisión con Said Palao

Frente a esta situación, Alejandra Baigorria había dado algunas declaraciones previas al programa ‘Amor y fuego’, donde dejó en claro que su relación atraviesa un momento de evaluación. “Obviamente, estamos casados. Hay muchas cosas que tenemos y todo va a ser un proceso”, afirmó, evidenciando que no se trata de una decisión inmediata, sino de un camino que requiere tiempo y reflexión. Sus palabras fueron interpretadas como una señal de que aún no hay una ruptura definitiva, pero tampoco una reconciliación confirmada.

El viaje al extranjero, aunque no ha sido explicado en detalle por la propia empresaria, ha sido vinculado a posibles motivos laborales. Sin embargo, también se ha planteado la posibilidad de que se trate de una forma de tomar distancia del entorno mediático y procesar lo ocurrido. En este punto, las versiones han sido diversas, y una de las más comentadas provino de Onelia Molina, quien ofreció una mirada más emocional sobre el estado de Baigorria.

Alejandra Baigorria sorprende con viaje en plena polémica: “Quiere pruebas”. Captura: @alejandrabaigorria.

¿Se fue a Argentina?

“Ella está desesperada, quiere pruebas… quería irse a Argentina y todo”, señaló, sugiriendo que la empresaria estaría profundamente afectada por la situación y con la intención de esclarecer los hechos. Incluso, según esta versión, estaría dispuesta a invertir recursos para obtener evidencia que le permita entender lo ocurrido.

Lejos de alimentar la polémica, Alejandra Baigorria ha optado por mantener una postura de discreción. A pesar de la presión mediática, no ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre el futuro de su relación con Said Palao, lo que ha generado aún más expectativa.

Alejandra Baigorria y Said Palao fueron captados juntos tras ampay.

Alejandra Baigorria se reencuentra con Said Palao

Antes de su viaje, un nuevo elemento se sumó a la historia. El programa ‘Amor y fuego’ difundió imágenes en las que se observa a la empresaria junto a su esposo en la peluquería de Baigorria. Este encuentro fue interpretado como una señal de que, pese a la controversia, ambos mantienen algún tipo de contacto. La escena, captada por cámaras del programa, sugiere que la relación no está completamente rota, aunque tampoco resuelta.

Al ser abordada por la prensa a la salida del establecimiento, Baigorria evitó profundizar en el tema, pero dejó una frase que ha sido ampliamente comentada. “Hay cosas que son innecesarias y que el de arriba va a sacar todo a la luz”, expresó, marcando distancia respecto a las versiones externas y dejando entrever que confía en que la verdad se revelará con el tiempo.

Rodrigo González expresa esperanza en que Alejandra Baigorria cierre definitivamente su relación con Said Palao tras el ampay.