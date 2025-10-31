Perú

Triple asesinato en Huacho: sicario ataca a balazos a tres hombres dentro de una cevichería en Hualmay

Las víctimas, identificadas como Ismael Soria Vargas, trabajador de la Municipalidad Distrital de Santa María, y los familiares Jorge Luis Espinoza Reyes y Carlos Jesús Espinoza Reyes

Triple asesinato en Huacho: sicario dispara contra hombres dentro de una cevichería

Un triple asesinato ocurrió en la cevichería ‘El Tío Paquirri’, situada en la calle Juan Barreto del distrito de Hualmay, ha generado fuerte conmoción en la provincia de Huaura. La tarde de este viernes 31 de octubre, sicarios que se desplazaban en motocicletas irrumpieron en el local y dispararon repetidas veces contra los asistentes, produciendo pánico entre clientes y trabajadores.

Las víctimas, identificadas como Ismael Soria Vargas, trabajador de la Municipalidad Distrital de Santa María, y los familiares Jorge Luis Espinoza Reyes y Carlos Jesús Espinoza Reyes, compartían ceviche en el local ubicado en la última cuadra de la avenida Juan Barreto cuando fueron atacados, según señaló Latina Noticias. El sicario ingresó alrededor de las 12:00 p.m

La escena fue asegurada por agentes de la División de Criminalística, quienes, junto a representantes del Ministerio Público, permanecen en lugar recopilando pruebas y realizando las primeras diligencias para esclarecer los hechos.

Al conocerse el ataque, familiares de los fallecidos se congregaron en el establecimiento y protagonizaron escenas de dolor, reclamando justicia y una mayor respuesta ante la creciente ola de violencia que afecta a la provincia de Huaura.

Cámaras registran el preciso momento del ataque

cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto ingresó armado y con un casco, por lo que se presume que llegó al restaurante en una moto lineal. A los segundos, se acerca a los hombres y dispara de cerca contra ellos.

Impactante video del triple asesinato en cebichería de Huaura | Crónica Roja

En la otra esquina se encontraba una mujer, quien corrió para salvaguardar su vida. Aunque los hombres buscaron escapar y huir, el atacante volvió a disparar contra ellos en varias oportunidades.

De acuerdo con fuentes de Latina Noticias, el distrito figura entre los más peligrosos de la provincia, de acuerdo con el último reporte del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. El mapa del delito señala a Hualmay como una de las zonas con mayor índice de criminalidad en la región, situación que mantiene a la ciudadanía en estado de alerta.

Familiares de las víctimas expresaron su indignación, por lo que se mantienen en las afueras del local para esperar el levantamiento del cuerpo.

Comunicado municipal

La Municipalidad Distrital de Santa María expresó su pesar por el lamentable fallecimiento de Ismael Alcides Soria Vargas, quien se desempeñó con compromiso como colaborador de esta institución.

El gobierno distrital rechaza todo acto de violencia que atente contra la integridad de los ciudadanos y exhorta a las autoridades competentes a realizar las investigaciones pertinentes con la mayor prontitud, con el objetivo de identificar y sancionar a los responsables de este hecho.

Canales de ayuda

  • Línea 105 – Policía Nacional del Perú: Atención telefónica inmediata para denunciar emergencias policiales, hechos delictivos, robos, asaltos o requerir apoyo urgente. Disponible las 24 horas en todo el país.
  • Línea 100 – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Ofrece atención especializada y confidencial para casos de violencia familiar, sexual o cualquier tipo de agresión. Disponible a nivel nacional.
  • Línea 116 – Bomberos del Perú: Para incendios, rescates, accidentes de tránsito o situaciones que requieran intervención de los bomberos, este número opera en todo el territorio nacional.
  • Línea 106 – Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU): Servicio médico de emergencia gratuito que brinda atención prehospitalaria ante accidentes o urgencias de salud.

