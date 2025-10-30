Visitas a cementerios de Lima y Callao deberán cumplir reglas específicas este sábado 1 de noviembre: conoce todas las disposiciones obligatorias

Familias de todo el país acudirán al cementerio Virgen de Lourdes para rendir homenaje a sus seres queridos. | BDP

Cada 1 de noviembre, miles de familias acuden a los cementerios del país para rendir homenaje a sus seres queridos. En la capital, las autoridades locales y las administraciones privadas han dispuesto horarios ampliados y controles especiales por el Día de Todos los Santos 2025, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad de los visitantes.

Los camposantos más grandes de Lima y Callao —como Nueva Esperanza, Presbítero Maestro, El Ángel, Jardines de la Paz, Campo Fe y MAPFRE— recibirán a decenas de miles de personas desde tempranas horas. Cada recinto ha establecido disposiciones específicas sobre ingresos, transporte, objetos permitidos y servicios religiosos, para asegurar una jornada ordenada.

Cementerio Nueva Esperanza: sin vehículos y con control de acceso

El cementerio Virgen de Lourdes – Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, abrirá sus puertas de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se trata del camposanto más grande de Latinoamérica, que este año espera recibir a más de un millón de visitantes.

Así recuerdan a los muertos en el cementerio de Nueva Esperanza - Ricardo Mc Cubbin

La Municipalidad de Villa María del Triunfo ha dispuesto un plan especial de tránsito que prohíbe el ingreso de vehículos y mototaxis, con el objetivo de facilitar la movilidad peatonal. Además, se contará con movilidades gratuitas, personal de seguridad ciudadana y puestos médicos.

Solo se permitirá el ingreso de flores artificiales, como parte de las medidas de prevención contra el dengue, y se mantiene la prohibición de bebidas alcohólicas. Las autoridades locales recomiendan acudir en horas de la mañana y portar documento de identidad para un acceso rápido.

Presbítero Maestro y El Ángel: retorno del horario completo en el feriado

La Beneficencia de Lima Metropolitana confirmó que los cementerios Presbítero Maestro y El Ángel atenderán este 1 de noviembre de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., retomando su jornada completa durante el feriado.

Foto: ANDINA/Carla Patiño Ramírez

En ambos recintos se desplegará personal de serenazgo, Policía Nacional y brigadas de limpieza, con el fin de garantizar el orden durante la visita. Se espera la llegada de entre 15.000 y 20.000 personas.

Los visitantes no podrán ingresar con bebidas alcohólicas, alimentos preparados, instrumentos musicales ni mascotas. Tampoco se permitirá el uso de toldos o equipos de sonido dentro de las áreas de descanso. El tránsito en las inmediaciones del Jirón Áncash y la avenida Ancieta será restringido parcialmente para priorizar el flujo peatonal.

Jardines de la Paz y Campo Fe: ingreso anticipado y controlado

El cementerio Jardines de la Paz, con sedes en La Molina y Lurín, mantendrá su horario habitual de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. y contará con seguridad reforzada en estacionamientos y zonas verdes. No se permitirá el ingreso de mascotas, alimentos, bebidas ni objetos de vidrio.

Por su parte, Campo Fe, con sedes en Huachipa y Puente Piedra, abrirá desde las 7:00 a. m., dos horas antes de lo habitual, para descongestionar los accesos. Se exigirá que las visitas sean breves y en grupos reducidos. Además, se restringirá el ingreso de vehículos particulares en las zonas más transitadas.

Ambas empresas exhortaron a los asistentes a utilizar transporte público o rutas alternas para evitar congestión vehicular. También informaron que se celebrarán misas conmemorativas a lo largo del día en los templos internos.

Celebración del Día de Todos los Santos en Lima - crédito Infobae: Ricardo Mc Cubbin

MAPFRE: misas conmemorativas y restricción de mascotas

La red de camposantos MAPFRE abrirá sus instalaciones en Lima y otras ciudades del país —como Huachipa y Piura— desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Además, ha organizado múltiples misas y actividades religiosas en memoria de los difuntos.

La empresa recordó que está prohibido el ingreso de mascotas, así como de recipientes con agua o flores naturales, para evitar la proliferación de insectos. También se recomienda no acudir en vehículos particulares, ya que las zonas de estacionamiento estarán reservadas para personas con movilidad reducida y adultos mayores.

El personal de MAPFRE orientará a los visitantes sobre los protocolos de ingreso y las rutas internas habilitadas durante la jornada. La compañía reiteró su compromiso de mantener un ambiente seguro y ordenado para las familias que acudirán a los recintos.