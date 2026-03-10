Olla común en Villa María del Triunfo organiza pollada para comprar balón de gas: “Todo ha subido”

Las ollas de comunes afirman que no el presupuesto no les alcanza - crédito Andina

La emergencia nacional por la crisis en el suministro de GLP ha dejado su huella en los barrios populares de Lima, donde las ollas comunes enfrentan uno de sus mayores desafíos.

En la zona más alta de Villa María del Triunfo (VMT), el alza del precio del gas doméstico y las dificultades para acceder a los balones han obligado a las encargadas de la olla común “Fe y Esperanza” a buscar nuevas estrategias para sostener la alimentación de cerca de ochenta personas.

El incremento en el valor del balón de gas ha sido drástico. De acuerdo con testimonios recogidos, el costo pasó de 43 a 75 soles en cuestión de días, mientras la demanda por el producto sigue en aumento debido a la menor oferta.

Como alternativa, muchas responsables de las ollas comunes comenzaron a utilizar leña, madera o ramas de árboles para cocinar, en un esfuerzo por mantener la provisión de raciones. Esta situación se agrava por el encarecimiento de los productos de la canasta básica, lo que limita la variedad y cantidad de los menús ofrecidos.

La realidad de “Fe y Esperanza” se repite en otras zonas de la capital. El traslado de los balones de gas hasta los puntos más altos de la ciudad implica un gasto adicional de hasta quince soles, lo que representa una carga aún mayor para quienes administran estos espacios comunitarios.

Las responsables de la olla común indican que deben ajustar sus presupuestos al máximo para seguir adelante: “Todo ha subido, la papa, el tomate, todo; además, el gas está en 85 soles y lamentablemente tenemos que cocinar con leña”, compartió una de las encargadas.

El Gobierno dispuso un aumento transitorio del subsidio del FISE destinado a la adquisición del balón de gas doméstico, como parte de las medidas de alivio para los hogares durante la emergencia. Foto: TV Perú

El recurso para no detener la ayuda

Frente a la escasez de fondos y materiales, la organización de una pollada solidaria se ha convertido en la principal alternativa para reunir dinero y adquirir balones de gas. La recaudación servirá no solo para el combustible, sino también para comprar insumos básicos, ya que los precios de los alimentos continúan en ascenso.

“Si levantamos el precio del menú, será a cinco o seis soles”, estiman algunas de las responsables, aunque reconocen que ese ajuste podría afectar a quienes menos recursos tienen.

Las ollas comunes brindan apoyo a cientos de familias en situación de vulnerabilidad. Las dificultades se ven agravadas por el limitado respaldo de las autoridades.

“Nos ayudan poco, la municipalidad no alcanza”, relatan algunas de las coordinadoras. En medio de la coyuntura, solicitan al gobierno central y a los municipios un incremento en los subsidios y una atención prioritaria a la problemática del gas doméstico.

El contexto nacional también aporta a la incertidumbre. Desde el incidente en los ductos de Camisea, el abastecimiento de GLP se ha visto comprometido.

De acuerdo con cifras de la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas del Perú (ASEEG), el 70% del GLP consumido en el país depende del sistema de Camisea, mientras que el resto se cubre con importaciones a precios internacionales.

La falta de reservas suficientes y la demora en la llegada de nuevos cargamentos han generado especulación y colas en puntos de venta, con reportes de balones que llegan a costar hasta cien soles en algunos sectores.