El ‘Loco’ Wagner y la vez que casi es despedido y demandado por el gerente comercial de Latina. | YouTube de Diego Rivera.

Christian Wagner, más conocido en el mundo del entretenimiento como el ‘Loco’ Wagner, es uno de los comunicadores más querido de la televisión peruana, pues su peculiar forma de entrevistar y las notas informativas que realizaba para ‘La Noche es Mía’ lo convirtieron en todo un personaje.

Te puede interesar: Natalia Salas dedica la final de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ a su hijo: “Leandro gané”

El periodista trabajó durante varios años para Latina, por lo que tiene más de una anécdota en este canal de televisión. Durante una entrevista con el youtuber Diego Rivera, él confesó que en una ocasión estuvo a punto de perder su trabajo y ser denunciado por la empresa de telecomunicaciones.

Según explicó el ‘Loco’ Wagner, durante el periodo que estuvo en ‘La Noche es Mía’, le tocó entrevistar a un personaje conocido como ‘Rataman’, quien vive con ocho ratas como mascotas y se encuentra ubicado en el corazón del Centro Histórico de Lima.

‘Loco’ Wagner en 'La Noche es Mía'. (Captura de Latina)

Durante las grabaciones, al periodista se le ocurre la idea de llevar a este hombre a un local de KFC. Para ello, primero le pidió permiso a las personas que se encontraban comiendo en este lugar, quienes accedieron comer mientras veían a las ratas dentro del local de comida.

Te puede interesar: El Gran Chef Famosos: Beatriz Martínez, el ‘Loco’ Wagner y Milene Vásquez pasan a noche de sentencia

Pese a que a los comensales no les disgustaba ver ratas dentro del local, al gerente de este sitio sí le causó gran incomodidad, por lo que le pidió que se retire del lugar.

Ante la negativa de salir, a los pocos minutos el mismo gerente comercial de Latina lo llamó para decirle que debía de abandonar el KFC, de lo contrario, no solo lo despediría del canal, sino que también tomaría acciones legales contra él.

‘Loco’ Wagner y sus confesiones con Diego Rivera.

“Yo seguía grabando y el gerente comercial de Latina me llama por teléfono y me dijo: ‘¿Estás en un Kentucky con ratas? Me acaba de llamar el gerente general del grupo KFC y va a retirar toda la pauta comercial del canal. Lárgate de ahí y más te vale que no aparezca una imagen en redes porque si no, no solo te despido, te meto preso’. A mí se me bajó la presión porque pensé que ya la había fregado”, explicó.

Te puede interesar: Laura Spoya fue eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’ y se quedó a un paso de la semifinal

De inmediato, el ‘Loco’ Wagner borró todo el material que había grabado ese día, además que esta nota nunca vio el aire. Afortunadamente, para él, este incidente no llegó a mayores y pudo retener su trabajo en ‘La Noche es Mía’ hasta que salió del aire.

El ‘Loco’ Wagner regresa a Latina

Tras alejarse del canal de San Felipe por la salida del aire de ‘La Noche es Mía’, el ‘Loco’ Wagner volvió a estas instalaciones para ser parte de otro proyecto, esta vez para integrar la tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. El periodista sorprendió a sus seguidores al hacerse presente en el programa de cocina, pues el mismo ha hecho saber que no tiene talento culinario.

En su primera participación, el comunicador se encontró con una vieja amiga, nos referimos a la actriz Leslie Stewart, pues ambos acudieron al mismo colegio, por lo que sabe muchos datos de su juventud.

“No sé por qué le han dado una libreta a Leslie si ni escribe. Bueno, esa broma yo se la hago porque Leslie ha estado en el mismo colegio que yo, ella es mayor que yo, pero siempre ha sido ‘floja’”, dijo.

Pese a que es un divertido personaje, no tendría talento culinario, al menos así se pudo ver en su primera aparición, en el que quedó sentenciado al no conseguir el sabor deseado por el jurado.