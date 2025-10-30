Perú

Visitas a cementerios de Lima y Callao deberán cumplir reglas específicas este sábado 1 de noviembre: conoce todas las disposiciones obligatorias

Autoridades municipales y administradores privados implementarán medidas especiales en los principales camposantos de la capital para ordenar el ingreso, evitar aglomeraciones y reforzar la seguridad durante la jornada

Guardar
Familias de todo el país acudirán al cementerio Virgen de Lourdes para rendir homenaje a sus seres queridos. | BDP

Cada 1 de noviembre, miles de familias acuden a los cementerios del país para rendir homenaje a sus seres queridos. En la capital, las autoridades locales y las administraciones privadas han dispuesto horarios ampliados y controles especiales por el Día de Todos los Santos 2025, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad de los visitantes.

Los camposantos más grandes de Lima y Callao —como Nueva Esperanza, Presbítero Maestro, El Ángel, Jardines de la Paz, Campo Fe y MAPFRE— recibirán a decenas de miles de personas desde tempranas horas. Cada recinto ha establecido disposiciones específicas sobre ingresos, transporte, objetos permitidos y servicios religiosos, para asegurar una jornada ordenada.

Cementerio Nueva Esperanza: sin vehículos y con control de acceso

El cementerio Virgen de Lourdes – Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, abrirá sus puertas de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se trata del camposanto más grande de Latinoamérica, que este año espera recibir a más de un millón de visitantes.

Así recuerdan a los muertos
Así recuerdan a los muertos en el cementerio de Nueva Esperanza - Ricardo Mc Cubbin

La Municipalidad de Villa María del Triunfo ha dispuesto un plan especial de tránsito que prohíbe el ingreso de vehículos y mototaxis, con el objetivo de facilitar la movilidad peatonal. Además, se contará con movilidades gratuitas, personal de seguridad ciudadana y puestos médicos.

Solo se permitirá el ingreso de flores artificiales, como parte de las medidas de prevención contra el dengue, y se mantiene la prohibición de bebidas alcohólicas. Las autoridades locales recomiendan acudir en horas de la mañana y portar documento de identidad para un acceso rápido.

Presbítero Maestro y El Ángel: retorno del horario completo en el feriado

La Beneficencia de Lima Metropolitana confirmó que los cementerios Presbítero Maestro y El Ángel atenderán este 1 de noviembre de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., retomando su jornada completa durante el feriado.

Foto: ANDINA/Carla Patiño Ramírez
Foto: ANDINA/Carla Patiño Ramírez

En ambos recintos se desplegará personal de serenazgo, Policía Nacional y brigadas de limpieza, con el fin de garantizar el orden durante la visita. Se espera la llegada de entre 15.000 y 20.000 personas.

Los visitantes no podrán ingresar con bebidas alcohólicas, alimentos preparados, instrumentos musicales ni mascotas. Tampoco se permitirá el uso de toldos o equipos de sonido dentro de las áreas de descanso. El tránsito en las inmediaciones del Jirón Áncash y la avenida Ancieta será restringido parcialmente para priorizar el flujo peatonal.

Jardines de la Paz y Campo Fe: ingreso anticipado y controlado

El cementerio Jardines de la Paz, con sedes en La Molina y Lurín, mantendrá su horario habitual de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. y contará con seguridad reforzada en estacionamientos y zonas verdes. No se permitirá el ingreso de mascotas, alimentos, bebidas ni objetos de vidrio.

Por su parte, Campo Fe, con sedes en Huachipa y Puente Piedra, abrirá desde las 7:00 a. m., dos horas antes de lo habitual, para descongestionar los accesos. Se exigirá que las visitas sean breves y en grupos reducidos. Además, se restringirá el ingreso de vehículos particulares en las zonas más transitadas.

Ambas empresas exhortaron a los asistentes a utilizar transporte público o rutas alternas para evitar congestión vehicular. También informaron que se celebrarán misas conmemorativas a lo largo del día en los templos internos.

Celebración del Día de Todos
Celebración del Día de Todos los Santos en Lima - crédito Infobae: Ricardo Mc Cubbin

MAPFRE: misas conmemorativas y restricción de mascotas

La red de camposantos MAPFRE abrirá sus instalaciones en Lima y otras ciudades del país —como Huachipa y Piura— desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Además, ha organizado múltiples misas y actividades religiosas en memoria de los difuntos.

La empresa recordó que está prohibido el ingreso de mascotas, así como de recipientes con agua o flores naturales, para evitar la proliferación de insectos. También se recomienda no acudir en vehículos particulares, ya que las zonas de estacionamiento estarán reservadas para personas con movilidad reducida y adultos mayores.

El personal de MAPFRE orientará a los visitantes sobre los protocolos de ingreso y las rutas internas habilitadas durante la jornada. La compañía reiteró su compromiso de mantener un ambiente seguro y ordenado para las familias que acudirán a los recintos.

Temas Relacionados

Día de Todos los SantosVilla María del TriunfoCementerio Virgen de Lourdesperu-noticias

Más Noticias

CAS aún esperan CTS y gratificación: No se votó en octubre, a pesar de promesa de José Jerí

Incertidumbre. Cuando era presidente del Congreso, el actual mandatario, prometió que la segunda votación de la Ley pendiente se haría en octubre, pero esto no ha sido así y los trabajadores públicos ya van esperando más de un mes

CAS aún esperan CTS y

Este 1 de noviembre es feriado nacional y pagará triple a quienes trabajen por esta razón

El siguiente feriado está a pocos días, pero caerá sábado. Igual, los trabajadores del sector privado que sean obligados a laborar en esta fecha deberán ser compensados con un mayor pago o deberá reconocérseles el día libre en otro momento

Este 1 de noviembre es

Día de Todos los Santos: estas son las reglas para visitar el cementerio de Villa María del Triunfo, el más grande de Latinoamérica

Este sábado 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos. Por ello, la Municipalidad de Villa María del Triunfo ha dado normativas

Día de Todos los Santos:

Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Sporting Cristal irá a Cutervo para meterse a los ‘play offs’ por la Copa Libertadores 2026, Real Madrid buscará mantener racha en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 1

Señor de los Milagros EN VIVO: este 1 de noviembre es la última procesión del 2025

La imagen del ‘Cristo moreno’ se despide de sus fieles y descansará durante los próximos doce meses en el Santuario de Las Nazarenas

Señor de los Milagros EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Cualquier enfermedad simple se vuelve

“Cualquier enfermedad simple se vuelve mortal”: así se vive sin Estado en la Amazonía, denuncia Olivia Bisa

Exministra de Justicia Marisol Pérez Tello anuncia su precandidatura a la presidencia del Perú

PPK no postulará al Senado como invitado: expresidente es miembro de Fuerza Moderna desde junio de 2025

Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

Elecciones 2026: Lista completa de todos los precandidatos a la presidencia de los partidos políticos

ENTRETENIMIENTO

Cantante argentino enfrenta a Edwin

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Paola Rubio se suma a sus excompañeros de ‘Son del Duke’ y renuncia: “Ya no se sentía como una familia”

El desgarrador pedido de Yiddá Eslava para que apoyen su película ‘La Habitación Negra’: “Necesito un milagro”

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 1

Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: canal TV online del partido por fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 EN VIVO: así marchan los equipos en el inicio de la fecha 2 del torneo nacional

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cutervo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol agónico de Renzo Garcés para empate de Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025